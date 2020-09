Resumo: 46º Episódio - 11 de setembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Preparam-se para ensaiar videoclip, Toni chamou Nazaré para fazer ciúmes a Vânia.

Matilde diz que o lar vai reabrir em breve mas vai deixar de gerir o lar. Será Bernardo a assumir esta função.

Natália pede ajuda a Joaquim para perceber como funciona a empresa, Joaquim está revoltado com o que ela fez, e diz que não a vai ajudar mais.

Nuno diz que o jantar é o prato preferido de Júlia, mas ela tem de sair e a advogada também a aconselhou distância dele. Nuno conta-lhe o que Amélia fez para incriminar Gil.

Érica arruma algumas coisas, apaga a luz e vai para dentro. Entra uma pessoa que esconde uma arma no armário, sai assim que ouve Yara chorar. Érica vem preparar um leite, mas não se apercebe de nada.

Vânia tem contrações, mas tenta disfarçar. Nazaré vê que lhe rebentaram as águas. Ajuda-a a controlar a respiração enquanto grita para que chamem uma ambulância. Toni desmaia. Glória aflita dá pontapés a Toni para ver se ela desperta. Ismael atarantado porque já não podem gravar videoclip.

Nazaré ajuda Vânia, o bebé está quase a nascer. Pede a Vânia que faça mais força. O bebé nasce e Nazaré enrola-o numa toalha e passa-o para os braços de Toni, enquanto Vânia se deixa cair para trás, cansada e suada. Duarte está cheio de orgulho de Nazaré.

Glória pega no neto emocionada.

Natália está cansada, conta a Rui que Joaquim não aceitou ajudá-los. Rui diz para não se preocupar porque encontrou a pessoa certa para os ajudar, Amélia entra, quer ajudá-los.

Natália não acha que Amélia seja a melhor opção para os ajudar, diz que Joaquim já está por dentro dos assuntos da empresa. Rui diz que ele vai ajudar Duarte e não a eles.

Cris conta a Ana que foi ele que se descaiu com Sónia. O Gil não teve culpa nenhuma. Ana fica com muita vergonha.

Ana pede a Criz que ligue a Érica, que deve estar a precisar de apoio pois apanhou Luís com outra na cama. Cris fica em choque.

Cris consola Érica, relembra-a da mulher que é e de todas as suas qualidades. Érica já não se reconhece. Cris sabe que ela vai ficar bem.

Na loja de surf Ana repõe artigos no expositor, quando Gil entra, com sangue no rosto, trazendo uma caixa de cartão com dois cachorrinhos lá dentro. Gil pede ajuda, ela fica preocupada ao vê-lo com sangue. Gil conta-lhe que foi por salvar os cães. Ana pede desculpa, já sabe que não foi ele que contou à Sónia. Gil diz que a ama.

No lar, Josué comenta que Alice ficou triste, mas ele não queria ficar a dar trabalho. João pergunta pelo pessoal. Bernardo entra com Olívia, manda-os ir ler o regulamento, e pede a Olívia que o trate por senhor.

Já no veterinário, Ana acaba de tratar dos ferimentos de Gil. Érica diz-lhes que os cães estão bem, se quiserem podem ir dar-lhes de comer que o Doutor precisa de sair. Ana e Gil falam da facilidade que foi adotá-los, Érica já tinha uns contactos, daí ser rápido. Agradece a Ana por ter contado a Cris.

Bernardo diz a Joaquim que tem de acompanhá-lo, ligaram para a judiciária a fazer uma denúncia dele, os colegas estão a chegar para ver o carro dele. Bernardo confirma que há vestígios de fluídos na mala.

Matilde apaga a televisão, pergunta se já leram o regulamento, os utentes dizem que assinaram, mas era muita coisa e não leram. Matilde e Olívia relembram quais a regras e castigos.

Duarte vê o bebé, Toni continua sem falar, só chora. Duarte recebe uma chamada de Nazaré, fica a saber que encontraram sangue no carro de Joaquim.

Joaquim cercado por Dolores, Duarte e Nazaré que o enchem de perguntas. Ele garante que não teve nada a ver com a morte de Roberto, é alguém que o quer tramar.