Resumo: 45º Episódio - 10 de setembro (quinta-feira)

Nazaré conta a Matilde que Duarte já arranjou uma forma de resolver tudo. Não pode contar nada, mas pode dizer que o Rui e Natália vão ter uma grande surpresa.

Natália está indignada com as acusações de Duarte, ele quer provar que voltaram só por dinheiro. Diz que vai alegar que Natália abandonou o lar e que, por isso, não tem direito a nada do que era do seu pai. Natália diz que foi expulsa, diz que ia morrendo nas mãos daquele homem. Duarte diz que cabe ao juiz acreditar nessa história. A mãe suplica-lhe para não abrir guerra contra ela em tribunal, diz que não merece. Rui aproveita para culpá-la de querer ser correta e ter dado nisto.

Gil quer saber do que Ana gosta. Cris e Nuno brincam com ele por não ter pago a conta, mas diz que Ana adorou. Nuno avisa-o para tratar bem e diz a Sónia para não distrair Cris.

Toni não quer que Vânia vá fazer par romântico com Ismael. Ismael diz que faz todo o sentido que seja ela, pois a música só existe graças a ela. É ficção. Mas Toni diz que nunca se sabe o que se pode passar em bastidores. Glória decide intervir diz que o justo seria o amor da vida de Ismael a fazer esse papel no videoclip. Ismael diz que o papel está feito para uma grávida e dá a entender que Glória é velha para o papel.

Toni e Vânia discutem porque ele não quer que ela vá fazer o videoclip. Nazaré intervém a favor dela, mas Vânia acusa-a de só querer ficar bem aos olhos de Toni.

Cris e Sónia fazem amor. Cris começa a vestir-se e Sónia continua deitada. Cris diz para se despachar porque ainda tem de limpar o quarto. Sónia diz que pode ajudá-lo, podem começar por desfazer a cama, tira-lhe o telemóvel e atira-o para a cama.

Dolores apregoa e só depois repara que Érica se aproxima. Érica de rastos, chora e conta-lhe que apanhou Luís a traí-la. Dolores fica em choque.

Gil não quer deixar o trabalho no pomar. Diz a Duarte que vai voltar a viver no hotel para estar mais perto de Ana. Duarte dá-lhe apoio, recebe uma chamada do Doutor Barbosa que o convoca para uma reunião de emergência. Entra no seu gabinete e vê as suas coisas em caixas. Rui diz que está a empacotar as suas coisas para ele sair. Duarte fica furioso.

Duarte está irritado com o que se está a passar. Natália diz-lhe que depois de ter decidido processá-la, não lhe restou outra opção, senão despedi-lo.

Natália diz que ele é que abriu uma guerra contra ela. Amélia defende-os. Leonardo diz que não há muito a fazer, Duarte rasga a carta. Natália diz que é melhor ele desistir dos tribunais e aceitar o acordo de trabalharem juntos.

Érica chora, Luís tem outra mulher. Dolores está muito revoltada com o filho. Érica fica a saber que Joaquim saiu de casa e conforta Dolores.

Duarte, desorientado, conta a Nazaré que foi despedido. Joaquim fica surpreendido com Natália. Natália e o Rui juntaram-se e ficaram com a maioria. Duarte só tem uma pequena parte da Atlântida e, por isso, despediram-no. Nazaré diz que Duarte não pode deixar a Atlântida nas mãos deles.

Érica conta a traição de Luís, tem de sair de casa de Dolores. Ana conta que namora com Gil. Érica fica feliz pela amiga.

Cris e Sónia estão juntos. Érica chega e fica com ciúmes ao vê-los, mas tenta disfarçar. Érica está preocupada com a proximidade de Sónia a Cris e Yara. Diz que têm de se manter vigilantes. Não quer a filha a conviver com uma drogada.

Nuno quer descobrir o que aconteceu a Roberto para ilibar Júlia, ela continua chateada com ele por desconfiar dela.

Bernardo e Olívia estão felizes porque vão reabrir o lar, percebem que Duarte não está bem, querem saber o que se passou.

Natália está triste com tudo o que está a acontecer. Rui espera que ela não volte a mudar de ideias, Natália acha que Duarte nunca os vai perdoar.

Nazaré vem buscar Toni, ele diz que não pode sair dali porque tem de estar atento ao pessoal do videoclip, Nazaré diz que é rápido.

Vânia maquilha-se para os ensaios, Glória está com ciúmes. Ismael diz que por ele era ela a estrela, eles é que não quiseram. Glória diz a Vânia que está feia.

Rui e Natália estão reunidos com os directores da empresa. Nazaré e Toni interrompem, Nazaré diz que Rui e Natália são iguais a Verónica e Félix, deram o golpe a Duarte, despediram o próprio patrão, não são pessoas de confiança.