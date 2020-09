Resumo: 43º Episódio - 8 de setembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rui vai à Geliré e Nazaré confronta-o, quer saber o que pretende fazer com a sua parte da herança. Rui tranca a porta e diz-lhe que, por um momento de prazer com ela, era capaz de devolver tudo a Duarte. Nazaré ordena-lhe que saia e liga a Natália.

Ana está a fechar a Loja de Surf quando Gil aparece com pipocas e diz que a acompanha até ao Hotel. Ana fica feliz por perceber que ele não pretende afastar-se.

Amélia discute com Nuno por ter mostrado as imagens de vigilância a Ana e ameaça-o dizendo que não vai parar enquanto não encontrar Verónica. Júlia também vem ter com Nuno e confessa-se magoada por Nuno achar que ela tem alguma coisa a ver com a morte do marido.

Nazaré e Duarte convidam Natália para jantar na Quinta. Nazaré diz que quer deixar tudo para trás e começar do zero apesar de partilhar com Natália o episódio de Rui, na Geliré. Natália sente pena de Rui, mas fica contente com esta aproximação a Duarte e Nazaré.

Na casa Gomes, Ermelinda e Josué prepararam um jantar romântico para João e Matilde, que ficam muito agradados e agradecidos pela surpresa.

Nazaré e Duarte brincam com Alice, o clima é de grande felicidade e Natália observa-os bastante comovida. De repente, lembra-se de Rui e fica a sentir-se culpada por estar a partilhar aquela felicidade apenas com um dos seus filhos.

Rui, no seu quarto, e já bastante alcoolizado, recorda os momentos que viveu com Nazaré. De repente, batem à porta, e entra uma prostituta. Rui diz-lhe que vista umas roupas que comprou, iguais às de Nazaré, e quando a rapariga está pronta, Rui olha-a com desejo.

No Mercado, Ismael recebe eufórico a novidade de que o produtor adorou a música que ele e Vânia escreveram e que quer fazer um videoclip.

Sónia acaba de tomar um comprimido quando Vânia aparece e a apanha. Sónia pede à irmã que não diga nada a Cris pois as coisas entre eles estão a correr bem e ela não quer estragar tudo.

Gil convida Ana para almoçar. Ana acha que as coisas estão a andar depressa demais, mas Gil pede-a em namoro e diz estar disposto a cumprir todas as limitações que ela impuser. Ana fica indecisa.

Júlia vai ter com Nazaré e pede-lhe emprego. Sabe que vai reabrir a Geliré e, na verdade, só precisa de um trabalho que lhe permita permanecer na Nazaré e pagar o hotel até que seja encerrado o caso de Roberto. Nazaré decide dar-lhe uma oportunidade.

Natália vai ao quarto de Rui e fica chocada quando percebe que o filho passou a noite com uma prostituta e que, ainda por cima, a chamou de Nazaré. Rui diz que a mãe o abandonou e pede-lhe que saia, mas Natália, ao ver o filho naquele estado lastimável, diz que fica com a sua parte da herança se isso significar tê-lo a seu lado.

A prostituta desce as escadas apressada. Nuno diz-lhe que pode subir sem autorização, mas ela sai a correr para a rua, deixando Nuno intrigado.

Natália diz que vai dizer a Duarte que mudou de ideias. Quer muito o seu amor e conquistá-lo, sentir que são uma família, mas não aguenta mais vê-lo assim. Rui acha justo que lhe dê a parte dela.

Júlia está espantada por Nazaré também ter sido acusada de um crime. Nazaré dá-lhe uma oportunidade e pede-lhe que não a desiluda porque a última pessoa que esteve a trabalhar na Geliré só a desiludiu. Júlia fica muito agradecida por ficar com o trabalho.

Vânia assusta-se com a chegada de Toni. Diz que estava a ver as coisas de Sónia, apanhou-a a tomar anfetaminas. Toni acha que devia contar a Cris, uma vez que lhe pediu ajuda.

Nazaré está feliz por estar de volta ao trabalho. Joaquim conta-lhe que Dolores o meteu fora de casa. Ana discute com Amélia por causa do que fez. Amélia diz que só fez o que fez porque gosta dela. Ana diz que ninguém lhe pediu nada e que não é daquele modo que se mostra preocupação.

Dolores está de rastos, chora nos braços de Glória. Diz que se sente um lixo, uma garrafa de água descartável, acha que nunce é suficiente para ninguém. Glória não a quer ver assim, sabe que é uma lutadora, manda-a ir arranjar-se que vai tratar de fazer alguma coisa para ela comer.

Ana fala do encontro com Amélia. Nuno diz que têm de ter cuidado com ela. Ana acha que nunca vai ultrapassar o que aconteceu.