Resumo: 42º Episódio - 7 de setembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Gil pede ajuda a Nuno, alegando que não roubou nada e que suspeita que Amélia o fez com o intuito de o afastar de Ana. Nuno diz-lhe que podem ver as câmaras do hotel.

Em casa dos Silva, Sónia e Cris vestem-se, depois de terem feito amor, e começam a arrumar a confusão que deixaram na cozinha. Cris espreita a mala de Sónia, que despeja todo o conteúdo para que ele veja que não tem comprimidos. Mal Cris sai, Sónia vai buscar um comprimido e toma-o.

Nuno e Gil estão a ver as imagens das câmaras de vigilância quando apanham o momento em que Amélia tira o dinheiro da caixa. Gil fica revoltado e Nuno estupefato.

Érica está de saída para o Luxemburgo, diz a Ana que vai pedir a Luís para voltar e que Dolores tem de compreender a sua posição. Ana despede-se da amiga e recebe uma SMS de Nuno a pedir para ir ter ao Hotel.

No Mercado, Glória está a falar com Dolores enquanto lhe dá algumas ideias que podiam implementar no Mercado. Dolores confessa à amiga que mandou Joaquim sair de casa pois não é capaz de o perdoar.

Na receção do Hotel, Joaquim fala com Natália e confessa que as coisas entre ele e Dolores não estão bem e Natália tenta disfarçar a sua satisfação. Por sua vez, Natália diz-se cansada da guerra entre os dois filhos e não queria ter de escolher entre os dois.

Ana vai ter com Amélia ao Restaurante e confronta-a com as imagens do roubo do dinheiro no Hotel. Amélia tenta dar a volta à questão mas Ana, muito revoltada, pede que se afaste dela e do Hotel pois não quer estar perto de pessoas assim. Amélia tenta explicar que apenas a queria afastar de Gil por achar que ele não é suficientemente bom para ela.

Vânia está chateada com Toni e Ismael queixa-se da falta de atenção de Glória. Perante este cenário decidem escrever uma música juntos sobre desilusões amorosas.

Gil vem de uma aula de surf quando Ana se aproxima e lhe pede desculpa pois já sabe que foi Amélia quem orquestrou toda a situação. Gil confessa que não consegue estar chateado com ela e que admira a sua força e resiliência.

Bernardo diz a Júlia que não pode ir-se embora da Nazaré enquanto a investigação estiver em curso. Júlia fica revoltada com ele, mas Bernardo considera as suas atitudes suspeitas e acha que Nuno devia afastar-se do caso. Nuno recusa-se a fazer tal coisa.

Matilde vai ter com o genro à Atlântida e pede-lhe ajuda para reabrir o Lar. Duarte está disposto a fazer tudo o que estiver ao seu alcance, mas só depois de resolver a situação da herança com a mãe e o irmão.

No seu quarto, sozinha, Natália olha para recordações que tem dos dois filhos e fica revoltada por chegar à conclusão que terá de optar entre um ou outro, não podendo cumprir o seu sonho de uma família unida e feliz.

Dolores está revoltada por Joaquim ir viver para o Hotel, onde está Natália. Joaquim diz-lhe que não devia deixar de confiar nele, mas Dolores está irredutível e diz que não o quer ver mais ali em casa.

Rui provoca Duarte quando Natália chega e pede, encarecidamente, aos filhos para que se deixem de discussões e desta disputa cega pela herança. Rui é direto e diz à mãe que não vai abdicar de nada do que é seu.

Já estão todos reunidos para decidir qual a divisão da herança de António quando Nazaré pergunta a Natália se vai cumprir com a sua palavra ou se vai ceder a chantagens. Natália renuncia à sua parte da herança e Rui, muito revoltado, sai com Amélia atrás dele. Nazaré fica surpreendida com a atitude de Natália e Duarte agradece à mãe o que fez.

Já no Hotel, Natália tenta explicar a Rui a sua atitude, mas o filho nem consegue olhar para ela e diz-lhe apenas que pode esquecer que ele existe. Joaquim conforta Natália, que chora desesperada.

Nazaré e Duarte fazem um brinde e esperam que agora Rui, finalmente, os deixe em paz. Duarte acha que têm de ser cautelosos e aguardar pelos seus próximos passos.