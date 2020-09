Resumo: 41º Episódio - 4 de setembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bernardo vai confrontar Júlia com aquilo que descobriu e começa a fazer-lhe perguntas as quais Júlia não quer responder. Amélia, que está junto dela, diz-lhe que não diga nada enquanto Nuno a olha, bastante confuso, com a sua atitude e com todas estas novas descobertas sobre o caso de Roberto.

Gil vai até à Atlântida pedir trabalho a Duarte e este diz-lhe que talvez lhe consiga arranjar algo na Quinta. Quando Gil sai, entra Natália, que confessa já estar farta das ameaças de Rui. Duarte diz à mãe que acha que Rui não está a fazer isto por causa de Nazaré, mas sim para o castigar.

Ismael tenta escrever uma música, mas falta-lhe a inspiração. Vânia, ao ver o seu desespero, aconselha-o a escrever uma música sobre desilusões de amor, visto que os dois são experientes nisso. Ismael fica pensativo.

Nazaré diz a Toni que não conseguiu que Joanes lhe contasse nada. Toni prontifica-se a ajudá-la e Nazaré só lhe pede que não haja violência.

Na Atlântida, Duarte tenta falar com o irmão e negociar uma situação que seja benéfica para os dois. Duarte propõe uma quantia avultada de dinheiro a Rui, mas este é claro e diz-lhe que não quer dinheiro, mas sim metade de tudo o que Duarte tem. Já de saída, Rui olha o irmão e relembra-o que é capaz de manipular a mãe a seu belo prazer e que Duarte devia pensar nisso.