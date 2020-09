Resumo: 40º Episódio - 3 de setembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na Quinta, Bernardo e Nuno falam sobre a confissão de Joaquim. Bernardo acha que Joaquim é suspeito, mas Nuno alerta Bernardo para que se concentre no óbvio, que quem matou Roberto foi Cortez.

Em casa dos Silva, Toni está muito desgostoso com o desaparecimento de Kalu. Vânia e Glória tentam animá-lo quando, de repente, o peru volta. Toni fica eufórico e tomam a decisão de comprar mais perus para expandir o negócio.

Na casa Gomes, Olívia repreende o avô por tudo aquilo que aconteceu enquanto Ermelinda reclama que ninguém os ajudou e que a sentença do juiz é disparatada pois ainda vai morrer antes de cumprir as horas de trabalho comunitário a que foi obrigada.

Duarte acaba de falar com o advogado quando Nazaré entra. Duarte conta à mulher que o advogado lhe disse que Natália terá de assinar uma declaração em que renuncia à sua parte da herança. Nazaré acha que Duarte tem de falar com a mãe e encerrar este assunto, de uma vez por todas.

Bernardo entra à socapa no Hotel e vai até ao quarto de Júlia. Liga o seu computador e começa a procurar por onde Júlia andou no dia do desaparecimento de Roberto.

Gil entra na cozinha do Hotel à procura de Ana. Ana fica nervosa ao vê-lo, mas Gil avisa-a que não vai a lado nenhum e que vai lutar por ela. Gil, sem querer, deixa cair a mochila de onde saem algumas notas. No espanto de Ana e Gil.

Cris agradece a Sónia ter ficado com Yara. Sónia aproveita e insinua-se a Cris. Érica, que entra nesse momento, não gosta daquela proximidade, mas tenta disfarçar e leva Yara consigo.

Ana discute com Gil e diz que foi ele que os roubou tanto no Hotel como na Loja. Gil defende-se dizendo não saber de onde veio aquele dinheiro, mas nem Ana nem Nuno acreditam nele e acabam por expulsá-lo do Hotel.

No Mercado, Dolores diz a Glória que quer voltar a candidatar-se à presidência da Associação dos Vendedores do Mercado, mas em coligação com Glória. Esta, feliz, aceita o convite da amiga.

Joanes vai ter com a patroa à Geliré e conta-lhe que foi Moita, um dos empregados, que os traiu. Nazaré fica revoltada e pede a Joanes que arranje provas pois, de outra forma, não vão conseguir acusá-lo. Joanes fica aflito sem saber como vai sair desta alhada.

Natália vai à Atlântida, a pedido de Duarte, que lhe diz que terá de assinar um documento em como renuncia à sua parte da herança. Natália fica incrédula com a arrogância do filho e, chorosa, vai-se embora dizendo que só voltou para reconquistar o amor dele e não pelo dinheiro.

Júlia conversa com Nuno e diz-lhe que está muito abalada com tudo o que descobriu sobre o marido pois percebeu que Roberto só fez o que fez para a proteger. Não se sente bem em estar com Nuno pois sente que está a trair o marido. Nuno olha-a e diz que a ama e que lhe dará todo o espaço necessário.

No Restaurante, Rui fica chocado quando Natália lhe diz que vai renunciar à sua parte da herança e que vai assinar uma declaração, conforme Duarte lhe pediu. Rui avisa a mãe que, caso faça isso, esqueça que ele é seu filho.

Bernardo vai ao Hotel, ter com Nuno, e conta-lhe que entrou no computador de Júlia e percebeu que ela não estava no hotel na noite em que Roberto desapareceu. No choque de Nuno.

No Mercado, Toni e Joanes vão um contra o outro e deixam cair os telemóveis, que são iguais. Toni vê algo suspeito e diz a Joanes que antes de trocarem os telemóveis vão ter de os ir desinfetar.

Toni entra, desenfreado, pela Geliré e começa com um discurso confuso. Nazaré não percebe nada até que Toni lhe conta que descobriu que Joanes é que é o infiltrado pois trocou de telemóvel com ele e leu uma série de mensagens que este trocou com Adolfo. Nazaré não quer acreditar no que está a ouvir.