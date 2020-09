Resumo: 39º Episódio - 2 de setembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Nazaré vai até à Atlântida e, a muito custo, conta a Duarte o que Rui lhe propôs. Duarte fica incrédulo e diz que não vai dar descanso a Rui nem permitir que fique com metade daquilo que é dele.

Matilde entra em casa com a funcionária da segurança social e avisa João e Ermelinda que vão presos. João decide enfrentar a situação, mas Ermelinda aproveita para fugir para o quarto dizendo que vai acordar Floriano.

Ermelinda acorda Floriano e diz que têm de fugir pois a polícia vem busca-los. Quando Matilde os chama, o casal foge pelo pátio.

Bernardo admira o seu quadro, está de volta da investigação de Cortez. Olívia chega e Bernardo diz-lhe que reagendou o casamento, mas avisa que não sabe se consegue ir de lua de mel pois depende do rumo que tomar a investigação.

Glória chega a casa e refila com Ismael que já não tem café e que ficou à espera que ele o fosse entregar. Ismael diz que empacotou mais 6 sacos, mas Glória não acha suficiente. Ismael está farto do negócio do café e diz ser um cantor de sucesso e ter de se dedicar à sua carreira.

Natália e Rui estão na cozinha do Hotel quando Duarte chega e avisa o irmão que vai ser processado por assédio. Natália fica em choque com o que ouve e pergunta a Rui o que se passou. Rui começa a manipular a conversa, mas Duarte diz-lhe que não adianta pois Nazaré já lhe contou tudo. Duarte vira costas e Natália segue atrás dele.

Natália tenta pedir a Duarte que não faça nada contra o irmão e insinua que Nazaré é que mina a relação dos dois. Duarte aconselha a mãe a pegar nas coisas dela e do filho e seguirem as suas vidas, longe da Nazaré.

Gil vai ter com Ana à Loja e pergunta-lhe, com toda a calma, o que se passa com ela pois não entende porque é que umas vezes é muito porreira e outras se passa da cabeça sem razão. Ana explode, por estar a ser confrontada, e grita-lhe dizendo que foi violada. Amélia, que entra nesse momento, diz a Gil que se vá embora.

Joaquim pede a Nuno que vá ter com ele a casa e conta-lhe tudo o que sabe sobre Roberto. Diz a Nuno que tem uma arma, que lhe foi dada por Roberto, como garantia de que incriminaria Cortez.

Ana, já mais calma, comenta com Amélia que ficou com pena de Gil pois acha que foi demasiado bruta. Amélia nega e diz-lhe que foi muito corajosa. Aproveitando uma distração de Ana, Amélia rouba dinheiro da caixa da loja.

Matilde fala ao telemóvel com Nazaré e conta-lhe a cena com a funcionária da SS dizendo que Floriano e Ermelinda desapareceram desde aí. De repente, tocam à campainha, e são eles os dois a dizer que desistem de fugir e que Matilde os leve para a prisão.

Vânia entra na sala aos gritos e todos acham que é o bebé que vai nascer. Vânia manda um grito e diz que os perus fugiram todos. Toni fica alarmado e acha que algo de muito estranho se passa ali em casa.

Rui entra no quarto, vindo do trabalho, e vai buscar uma roupa lavada para vestir a seguir ao banho. Quando abre o armário percebe que todos os seus pertences desapareceram.

Rui encontra a mãe na receção do Hotel a fazer o check out dizendo que vão embora, de uma vez por todas, e vão voltar para as suas vidas em Lisboa. Rui avisa a mãe que não vai a lado nenhum e que vai lutar por ter a vida que merece e que nunca teve.

Joaquim tenta encontrar a arma e percebe que já não está no local onde a escondeu. Nuno diz que Cortez a pode ter descoberto e levado consigo. Joaquim comenta que, caso Roberto esteja vivo, corre perigo de vida.

Joanes vai ter com Nazaré e avisa-a que já conseguiu trabalho na Frisado. Nazaré pede-lhe que tente perceber quem a tramou e agradece-lhe a fidelidade.