Resumo: 38º Episódio - 1 de setembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Olívia fala seriamente com Bernardo e diz-lhe que não sabe mais o que fazer, pois, está extremamente desiludida com ele. Bernardo dá-lhe razão e diz que se vai esforçar, pois, a última coisa que quer é perdê-la. Olívia pede-lhe um tempo para pensar.

Gil vem dar uma aula de surf e mete-se com Ana. Érica, que assiste, comenta com a amiga que Gil é um querido e seria um bom partido. Ana dá por falta de dinheiro na caixa da loja e fica desconfiada.

No Restaurante, Glória queixa-se que não tem clientes quando Vânia lhe diz que, depois do que fez a Dolores, é normal que as pessoas estejam contra ela. Toni e Ismael confirmam que os vendedores do Mercado não estão a deixar ninguém subir para o Restaurante.

Floriano está muito orgulhoso pois Ermelinda conseguiu subornar a funcionária da Segurança Social. Matilde observa toda aquela animação e fica a pensar no que terão tramado desta vez.

Glória vai a casa de Dolores pedir-lhe desculpa e informar que deixou o cargo de Presidente da Associação pois a única coisa que lhe interessa é reaver a amizade que tinham. Dolores perdoa Glória. Joaquim fica feliz, mas Dolores informa-o que a ele não o consegue perdoar.

Em casa dos Silva, Sónia e Vânia tratam da secagem e moagem dos grãos e Ismael ajuda contrariado. Glória chega e conta que fez as pazes com Dolores e Vânia dá a entender que a sogra apenas o fez por interesse.

Cris, Ana, Gil, Érica e Sónia jogam ao verdade ou consequência. Há momentos de tensão e Ana acaba por empurrar Gil quando este lhe toca. Ana sai a correr e Cris vai atrás dela, preocupado.

Bernardo faz uma surpresa romântica a Olívia. Ela, a princípio, não consegue acompanhar o discurso de Bernardo, mas ele acaba por lhe dizer que sem ela fica incompleto. Olívia emociona-se e fazem as pazes.

Ana está desfeita em lágrimas quando Cris agarra a irmã e tenta acalmá-la dizendo-lhe que ela é bem mais forte do que pensa. Cris acha que Ana devia dar uma oportunidade a Gil e contar-lhe o que se passou.

Rui dá voltas e voltas na cama. Não consegue dormir e só pensa em Nazaré e nos momentos que passaram juntos.

Por sua vez, na Quinta, Duarte e Nazaré falam sobre a possibilidade de Rui ganhar em tribunal e querer ir viver lá para casa. Nazaré comenta que parece que há sempre alguma coisa que os impede de viver a vida em pleno. Duarte olha-a e diz que o amor deles vence tudo.

De manhã, na casa Gomes, João procura por tostas enquanto Matilde vai arrumando o alvoroço que os amigos fazem lá em casa. De repente, Matilde recebe uma chamada da funcionária da Segurança Social. Matilde confronta João e Ermelinda, que ficam em silêncio e dizem não ter nada para contar.

No bar do Hotel, Bernardo chega junto de Nuno e Júlia e diz que agradece a confiança e que está disposto a colaborar com eles. Nuno impõe a condição de não tornar Júlia uma das suspeitas porque, na verdade, ela nada tem a ver com o desaparecimento do marido. De repente, Amélia chega e Júlia avisa que foi ela quem a chamou. Bernardo sai dizendo que não se sente confortável em trabalhar com uma pessoa que está a ajudar o rival do primo a ficar com tudo o que é dele.

Nuno fala a sós com Amélia e pede-lhe tréguas para que consigam ajudar Júlia. Amélia diz que aceita na condição de a deixar voltar para o Hotel, mas Nuno recusa a proposta. Júlia aproxima-se deles e diz que recebeu uma chamada da esquadra a pedir para lá ir. Amélia acompanha-a.

Rui chama Natália para lhe dizer que andou a pensar muito nas conversas que têm tido, por causa de Duarte, e que tomou uma decisão. Natália olha para o filho, preocupada, e ficamos sem perceber o que Rui terá decidido.

Nuno aparece no Restaurante e agradece a Glória por ter avisado que Júlia ali estava. Júlia chora enquanto conta a Nuno que encontraram ADN de Roberto e que o marido pode estar morto. Nuno diz-lhe que terem encontrado ADN não significa que Roberto esteja morto. Júlia confessa-lhe que ainda que não esteja, nada entre eles muda. Toni e Glória observam a cumplicidade dos dois.