Resumo: 37º Episódio - 31 de agosto (segunda-feira)

Olívia chega à Quinta e está de rastos por Bernardo não ter aparecido na conservatória para que casassem. Bernardo diz que quando ia a sair ouviu uma notícia de Cortez e já não conseguiu parar de pensar. Olívia confessa estar cansada de ficar sempre para segundo plano.

Toni e Vânia decidem prender Ismael em casa com o peru para que este não abra a boca e os desmascare. Glória chega e Ismael conta-lhe tudo, achando que Glória se vai zangar com Toni mas, pelo contrário, Glória adora a ideia.

Dolores entra, a medo, no Mercado. Matilde faz sinal a Joaquim para que fique quieto e vai ter com ela. Mal entra, Dolores é aplaudida por todos os vendedores e, bastante comovida, agradece a calorosa receção.

Em casa de Matilde, todos lamentam que a conversa com a funcionária da Segurança Social não tenha corrido bem e estão sem mais ideias para recuperar o Lar. De repente, João parece ter alguma ideia brilhante e pergunta a Ermelinda como estão os seus dotes de atriz.

Na casa Silva, Toni comenta com a mãe o trabalho que lhe dá preparar o café e pergunta se não podem continuar a fazer a produção ali em casa. Glória autoriza, mas em troca quer uma percentagem do lucro ou conta a toda a gente de que é feito o café. Toni cede e Vânia sai furiosa.

No Mercado, Joaquim aproxima-se de Dolores e diz-lhe que acha que devia pedir novas eleições. Dolores, ainda magoada, diz-lhe que não quer, pois, dispensa que descubram mais coisas da sua vida e de ser sujeita a mais humilhações. Joaquim percebe a indireta e fica triste.

Érica tenta apelar ao bom senso do irmão e explicar-lhe que não pode estar constantemente a abdicar de Olívia em detrimento de outras coisas menos importantes. Bernardo, a muito custo, tenta entender o que lhe diz a irmã e seguir os seus conselhos.

Duarte vai até ao Restaurante ao encontro de Rui e diz-lhe que ali foi para o avisar que não vai desistir daquilo que é dele e que lhe saiu da pele conquistar e erguer. Rui diz-lhe que, do seu lado, também não espere desistências pois está apenas a reclamar o que é seu por direito. Duarte avisa-o que Nazaré já lhe contou o que fez e que só está a ter esta atitude por ciúmes, mas que não lhe vai correr bem e que se prepare para a guerra que aí vem.

Nazaré vai ter com Joanes e pede-lhe que vá tentar arranjar trabalho na Frisado para ver se descobrem, junto de Adolfo, quem é que os tramou.

No Hotel, Rui conta a Natália que Duarte foi ter com ele e o ameaçou. Natália pede, mais uma vez, ao filho que desista de tudo e que voltem para Lisboa para as suas vidas de sempre. Rui sente-se ofendido e diz à mãe que saia, pois, a conversa terminou ali.

No bar do Hotel, Cris, mentindo a Sónia, finge-se arrependido por a ter acusado de roubo sem provas. Sónia fica surpreendida quando, de repente, Vânia chega e lhe diz que vá fazer as malas.

No Mercado, Joaquim fica nervoso quando vê Natália a aproximar-se dele e diz-lhe que não é a melhor altura para falarem. Dolores, quando os vê juntos, aproxima-se a diz a Natália, alto e bom som, tudo aquilo que lhe estava entalado. Dolores é aplaudida pelos vendedores e Natália sai, humilhada.

Miguel está de partida e Ana despede-se dele, dizendo que espera que regresse à Nazaré. Amélia, quando vê que estão todos distraídos, aproveita e rouba algum dinheiro da caixa registadora. Gil também de despede de Miguel e agradece que tenha fingido não o conhecer.

Cris comenta com Érica que foi Sónia quem assaltou o Lar e roubou os medicamentos. Érica acha que ela devia ser responsabilizada, mas Cris diz-lhe que Sónia não está bem e que não há maneira de a ajudar sem ganhar a sua confiança primeiro.

Nuno pergunta a Ana se mexeu no dinheiro de caixa pois faltam 50 euros. Ana diz que não e Nuno desvaloriza, diz que se deve ter engando a contar e que vai verificar novamente.

Na casa Gomes, Ermelinda, que veste roupas vistosas e usa algumas joias, ameaça a funcionária da Segurança Social e diz-lhe que tem amigos poderosos que lhe podem dar uma recompensa caso reabra o Lar. Caso contrário, avisa-a que tudo poderá acontecer. Ermelinda, com um ar altivo, diz à funcionária que tem 24h para abrir o lar.

Vânia e Sónia estão de regresso a casa dos Silva. Toni, muito feliz, nem quer acreditar que Vânia está de regresso, mas esta avisa-o que voltou apenas porque não vai deixar Glória meter as mãos num negócio que é deles.

Olívia fala seriamente com Bernardo e diz-lhe que não sabe mais o que fazer, pois, está extremamente desiludida com ele. Bernardo dá-lhe razão e diz que se vai esforçar, pois, a última coisa que quer é perdê-la. Olívia pede-lhe um tempo para pensar.