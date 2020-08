Resumo: 36º Episódio - 28 de agosto (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No bar do Hotel, Bernardo avisa Nuno que vai viajar e agradece-lhe que tenha falado com o seu chefe da PJ. Nuno conta a Bernardo que Roberto estava envolvido na rede de Cortez.

Cris vai ter com Sónia e é direto, diz-lhe que já sabe que o lar foi assaltado e pergunta-lhe se foi ela. Sónia nega, mas Cris acaba por encontrar os medicamentos que esta roubou do lar. Sónia diz-lhe que fique descansado pois não é agarrada como ele. Cris fica com pena dela.

No bar do Hotel, Ana chega com Miguel Cristo e apresenta-o a Gil. Miguel, tal como combinado, finge que não o conhece mas, quando Ana vira costas, diz-lhe que pense naquilo que lhe disse, que nem toda a gente o odeia.

Joaquim, em casa, diz a Dolores que todos os vendedores do Mercado já sabem o que Glória fez e que ficaram muito ofendidos com a sua atitude. Dolores não sabe se está preparada para voltar mas diz a Joaquim que, mesmo assim, ainda não é capaz de o perdoar.

Em casa dos Silva, Glória está desanimada pois não apareceu ninguém para a primeira reunião da Associação dos Vendedores. Ismael diz-lhe que é normal tendo em conta aquilo que ela fez a Dolores. Toni comenta que tem medo que agora toda a gente lhes vire as costas.

Duarte acaba de falar com o Dr. Leonardo quando Nazaré entra. Ele conta-lhe que não podem fazer nada em relação a Rui pois, legalmente, ele tem direito à herança do pai. Nazaré pede-lhe desculpa pois sabe que Rui só está a fazer isto por causa dela.

Nuno vai ao encontro de Joaquim e pergunta-lhe se ele sabia que Roberto também pertencia à organização de Cortez, Joaquim, disfarçando a tensão, diz-lhe que não fazia ideia. Quando Nuno sai, Joaquim volta a ligar a Roberto e a deixar-lhe mensagem. Quando Júlia conta a Amélia estas novas descobertas, Amélia fica com a ideia de que Joaquim pode estar a mentir.

Natália vai à Quinta desculpar-se a Duarte pelas atitudes de Rui. Duarte comenta com a mãe que Nazaré acha que Rui só está a fazer isto por ciúmes, mas Natália nega e diz que o filho está a assumir esta posição por se ter sentido rejeitado.

Na casa Gomes, Ermelinda queixa-se do colchão porque lhe dá dores nas costas. Depois diz a João que já arranjou o contacto da assistente social, mas que Matilde não pode nem sonhar que vão falar com ela.

Em casa da família Silva, Toni e Vânia falam sobre a produção de café e Toni conta que já foi ver uns armazéns, mas que ainda tem de negociar o valor. Falam em ter cuidado com Ismael pois anda cada vez mais desconfiado.

Ismael, por sua vez, está no Restaurante e ouve a conversa de Vânia e Toni em que explicam como fazem o café. Ismael fica cheio de nojo e comenta com Glória que não faz ideia o que Toni e Vânia andam a fazer nas costas deles.

Toni vai buscar o saco do lixo, que está cheio dos dejetos do peru, quando Ismael entra e o apanha em flagrante. Ismael conta-lhes que tem uma câmara de vigilância e que ouviu todas as conversas. Toni, aflito, tenta fazer um acordo com Ismael para guardar segredo, mas Ismael não quer perder a oportunidade de o desmascarar perante Glória.

No bar do Hotel, Cris e Ana sondam Nuno para tentar perceber se foi com Júlia que ele passou a noite. Nuno nem confirma nem desmente e Júlia, que os observa, sorri satisfeita. Natália vem ao encontro de Amélia pois quer falar com ela sobre Rui e Duarte.

Na Quinta, Bernardo está de saída enquanto fala ao telemóvel com Olívia e se despede de Duarte. De repente, ouve na televisão uma notícia sobre Cortez, fica nervoso, e hesita em sair.

Nazaré está com Duarte na Atlântida, quando este diz à mulher que está muito feliz de a ter ali. Nazaré não pretende ficar muito tempo pois quer cuidar da sua empresa e dedicar-se aos seus negócios. O advogado chega e Duarte comunica-lhe que quer acabar com Rui.

O Dr. Leonardo explica a Duarte que vai ser uma luta difícil ainda para mais se Natália exigir a sua parte da herança pois aí ficará com a maioria. Duarte está decidido a ir até onde for necessário.

Na clínica veterinária, Rui faz comentários desagradáveis acerca de Duarte em frente a Érica. Érica não gosta do que ouve e diz-lhe que já percebeu que Rui só quer o que é do primo e que já percebeu que nem se vai dar ao trabalho de o tentar conhecer.

Olívia chega à Quinta e está de rastos por Bernardo não ter aparecido na conservatória para que casassem. Bernardo diz que quando ia a sair ouviu uma notícia de Cortez e já não conseguiu parar de pensar. Olívia confessa estar cansada de ficar sempre para segundo plano.