Resumo: 35º Episódio - 27 de agosto (quinta-feira)

Já no seu quarto, e visivelmente alterada, Sónia escolhe uns comprimidos para tomar. De repente, Cris bate à porta e ela apressa-se a esconder tudo. Cris estranha a sua atitude mas ela despacha-o dizendo que tem de estudar.

Em casa de Matilde, Ermelinda desmente-a e diz que não foram ao Lar. João acode a amiga e diz que passaram perto e viram um vidro partido. Matilde avisa-os que não os quer lá sem licença.

Joaquim tentar fazer conversa com Dolores, aproveitando a operação de Duarte. Dolores, fria e distante, apenas lhe diz que ainda não se sente preparada para regressar ao Mercado. Joaquim garante que lhe vai provar que vale a pena.

No quarto de hospital, Duarte acorda feliz ao ver que Nazaré está ali a seu lado. Nazaré testa-o e Duarte diz que já não sente a raiva e revolta que estava a sentir. Os dois trocam juras de amor e prometem continuar a lutar juntos contra tudo e todos. Rui, que assiste a tudo, fica furioso e cheio de ciúmes.

Rui chega ao Hotel, está desnorteado. Natália percebe que o filho deve ter visto Nazaré e Duarte juntos. Rui diz a Natália que o irmão tem tudo aquilo que ele sempre quis. Natália fica apreensiva com aquela conversa.

Nuno e Amélia jantam no Restaurante quando a advogada lhe diz que o quer longe de Júlia. Nuno não lhe admite que se meta e Amélia pergunta-lhe se partilhou com Júlia que tentou matar Nazaré e Toni. Nuno pede-lhe que esqueça essa história, até porque a queixa foi retirada, e que não pense que vai afastá-lo de Júlia.

No Mercado, o surfista Miguel Cristo reconhece Gil, que fica muito constrangido. Miguel diz-lhe que nem toda a gente quer o seu mal, mas Gil pede-lhe que finja que não o conhece pois prefere não ser ninguém ali na Nazaré.

No Mercado, Joaquim chama Toni e acusa-o de ter sido ele a tirar a fotografia que o difamou a ele e a Natália. Glória ainda vem do Restaurante com o facalhão, mas Joaquim não se rende e conta a todos, alto e bom som, o que Glória fez para ganhar as eleições. Os vendedores, revoltados, começam a vaiar Glória.

Rui vai ao encontro de Amélia e pede-lhe que seja a sua advogada pois está decidido a lutar pelo que é seu por direito. Amélia acede ao seu pedido, mas avisa-o que não será uma luta nada fácil.

Alice vai com Josué receber Duarte à porta da Quinta. Começa a fazer-lhe perguntas, como que a testá-lo, e Duarte ri-se e comenta que ela é mesmo igual a Nazaré. Josué olha-os feliz e desabafa que, caso a filha estivesse viva, ficaria eternamente grata pelo que fazem por Alice.

No Mercado, Toni grita com um dos vendedores enquanto Glória tenta abafar o assunto. Joaquim continua a desmascará-la e Glória ainda tenta apelar aos vendedores, mas ninguém se junta a ela.

Na receção do Hotel, Nuno acaba de saber que Roberto estava ligado à rede de Cortez. Júlia fica espantada e Nuno pergunta se ele nunca lhe falou de nada. Júlia nega.

Já em casa, Joaquim liga a Tv, enquanto vai fazer o jantar e ouve uma notícia em que dizem que Cortez vai ser libertado. Joaquim apressa-se a ligar a Roberto mas, como este não atende, deixa-lhe mensagem.

Joaquim recorda a conversa que teve com Roberto, na roulotte, em que este lhe disse que ia desmantelar a rede de Cortez. Joaquim diz-lhe que é muito arriscado, mas Roberto entrega-lhe uma arma que incrimina Cortez de ter morto um homem.

Duarte, Nazaré e Alice jogam quando Rui entra, acompanhado de Amélia, e informa-os que agora tem uma advogada e que vai lutar pelo que é seu por direito.

Duarte e Nazaré ficam revoltados com a situação e Rui diz que está no seu direito legal de requerer a herança do pai. Nazaré diz-lhe que só está a fazer isso por ciúmes, mas Rui desmente-a. Nazaré não quer que Duarte se enerve, pois está em recuperação, e diz a Amélia e a Rui para saírem dali para fora.