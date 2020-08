Resumo: 34º Episódio - 26 de agosto (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Toni comenta com Vânia que está desconfiado de Ismael pois anda a fazer muitas perguntas sobre o café. Vânia quer é a sua parte do dinheiro, mas Toni diz-lhe que têm de pensar em arranjar outro sítio para a produção, antes que sejam descobertos.

Ismael, no Restaurante, ouve a gravação da conversa de Toni e Vânia e chama Glória para lhe contar das suas desconfianças. Glória desvaloriza e diz-lhe que ele está é com ciúmes do sucesso de Toni.

No Lar, Matilde confronta os amigos e pergunta-lhes qual é o plano deles agora e para onde pretendem ir. Floriano é direto e diz-lhe que estão a pensar mudar-se para casa dela. Matilde acaba por aceitar ainda que saiba que se vai arrepender, mais tarde ou mais cedo.

Enquanto fazem a mala de Duarte, Nazaré diz-lhe que está apreensiva com a operação. Duarte tenta explicar-lhe que está a ser forte e destemido, como ela o ensinou, e pede-lhe que tome conta das coisas caso a operação não corra bem.

Em casa de Matilde está instalada a confusão. Ermelinda encomendou um novo candeeiro e Matilde acaba por perder a cabeça e informar que se querem viver ali vão ter de cumprir regras pois aquilo não é o lar e não vão fazer o que lhes der na gana.

Nazaré aguarda no corredor do hospital quando Duarte vem, de maca, para seguir para os exames. Nazaré chora e pede-lhe que prometa que volta para ela são e salvo.

No bar do Hotel, Nuno pede a um conhecido que investigue tudo sobre a vida de Roberto. Júlia pergunta-lhe se o tipo é de confiança e Nuno garante que sim. Júlia, satisfeita, diz que lhe agradece a ajuda, mais tarde, no quarto e a sós.

Sónia está sozinha no quarto enquanto tenta estudar, mas tem dificuldade em concentrar-se. Levanta-se e vai à procura de anfetaminas. Quando percebe que já acabaram, fica frustrada, e sai apressada.

Já na Quinta, Nazaré está a falar ao telemóvel com Toni, quando Rui aparece. Rui diz que veio saber novidades de Duarte e dar-lhe o seu apoio. Ficamos na dúvida de Nazaré se deve acreditar que as intenções de Rui são sinceras.

Natália cruza-se com Rui na receção, quando está de saída para ir ver Duarte. Rui diz à mãe que já foi prestar o seu apoio a Nazaré e Natália não quer acreditar que o filho queira o mal do irmão para lhe ficar com a mulher. Natália sai pois não se quer desiludir ainda mais.

Olívia vai até à Loja de surf comprar protetor quando se lembra que se esqueceu de alguns comprimidos no lar. Sónia, que ali está, ouve a conversa e diz a Cris que vai até à praia dar um mergulho.

Júlia e Amélia estão no Restaurante e a advogada diz a Júlia que investigou as contas de Roberto. Júlia diz que não sabe de nada pois Roberto nunca comentou esse tipo de coisas com ela. No meio da conversa, Júlia acaba por se descair e dizer que se envolveu com Nuno. Amélia, furiosa, diz-lhe que não pode continuar com isso, mas Júlia avisa-a que não se meta na sua vida privada.

No corredor do Hospital, enquanto aguardam, Natália e Nazaré trocam acusações e a mãe de Duarte diz-lhe que ela é a culpada dele estar nesta situação e que, caso a operação corra mal, lhe deverá pesar a consciência. Matilde ordena-lhes que se calem e parem com aquele espetáculo.

No Lar, ouvimos um vidro a partir e vemos Sónia a entrar, encapuzada. Sónia certifica-se de que está sozinha e procura por medicamentos. Parte o cadeado de um dos cacifos e fica aliviada quando percebe que há ali medicamentos que a podem ajudar.

Ermelinda e Floriano entram da rua e Ermelinda fala mal de Matilde, diz que é muito complicada e está sempre a refilar. De repente, Floriano vê o vidro partido e estranha. Ouvem um barulho e ficam alerta.

Sónia, nervosa, esconde-se na sala de pessoal e espera não ser apanhada.

Matilde fala com Nazaré e tenta fazer com que a filha se acalme. O Dr. Figueiredo vem do bloco e Natália precipita-se logo para ele. Nazaré vai atrás.