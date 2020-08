Resumo: 33º Episódio - 25 de agosto (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

De manhã, ao acordar, Júlia diz a Nuno que não está arrependida, mas que tem medo do que possam dizer e pensar dela. Nuno diz que ninguém precisa de saber.

Nazaré faz o pequeno almoço para Alice quando esta pergunta, sentindo a tensão, se ela e Duarte estão chateados. Dizem os dois que não, mas claramente se percebe, pelo ambiente, que algo aconteceu. Nazaré avisa Alice que, mais tarde, a apanha no Mercado.

No Hotel, Rui encontra-se com um rapaz a quem entrega uma fotografia de Alice e lhe pergunta se sabe o que tem de fazer. O rapaz acede, Rui paga-lhe e sai.

Em casa dos Soares, Natália foi ao encontro de Joaquim, queria saber como é que ele estava. Joaquim mostra-se arrependido por ter mentido a Dolores e diz que agora o seu único objetivo é reconquistá-la e mostrar que merece a sua confiança.

Na Atlântida, Rui vai ter com Duarte quando deixa cair um copo e simula que se corta para fazer com que Duarte saia da sala. Quando Duarte sai para lhe ir buscar um penso, Rui pega no telemóvel do irmão e envia uma SMS para Nazaré a dizer que é ele que vai buscar Alice à escola.

Na Geliré, Nazaré recebe a SMS de Duarte e até fica contente por saber que vai ter tempo para ainda ir tratar de uns recados. Sai, satisfeita.

Está tudo preparado no Mercado para que comecem as eleições. Toni, Glória e Ismael estão na fila para votar enquanto Toni apela ao voto. Dolores, derrotada, acaba por desistir da campanha e dá os parabéns a Glória por ser a nova Presidente.

Já no Restaurante, Toni abre uma garrafa para festejarem a vitória enquanto Vânia desabafa que ficou com pena de Dolores. Ismael tenta, junto de Vânia e Toni, perceber o que os dois andam a tramar.

Nazaré vai ao encontro de Natália ao bar do Hotel e diz-lhe que já percebeu que a sua intenção é juntá-la a Rui, mas que isso não vai acontecer. Natália, admirada com aquela afirmação, diz não ser verdade mas Nazaré, destemida, avisa Natália que ainda não viu o seu pior e que não se atreva a meter-se entre ela e Duarte. Amélia, que ali está, assiste a tudo admirada.

No Mercado, Alice está com Joaquim e pede-lhe para ir espreitar se Nazaré já está a chegar. De repente, o rapaz que Rui contratou assalta Alice e Rui, que assiste a tudo, prontifica-se a ajudá-la e vai atrás dele.

Natália vai à Atlântida ter com o filho e saber com é que ele está depois da discussão no dia anterior. Sonsa, conta a Duarte que Nazaré foi ter com ela e que voltou a ser desagradável. Duarte não cede e diz a Natália que o problema ali não é Nazaré mas sim ele, que está doente.

Ana, está de volta ao Hotel, e conta a Nuno que o jantar com Amélia foi muito agradável e que lhe devia dar uma segunda oportunidade. Nuno quer saber se Ana ainda está chateada com ele por causa da situação de Verónica e Ana só lhe pede que não lhe volte a esconder nada.

Na Quinta, Nazaré desabafa com Toni e diz-lhe que acha que foi um dos seus trabalhadores que a traiu. Quando Duarte chega a casa, Nazaré estranha ele não trazer Alice consigo e Duarte diz-lhe que não enviou SMS nenhuma. Para espanto de todos, Rui chega com Alice e conta que Alice foi assaltada e que foi ele que a ajudou.

Matilde fala com Olívia e com Bernardo e diz-lhes que desconfia que Ermelinda, Floriano, João e Josué continuam a viver no Lar pois não entende quem é que ia encomendar uma botija de gás para um lar que está vazio e encerrado. Bernardo diz que vai investigar.

No Lar, Ermelinda estranha o gás ainda não ter chegado e Josué diz que vai pedir ajuda a Matilde para resolver toda esta situação. Ermelinda revolta-se com ele e diz-lhe que não vai a lado nenhum. No meio da discussão, Olívia, Bernardo e Matilde entram no Lar e apanham-nos.

Duarte vai ter com o Dr. Figueiredo e diz-lhe que não pode estar à espera que este tratamento dê resultados enquanto põe em risco e magoa as pessoas que ama. Duarte quer partir para o tratamento mais agressivo, que o Dr. Figueiredo lhe falou, ainda que saiba que acarreta riscos.

Bernardo e Olívia discordam, mais uma vez, sobre o destino da Lua de mel. Bernardo não acha muito graça que Olívia queira ir para a Austrália mas depois lembra-se de um mistério que lá aconteceu e ganha outro ânimo. Bernardo recebe uma chamada da PJ a dizer que foi readmitido.

Na Loja de surf, Cris ajuda Sónia a vestir um fato quando Érica chega e fica desagradada com toda aquela proximidade. Érica conta a Cris que Sónia consome e que lhe deu anfetaminas. Cris sabe, Vânia contou-lhe do problema da irmã e pediu a sua ajuda.