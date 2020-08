Resumo: 32º Episódio - 24 de agosto (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ismael entra em casa e, depois de se certificar que não está ninguém, coloca um santo em cima de um móvel com uma câmara de filmar lá dentro. Todo contente diz para si que agora é que vai descobrir o que Toni anda a tramar.

João está em casa de Matilde enquanto esta desabafa a sua apreensão por causa da situação da Geliré. Sem que Matilde se dê conta, João vai roubando comida enquanto diz maravilhas do lar da Ericeira. Matilde recebe uma chamada a propósito do gás que encomendaram para o Lar.

No Mercado, Toni e Nazaré insistem com Amélia. A advogada diz que não os pode ajudar, mas eles só querem saber se Adolfo teve alguma coisa a ver com o assunto ou não. Adolfo assiste, escondido, à conversa e fica feliz com a lealdade de Amélia.

No Restaurante, Glória comenta com Vânia que tem as eleições no papo. Vânia pergunta por Toni, Glória não sabe do filho, mas quer saber de onde vem o café misterioso que agora toda a gente quer comprar. Vânia foge ao assunto. Natália entra e faz uma encomenda de comida para o jantar quando Glória lhe mostra o panfleto. Natália fica chocada e diz que aquilo não pode passar de uma brincadeira de mau gosto.

Olívia e Bernardo vão ao Hotel buscar Yara. Ana está numa pilha de nervos para receber Miguel Cristo. Miguel entra e Bernardo, inconveniente como sempre, começa a falar da intoxicação alimentar. Olívia e Ana tentam disfarçar a situação, como podem.

Na clínica veterinária, Rui tenta perceber, junto de Érica, como são as rotinas de Alice, Duarte e Nazaré e como é que o casal lidou com o processo de adoção. Érica estranha toda a sua conversa e o súbito interesse na vida privada do primo.

No Mercado, Dolores está sozinha na banca, sem ninguém para a ajudar. Começa a irritar-se e a tentar não chorar. Não resiste e fecha a banca para se ir embora.

Nazaré está à entrada da frisado e dá com um saco cheio de peixe na cara de Adolfo, culpando-o por ter encerrado a Geliré. Toni está com ela e apoia-a, mas Duarte chega e, ao ver aquele espetáculo, diz a Nazaré que pare imediatamente pois não é assim que vai reconstruir a sua empresa.

O Hotel já reabriu e Amélia vai ter com Ana e convida-a para jantarem juntas. Ana diz que não pode pois tem de ajudar Nuno, mas acaba por ceder. Quando Amélia faz um comentário em relação ao seu peso, Ana diz que lhe fez lembrar a mãe.

Natália liga a Joaquim e, como este não atende, deixa-lhe uma mensagem a dizer que já sabe o que se passou no Mercado com os posters e que, caso ele queira falar, que pode contar com ela.

Joaquim está em casa e aguarda que Dolores chegue. Dolores entra e mal o olha seguindo, de imediato, para o quarto sem dizer uma única palavra.

Natália chega à Quinta com uma encomenda do Barbatanas e diz a Duarte que achou que ele e Nazaré não iam estar com cabeça para fazer o jantar depois de um dia com tanta agitação. Duarte comenta que Nazaré não se deixou ficar e deu com um pargo na cara de Adolfo. Natália, tentando minar a imagem da pescadora, diz ao filho que acha que nesta fase de recuperação ele devia ter alguém ao lado que o acalmasse e lhe trouxesse paz.

Já na cozinha, Natália fala com Nazaré e, sinuosa, diz-lhe que acha que Duarte estava melhor sem ela, que andava mais calmo e com a doença mais controlada. Nazaré não entende aquela conversa e diz-lhe que, se quer ver o filho feliz, não se devia meter entre eles.

Ana e Amélia improvisam e vão jantar à Loja de Surf pois Amélia está com um problema de esgotos em casa. Amélia recorda a sua irmã Joana e acaba por se emocionar.

Júlia, muito atenciosa, vai levar comida a Nuno enquanto tenta animá-lo e dizer-lhe que vai ficar melhor num instante. Quando está de saída, Nuno pede-lhe que fique. A tensão e atração entre os dois é evidente. Percebemos que vão fazer amor.

No Hotel, Rui pesquisa na internet a morada da escola que Alice frequenta e aponta-a num guardanapo.

Duarte e Nazaré conversam com Natália enquanto esta insiste em, de uma forma dissimulada, provocar Nazaré falando de Alice e da instabilidade da vida deles numa altura destas. Nazaré perde a cabeça e atira com um copo de água para a cara de Natália ordenando-lhe que se vá embora.

Duarte fica em choque com a atitude de Nazaré, que continua a dizer que Natália só a está a provocar, enquanto Duarte lhe pede que pare de falar mal com a mãe. Natália fica contente por ver que o filho a defende em detrimento de Nazaré.

Joaquim tenta explicar-se a Dolores dizendo que fez o que fez para se aproximar de Natália com o intuito de ajudar Nazaré. Dolores está farta de ficar sempre para segundo plano e, quando Joaquim se predispõe a ajudá-la com as eleições, ela diz-lhe que dispensa a sua ajuda.

Vânia diz a Toni que quer a sua parte do dinheiro ou então vai deixar de ajudá-lo. Toni diz-lhe que, caso ela não o ajude, não pode pedir a mais ninguém, mas Vânia ameaça que se não lhe pagar não trabalha mais. Ismael, mais tarde, ouve a gravação, mas fica sem perceber de que é que os dois estão a falar.