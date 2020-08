Resumo: 31º Episódio - 21 de agosto (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Érica comenta com Dolores o que aconteceu no Hotel e esta diz que, o que quer que tenha sido, também aconteceu noutros restaurantes pois Joaquim também se sentiu mal.

No Mercado, Joaquim fala com Natália e diz-lhe que não contou a Dolores que tinham almoçado juntos e pede-lhe que mantenha segredo. Toni, ao longe, começa a fotografá-los. Joaquim conta a Natália que Nazaré voltou para casa e Natália não fica nada satisfeita.

No Hotel, ainda encerrado, Nuno vê os resultados das análises alimentares e percebe que o problema foi mesmo do peixe. Nuno comenta que este acontecimento não vai abonar nada a favor de Nazaré.

Natália está no quarto de Rui e conta-lhe que Nazaré voltou para a Quinta a viver com Duarte e levou Alice com ela. Rui fica de cabeça perdida e diz à mãe que não vai desistir de Nazaré. Natália fica assustada e percebe que tem um grande problema entre mãos.

Matilde fala com a filha e pergunta-lhe se quer que ela também volte para a Quinta, mas Nazaré diz à mãe que não quer que ela se sacrifique mais por ela. Nuno vai até lá e avisa Nazaré que vai ser contactada pela DGS pois o polvo que vendeu tinha uma bactéria.

No Lar, Ermelinda e João comentam o corte da água e começam a pensar em soluções para resolver mais um problema. Ermelinda diz a João que são eles os dois que têm de resolver pois Floriano acabou de sair do hospital e Josué está desgostoso por estar afastado da neta.

Toni mostra à mãe a foto que tirou a Joaquim e a Natália. Glória quer que imprimam a fotografia mas, tanto Ismael como Toni, avisam Glória que pode ser desqualificada a um dia das eleições e que não faz sentido arriscar. Joaquim vem ter com Toni e diz-lhe que adora o seu café e quer comprar mais.

Natália vai até à Atlântida, e sinuosa, tenta perceber o que levou Duarte a aceitar Nazaré de novo em casa. Duarte reconhece que foi precipitado e que precisa de Nazaré a seu lado para recuperar da melhor maneira possível.

Nas traseiras do Mercado, Adolfo finge que descarrega umas caixas de peixe quando Nazaré chega. Amélia aproxima-se dele e avisa-o que, caso tenha sido ele a provocar as intoxicações alimentares, deixará de o representar.

Nazaré entra apressada na Geliré e repreende Joanes dizendo que se esforça muito por manter a qualidade dos seus produtos e o bom nome da empresa. Joanes não sabe o que poderá ter acontecido e mostra a Nazaré o papel da DGS com ordem para fecharem a empresa.

Nazaré está furiosa e comenta com Joanes que poderá ter sido um deslize da parte deles, mas que algo lhe diz que esta situação tem “a mão de Adolfo”. Na apreensão de Nazaré em relação ao futuro da empresa.

Adolfo acaba por confessar a Amélia que foi ele quem provocou toda esta situação. Amélia repreende a sua atitude, mas, por questões de sigilo profissional, não poderá nunca dizer nada.

No Hotel, Nuno agradece a Júlia tudo o que fez por ele enquanto esteve doente. Júlia confessa-lhe que não foi nada de especial e que estas coisas podem acontecer a qualquer um e é sempre bom ter alguém que nos dê a mão. Nuno quer compensá-la pela ajuda.

Gil vai à Loja de surf e despede-se de Ana dizendo que vai ter de ir a casa e ficará por uns dias. Ana estranha aquela sua atitude, mas a conversa é interrompida por Duarte que vem avisá-los de que, à sua conta, a Atlântida vai deixar de usar plástico. Gil está de saída quando, sem que estivesse à espera, Ana lhe diz que vai esperar por ele.

Na receção do Hotel, Cris explica a Sónia o que tem de fazer quando Érica chega e ainda vê Sónia a insinuar-se a Cris. Érica pede para falar com ela. Quando ficam as duas a sós, Érica avisa Sónia que Cris não pode ter uma recaída e que trabalhou muito para ficar limpo. Sónia garante que nunca o vai prejudicar, mas Érica faz-lhe um ultimato, ou se afasta de Cris ou conta a toda a gente que ela consome.

Rui toma o pequeno-almoço quando Natália se aproxima e fala, carinhosa, com o filho. Desabafa que sempre foram próximos e que agora, desde que ali estão, sente que o está a perder. Rui olha a mãe, com alguma indiferença, e diz-lhe que talvez o esteja mesmo a perder.

Nazaré está com Duarte, na Atlântida, e queixa-se de que ultimamente tudo lhe tem acontecido. Duarte diz-lhe que tem de ir à luta, como faz sempre, mas Nazaré está desanimada e tem medo de ter sido mesmo culpada e de ter levado tanta gente para o hospital.

No Mercado, Dolores estranha a postura de toda a gente pois não param de se rir dela. Matilde aproxima-se da amiga e mostra-lhe um panfleto com uma fotografia de Joaquim e Natália juntamente com a frase “Não sabe cuidar de casa, vai cuidar do Mercado?”. Dolores fica em choque quando Joaquim chega e tenta explicar-se. Dolores não lhe dá a mínima hipótese e discutem perante todos os clientes e vendedores do Mercado.

No Restaurante, Toni fica a saber que fecharam a Geliré e, automaticamente, fica com a sensação de que Adolfo tem alguma coisa a ver com a situação. Dolores entra pelo restaurante a dentro e confronta Glória a propósito dos panfletos. Glória, sonsa, finge que não sabe de nada.

Ismael entra em casa e, depois de se certificar que não esta ninguém, coloca um santo em cima de um móvel com uma câmara de filmar lá dentro. Todo contente diz para si que agora é que vai descobrir o que Toni anda a tramar.