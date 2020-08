Resumo: 29º Episódio - 19 de agosto (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No Mercado, Natália vai até ao quiosque beber um café enquanto partilha com Joaquim a sua felicidade por estar a conseguir aproximar-se de Duarte. Joaquim diz-lhe que já sabe o que Rui fez e Natália informa que já repreendeu o filho. Toni observa a cumplicidade dos dois e fica desconfiado.

No Restaurante, Glória tenta desculpar-se e promete a Ismael que não vai deixar que Toni estrague mais os seus momentos a dois. Toni aparece e conta-lhes que viu Natália e Joaquim muito próximos e que não acha normal aquela cumplicidade toda. Glória ordena-lhe que compre uma máquina fotográfica com bastante zoom para conseguir apanhá-los em flagrante.

Cris e Ana tentam convencer Nuno a investir em Júlia e a aproximar-se dela. Nuno diz-lhes que, com Amélia por perto, nunca vai conseguir ser feliz, mas os irmãos insistem que devia procurar alguém com quem partilhar a vida e que Júlia parece ser uma candidata à altura.

No bar do Hotel, Duarte aparece enquanto Rui e Natália tomam o pequeno-almoço. Duarte confronta Rui com o que aconteceu com Nazaré. Muito assutado, Rui pensa que o irmão está a falar do beijo quando percebe que afinal se refere a Adolfo e à Frisado. Natália entra em defesa de Rui e diz a Duarte que o irmão fez o que fez por ele e não por Nazaré. Vemos o desconforto de Rui, perante a intervenção de Natália. Duarte, confuso com aquela nova informação, acaba por se oferecer para ajudar com um bom advogado, caso seja necessário.

Já no seu quarto, Rui discute com Natália por ter ido dizer a Duarte que o que ele fez foi por ele e não por Nazaré. Natália tenta chamar o filho à razão e diz-lhe que devia ter aceite a ajuda do irmão. Rui, de cabeça perdida, informa a mãe que também é filho de António e que, por isso mesmo, é herdeiro de metade do que Duarte tem.

Natália está em choque com o discurso do filho enquanto Rui lhe grita, alto e bom som, que metade da Atlântida também é dele. Natália diz-lhe, muito enervada, que se não fosse por Nazaré, ele nunca estaria contra o irmão desta maneira.

Nazaré vai até ao Hotel entregar uma encomenda a Nuno enquanto falam sobre o que Rui fez e como é que vai ficar agora a relação entre a Geliré e a Frisado. Nuno avisa Nazaré para que tenha cuidado com Adolfo e, especialmente, com Amélia. Nazaré sai e Júlia desce do seu quarto e diz a Nuno que o beijo que deram não foi um erro nem um acaso. Nuno diz-lhe que ela está a sofrer pelo marido e talvez possa estar a confundir as coisas.

No Lar, Matilde e Olívia reúnem o grupo de amigos para lhes comunicar que, apesar de todos os esforços, a Segurança Social vai fechar o Lar. As duas dizem-lhes que deviam ter seguido as suas diretrizes e que se tinha evitado esta situação drástica, mas Ermelinda avisa-os que não há problema nenhum pois tem uns amigos num lar na Ericeira que lhe disseram que há espaço para eles.

Vânia, apesar de ainda estar chateada com Toni, vai ter com ele a casa para o ajudar com a produção do café. Toni, todo contente, diz que deviam começar a vender o café nesse mesmo dia, mas Vânia chama-o à razão e avisa-o que precisam de um nome. Ficam os dois pensativos enquanto começam a por mãos à obra.

Ana lê a notícia sobre o surfista famoso que pretende abrir uma escola de surf na Nazaré. Mostra a notícia a Gil, que fica visivelmente incomodado, e diz-lhe que era uma boa oportunidade para se tornar instrutor. Gil foge à conversa e tenta, a todo o custo, desviar o assunto.

Amélia vai ao encontro de Ana à Loja de Surf e conta-lhe que ouviu uma conversa entre Nuno e Cris em que falavam de Verónica. Ana fica surpreendida e Amélia acrescenta que Verónica está de volta e que Nuno e Cris lhe andam a ocultar isso.

Em casa dos Soares, Dolores está a ajudar Érica a arrumar umas coisas da bebé enquanto comenta que tem pena de não ter mais disponibilidade nem para ela nem para a neta. Érica diz a Dolores que Cris agora também vai estar mais disponível para ficar com Yara. Quando Dolores vira costas, Érica toma o comprimido que Sónia lhe deu.

Bernardo avisa Olívia que já tratou de marcar o casamento e fala da lua de mel. Olívia não concorda com nada das suas sugestões e diz-lhe que vai ser ela a tratar da lua de mel. Bernardo fica entusiasmado.

Adolfo fala com Amélia sobre Nazaré, mas Amélia avisa-o que, como Rui se entregou, não têm nada contra Nazaré. Adolfo tem um plano na cabeça.

No Mercado, Joaquim entrega a encomenda de queijos a Nuno e pergunta por Júlia com o intuito de saber se há algum avanço na investigação. Nuno, entretanto, recebe uma SMS de Ana a pedir para falar com ele. Natália aparece e convida Joaquim para lhe fazer companhia ao almoço.

Nuno chega à Loja de surf e Ana pergunta-lhe porque é que não lhe contou que Verónica estava viva. Nuno diz-lhe que o fez para a proteger mas Ana, desiludida, avisa-o que assim fica muito complicado de confiar nele.

No Mercado, Dolores vai avisar Glória da data das eleições e as duas pegam-se, mais uma vez, e trocam acusações. Glória pergunta a Toni pelas fotos mas este quer é divulgar o seu café, o CAFEKU.

Toni entusiasmado chama todos ao Restaurante e tira cafés para dar a provar. Joaquim elogia o café mas Glória, desconfiada, quer saber onde é que Toni arranjou aquele café tão famoso e porque é que não a deixa provar.

Na Quinta, Bernardo abre a porta à funcionária da Segurança Social que veio, de surpresa, ver de Alice. Bernardo diz que o primo não está e Alice também não e acaba por falar demais dizendo que Duarte e Nazaré estão separados. A funcionária da Segurança Social fica incrédula.

No Lar, Matilde e Olívia arrumam tudo e preparam-se para encerrar portas. Matilde está aliviada por saber que arranjaram o tal lar na Ericeira e que têm para onde ir. Mal as duas saem, vemos Floriano, Ermelinda, João e Josué a entrarem no Lar e a prepararem-se para ali ficar.