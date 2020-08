Resumo: 28º Episódio - 18 de agosto (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Nas traseiras do Mercado, Toni ameaça o pescador com o facalhão e pergunta-lhe o que Rui lhe queria. O pescador acaba por confessar que fez esse serviço a troco do pagamento de Rui.

Ana e Gil vão até à Atlântida falar com Duarte sobre o uso excessivo de plástico nas encomendas. Gil apresenta logo uma solução alternativa e Duarte fica interessado e combina com eles uma reunião para falarem melhor sobre o tema.

Érica está no Hotel, cheia de sono, e mal acaba a conversa com Nuno acaba por adormecer. Cris chega, passado um bocado, e acorda Érica que, sobressaltada, pergunta onde está Yara. Cris não vê a filha e Nuno também não sabe dela. Érica entra em pânico, pensa que Verónica lhe levou a filha.

Toni arrasta Rui até à Geliré e obriga-o a confessar o que queria com o pescador. Rui acaba por dizer que foi ele que pôs a sardinha ilegal nas arcas de Adolfo e que o fez para ajudar Nazaré e a sua empresa. Nazaré fica incrédula.

Nazaré não quer acreditar no que Rui fez. Rui diz que foi com o intuito de a ajudar, mas Nazaré avisa-o que não joga sujo. Rui admite ter sido também responsável pelo açúcar nos motores do barco e pelo bilhete a avisar das baratas. Nazaré quer saber se Rui vai ser homenzinho e se vai assumir os seus erros perante as autoridades.

Na casa Silva, Vânia reclama com Toni pois ligou-lhe imensas vezes sem resposta. Toni, ainda que não queira admitir, diz-lhe que esteve a ajudar Nazaré. Vânia fica furiosa e avisa-o que está farta de ser trocada por ela.

No Hotel, Érica chora desesperada com medo que Verónica lhe tenha levado a filha. De repente, Sónia aparece com Yara e diz que estavam as duas a brincar e que achou que Érica precisava de descansar. Érica desdobra-se em desculpas e agradece a Sónia.

Na Quinta, Olívia e Bernardo falam entusiasmados sobre o casamento, mas acabam por perceber que não concordam em nada. Olívia fica desgostosa pois Bernardo não está disposto a ceder em nada.

Na cozinha do Hotel, Cris diz a Érica que lhe devia ter contado que Verónica está viva. Érica explica que não contou pois descobriram que foi Nuno quem a tentou matar. Érica queixa-se que está muito cansada de criar Yara sozinha e trabalhar ao mesmo tempo e Sónia dá-lhe uns comprimidos. Érica fica receosa.

Cris confronta Nuno e diz-lhe que já sabe que tentou matar Verónica. Nuno tenta explicar-se e diz-lhe que não irá fazer mais nada que os possa por em perigo. Amélia ouve, atenta a conversa quando recebe uma chamada de Adolfo a pedir para ir ter com ele à esquadra.

Alice aparece de surpresa na Atlântida e pede a Duarte que lhe dê dinheiro para pagar o táxi que a trouxe até ali. Refila porque não gosta de ter os seus novos pais separados e exige a Duarte que jante com ela nessa noite.

Adolfo aparece, acompanhado de Amélia, na Geliré e diz à sua rival que utilizou Rui para se safar. Nazaré desmente-o e diz que foi ela que obrigou Rui a ir confessar os seus crimes às autoridades e que não precisa de truques manhosos para ser melhor que ele.

No bar do Hotel, Natália discute com Rui pelo que fez e Rui diz à mãe que Nazaré não lhe pediu nada e que o que fez foi porque quis. Amélia ouve a conversa e aconselha Natália a afastar o filho de Nazaré. Natália pede-lhe que defenda Rui, mas Amélia recusa pois já é advogada de Adolfo.

No Lar, João ensaia as suas piadas para o espetáculo de stand up e comenta que Matilde não deve aparecer. Matilde chega entretanto, está chateada com João mas ele pede-lhe que, por favor, não cancele o evento.

No Mercado, Dolores e Glória estão a fechar as bancas ao mesmo tempo quando começam a trocar acusações. Joaquim e Ismael, que as observam, condenam a sua conduta e dizem que o melhor que tinham a fazer era estar unidas pelo bem do mercado e dos vendedores. As duas, demasiado orgulhosas, recusam-se.

Alice liga a Nazaré e diz-lhe que quer ir jantar uma bifana à roulotte e sai com Matilde. Quando Nazaré chega para jantar percebe que, tanto ela como Duarte, foram enganados por Alice. Na felicidade de Alice por estarem a jantar os três.