Resumo: 27º Episódio - 17 de agosto (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

De manhã, na Geliré, Nazaré organiza o seu novo dia de trabalho quando dá com o bilhete de Rui, juntamente com o saco. Joanes recebe uma chamada e diz que o fiscal acabou de chegar.

Natália vai ao encontro de Joaquim e Dolores fica bastante desagradada com a sua presença. Natália pede ajuda a Joaquim pois diz que Rui está descontrolado e que se apaixonou por Nazaré. Natália tem medo que Duarte descubra e que possa estragar as coisas entre eles.

Adolfo vai à Geliré e provoca Nazaré. Nazaré diz-lhe que a inspeção correu lindamente e que na empresa dela as coisas estão sempre em ordem. Quando Adolfo sai, Nazaré diz a Joanes que têm de descobrir quem é que os ajudou. Joaquim chega para falar com a filha, diz que Natália já lhe contou de Rui e do beijo.

Nuno fala com Júlia e tenta apelar à sua sensibilidade e pedir que retire a queixa contra Bernardo. Júlia diz que não o vai fazer apenas porque Bernardo é autista. Nuno compara-a a Amélia e diz-lhe que está a tornar-se numa pessoa fria e distante como ela.

Nazaré vai até ao Hotel e pede a Rui que desça para falarem. Acusa-o de lhe ter mentido em relação ao beijo e ao que sente por ela. Rui disfarça, diz que Natália exagera as coisas e que a amizade deles é o mais importante. Duarte entra, nesse momento, e diz que veio tomar o pequeno-almoço com Natália e que não os quer interromper. Nazaré começa a justificar-se e Duarte diz-lhe que compreende que ela arranje outra pessoa pois, caso ele não fique bom, não a vai obrigar a ficar com ele por pena. Nazaré fica muito revoltada pois acha que Duarte está a desistir dela e do casamento e tenta ir atrás dele, a dizer que não o vai deixar. Duarte diz que não quer fazer nenhum escândalo e afasta-se. Nazaré, de lágrimas nos olhos, vai-se embora, deixando Rui furioso.

Já no quarto, Rui discute com Natália e diz-lhe que não devia ter ido contar nada a Joaquim. Rui diz à mãe que Nazaré merece seguir com a sua vida e que se Duarte não estiver disposto a isso, ele está.

Bernardo está desolado, Olívia tenta animá-lo e diz-lhe que pode ser que ainda consiga recuperar o estágio, mas Bernardo sente-se perdido e sem saber o que fazer.

No Lar, Ermelinda comenta com João que Floriano está ótimo e até convidou as enfermeiras para o espetáculo de stand up. Matilde, furiosa, avisa-os que não vai permitir mais festas, mas João pede-lhe que pense, com mais calma e carinho.

Nazaré está a trabalhar quando Rui chega e lhe diz que veio na tentativa de acabarem a conversa que estavam a ter no Hotel. Nazaré pede-lhe que se vá embora pois não tem nada a falar com ele e Rui volta a pedir-lhe desculpa pelo beijo, dizendo que foi um erro que não se vai repetir. Joanes vem com uma carta de Adolfo a intimar Nazaré e a obrigá-la a ir depor pelo boicote aos motores das suas embarcações. Rui finge não ser nada com ele.

Natália e Duarte terminam o brunch no Hotel e Natália, dissimulada, garante ao filho que Rui nunca ia tentar nenhuma aproximação a Nazaré. Duarte diz-lhe que tem um convite para lhe fazer.

Vânia ajuda Toni com o processo do café. Toni está confiante no seu negócio e acredita que vai dar o lucro esperado. Falam sobre escolher um nome para dar ao café.

Rui conversa com um pescador e entrega-lhe o dinheiro em troca daquilo que lhe pediu. Toni observa-os, ao longe, e quando apanha Rui alerta-o que aquele pescador é mafioso. Rui disfarça e diz que estava apenas a falar com ele sobre o seu cão.

Érica diz que está cansada pois Yara teve uma noite péssima e não a deixou dormir. Joaquim oferece-se para a ir levar ao trabalho para Érica não ter de conduzir, mas ela recusa e diz que se desenrasca sozinha.

Amélia está na Loja de surf a ver fatos de banho que vai mostrando a Ana, para saber a sua opinião. Gil entra, Ana olha-o de lado, mas ele diz que veio apenas buscar a sua encomenda. Quando recebe, comenta a quantidade de plástico utilizado na embalagem e Ana acaba por concordar com ele.

Natália está com Duarte na Atlântida e elogia a organização da empresa recordando que na altura de António não era nada assim. Já no gabinete de Duarte, Natália conta que sabe o que os tios lhe fizeram e Duarte diz-lhe que foi muito duro, mas que Nazaré esteve sempre do lado dele. Natália tenta virar a conversa e abordar o envolvimento de Nazaré, mas Duarte apressa-se a defender a mulher.

Olívia está a tentar fazer com que Bernardo descontraia para ver se, de uma vez por todas, conseguem ter algum envolvimento. Bernardo não cai na esparrela e diz a Olívia que as coisas para ele têm uma lógica e que primeiro devem casar.

Toni vai até à Geliré saber como está Nazaré e esta descai-se e fala do beijo que Rui lhe deu. Toni fica incrédulo e Nazaré diz-lhe que não conte nada pois Duarte não sabe. De repente, são atraídos pelos gritos de Adolfo.