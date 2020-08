Resumo: 26º Episódio - 14 de agosto (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Amélia comenta com Júlia que denunciou Bernardo. Nuno diz-lhe que cometeu um erro pois Bernardo é um miúdo dedicado e aquele estágio na PJ era tudo para ele e acha que Amélia só fez isso para o atacar. Nuno pede para falar com Júlia a sós.

Nuno diz a Júlia que acredita nela e não percebe porque é que contratou Amélia. Júlia diz que tem de se defender porque já toda a gente está a considerá-la suspeita.

No Lar, decorre o concurso de mímica e Ermelinda e Floriano estão a vencer, sem rivais. De repente, Floriano esquece-se de um dos gestos que combinaram e começa a improvisar e Ermelinda fica perdida, sem perceber o que é que ele está a fazer. Floriano, com tanta movimentação, encrava num movimento e fica ali parado sem se conseguir mexer.

Duarte despede-se da mãe e do irmão e diz que o Duarte que conheceram não é quem ele é na verdade. Natália dá a entender a Rui que até foi bom Nazaré ter saído de casa, pode ser que assim a relação deles com Duarte melhore.

No Mercado, Glória e Dolores iniciam o debate. Glória começa a acusar Dolores, o clima fica tenso, as duas trocam acusações e acabam a atirar legumes e frutas uma à outra.

Olívia continua a tentar acalmar Bernardo, mas sem sucesso. Bernardo pede-lhe ajuda e Olívia, em desespero, faz uma chamada. Passado pouco tempo, Nuno chega à Quinta e, a muito custo, consegue acalmar Bernardo. Nuno pede-lhe que esqueça o caso de Júlia e a investigação pois não vai conseguir fazer com que Amélia retire a queixa contra ele.

Rui vai até casa de Matilde e pede para ver Nazaré. Nazaré manda-o entrar e ele fica surpreso ao vê-la aos murros ao saco. Nazaré está triste e fala da crise que vive no seu casamento e Rui, num ato irrefletido, beija-a. Nazaré empurra-o imediatamente e diz que nunca mais faça algo parecido. Rui pede-lhe imensas desculpas, diz que foi um erro e implora que Nazaré esqueça o assunto pois não quer estragar a amizade que têm. Nazaré diz que vai tentar, mas que não se atreva a voltar a fazer algo parecido.

Gil vai até à loja de surf e confronta Ana, dizendo que, no dia anterior, a viu a esconder-se. Gil diz-lhe ainda que sabe que ela sente o mesmo que ele e não percebe porque é que foge. Ana, ainda que nervosa e a disfarçar, diz-lhe que não quer nada com ele e que não vale a pena pensar o contrário.

Toni ri-se e faz pouco de Glória por a ter ido buscar à esquadra após o desacato no Mercado. Glória, furiosa, quer que Toni investigue a vida de Dolores. Ismael não concorda com nada daquilo e repreende Glória, saindo magoado.

Dolores está a chegar a casa e diz-se muito envergonhada por ter ido parar à esquadra. Promete que, a partir dali, vai fazer a sua campanha sem ligar a provocações. Joaquim diz-lhe que não tem mal nenhum se não ganhar, mas Dolores nem põe essa hipótese.

Ermelinda regressa ao Lar e conta a João que deixou Floriano num hospital que mais parece um hotel, com tudo do bom e do melhor. João está preocupado, não sabe como é que Ermelinda vai pagar essa despesa, mas ela explica-lhe que vai usar o dinheiro do evento e diz-lhe que vão avançar com a noite de bingo.

Nazaré conta a Matilde que Rui a tentou beijar. Matilde fica revoltada, não acha normal e diz à filha que se soubesse que era essa a intenção de Rui nem o tinha deixado entrar. Nazaré põe a mesa para jantar, com 4 lugares, e fica triste quando se apercebe que Duarte não está com ela.

Rui entra no quarto, muito nervoso, e conta a Natália o que se passou com Nazaré. Natália fica incrédula e acha que o filho premeditou tudo. Rui, revoltado, diz à mãe que ama Nazaré e que não pensa desistir dela.

Glória tenta aproximar-se de Ismael, que está distante, e propõe um jantar romântico. Toni chega nesse momento e fala da noite de bingo no Lar e Glória é incapaz de lhe dizer que não.

Rui entra na Geliré e começa a escrever uma declaração para deixar a Nazaré.

Sónia entra na Loja de surf, muito acelerada, e convida Cris para ir dançar com ela. Cris não quer ir e revista-lhe a mala para ver se ela anda a tomar alguma coisa. Sónia diz que vai sozinha e Cris olha-a preocupado.

Rui está a acabar de escrever a sua declaração quando ouve um barulho e se esconde. De repente, vê Adolfo a entrar com um saco cheio de baratas.

No Lar, é noite de bingo. Bernardo diz a Olívia que até está a precisar de se distrair. Vânia está confiante que vai ganhar. Bernardo comenta com Ermelinda que acha que ela não devia entrar no jogo, uma vez que faz parte da organização, e se ganhar pode ser duvidoso.

Toni vai falar com Matilde para saber como está Nazaré. Na distração de Toni, Ermelinda rouba-lhe o cartão e acaba por fazer bingo. Bernardo, que vê tudo, fica muito desiludido.

De manhã, na Geliré, Nazaré organiza o seu novo dia de trabalho quando dá com o bilhete de Rui, juntamente com o saco. Joanes recebe uma chamada e diz que o fiscal acabou de chegar.