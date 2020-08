Resumo: 25º Episódio - 13 de agosto (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No Lar, Matilde fala ao telemóvel com Nazaré e fica aliviada por já se ter descoberto, finalmente, o que Duarte tem. Nazaré diz à mãe que ele a quer afastar, pois tem medo de a magoar, mas que ela não vai permitir e pede à mãe que, nessa noite, tome conta de Alice.

Matilde está chateada pois ninguém naquele Lar pensa em amealhar e, qualquer dia, ficam sem pão para comer. Os amigos desvalorizam e contam-lhe da ideia de fazerem torneios de cartas, o que deixa Matilde completamente furiosa.

Natália e Rui vão ter com Duarte à Atlântida e disponibilizam-se para o ajudar, no que for necessário. Duarte, visivelmente incomodado, diz-lhes que tem muito trabalho e que está sem disponibilidade para aquele tipo de conversas.

Vânia está preocupada com a irmã e pede a Cris que esteja atento a ver se ela toma alguma coisa. Sónia chega ao pé deles, visivelmente acelerada, e percebemos que tomou um comprimido antes de se encontrar com Cris.

Nazaré está na cozinha a preparar uns camarões quando Duarte chega e lhe diz que pare de contar a toda a gente o que se passa com ele. Nazaré diz que apenas contou a Matilde e Natália. Duarte, já a perder as estribeiras, diz-lhe que não quer que as pessoas tenham pena dele e, num ato de loucura, parte um jarro espalhando estilhaços de vidro por toda a cozinha. Nazaré encosta-se ao balcão da cozinha, assustada, e com as mãos a tapar a cara. Quando Duarte se apercebe do que fez, pede-lhe desculpa, e fica destroçado quando percebe que Nazaré ficou com dois cortes na cara e que está a deitar sangue.

Nazaré tenta desvalorizar, mas Duarte diz-lhe que não pode continuar a correr o risco de um dia a magoar a sério. Pede-lhe que se vá embora, mas Nazaré recusa-se a deixá-lo. Duarte diz-lhe, sem qualquer tipo de rodeios, que ou sai ela ou sai ele.

Toni está no Restaurante e, sem que Glória se dê conta, tira um café com os grãos digeridos pelo peru e insiste que Ismael prove. Ismael prova e diz que sabe a café normal e que não é nada de especial.

Sónia está bastante acelerada e Cris já sabe distinguir se é do seu feitio ou se está sob o efeito de alguma coisa. De repente, Sónia atira-se descaradamente para cima dele mas Cris nega-se e diz-lhe que está a recuperar de um problema de adição e que não se pode envolver com alguém que o destabilize.

No seu quarto, Bernardo ensaia o discurso que vai ter com o seu supervisor no dia seguinte. Olívia bem tenta dormir, mas torna-se impossível. Bernardo está com muito receio de perder o estágio e ter de deixar a PJ.

Matilde chega a casa e apanha Nazaré a fazer o curativo dos cortes no rosto. Matilde fica a achar que Duarte lhe bateu, mas Nazaré esclarece que foi apenas um acidente mas que, de qualquer forma, Duarte lhe pediu para sair de casa.

No Lar estão todos maravilhados com o pequeno almoço que acabam de tomar e apressam-se a comer tudo para não deixar vestígios que possam levar Matilde a perceber que andam a gastar o dinheiro em vez de poupar. Combinam uma tarde de mímica e Ermelinda diz a Floriano que já sabe como podem ganhar.

Glória chega ao Restaurante triunfante e muito bem vestida para o debate. Toni e Vânia elogiam-na e Glória chama Dolores para fazerem um brinde. Dolores duvida das suas boas intenções e recusa-se a brindar. Glória bebe os dois copos para demonstrar que era um brinde sincero e não com segundas intenções.

Sónia tenta sondar Érica para saber do que é que Cris gosta. Érica acha graça ao seu interesse, mas pergunta-lhe se as suas intenções são sérias pois Cris tem um passado de adição e, caso ela pretenda apenas uma aventura, pode não ser a pessoa indicada na vida dele, neste momento.

Nazaré está de saída da Quinta para regressar à casa da mãe. Duarte despede-se dela e diz que é apenas um até já, que não a quer magoar e que vai tentar recuperar rápido para a conseguir voltar a fazer feliz. Matilde olha-os, emocionada, e também se despede.

No Mercado, Toni espalha alguns cartazes enquanto faz promoção a Glória. Joaquim atende uma chamada de Nazaré e Toni fica atento. A filha conta-lhe que Duarte lhe pediu para sair de casa e que está destroçada. Toni tenta perceber, junto de Joaquim, o que se passou e Rui, que também ouviu, mete-se na conversa. Natália avisa o filho para não ir atrás de Nazaré.

Natália liga a Duarte a contar que já soube que Nazaré saiu de casa e a sugerir que almocem com Rui. Duarte diz à mãe que não há razões para preocupação e que a situação com Rui não é a melhor, mas que talvez esteja na altura de mudar isso.