Resumo: 24º Episódio - 12 de agosto (quarta-feira)

De volta ao Hotel, Cris e Érica discutem quando Sónia entra e, na tentativa de se aproximar de Cris, diz que pode ficar com Yara, caso eles precisem de ajuda. Érica acaba por aceitar e diz-lhe que lhe fica a dever uma.

Natália encontra Amélia no Mercado e mete-se com ela, dizendo que pediu o seu contacto a Nuno e que ficou a saber que eram cunhados. Natália aproveita para desabafar um pouco sobre a sua vida, os filhos e a Nazaré. Amélia aconselha-a a levar as coisas com calma.

Nazaré e Duarte aguardam ansiosos o resultado da TAC. O Dr. Figueiredo chega e diz que, pelo que consegue analisar, lhe parece que Duarte sofre de um transtorno de personalidade. Sugere que comece o tratamento, mas não consegue dar garantias pois cada organismo reage à sua maneira.

Adolfo partilha com Amélia o seu plano para destruir a Geliré. Amélia acha o plano medíocre e aconselha Adolfo a manter-se quieto e a deixá-la fazer o seu trabalho. Adolfo não quer ceder, está irredutível.

No Restaurante, Glória e Dolores discutem uma com a outra e trocam acusações. Glória sugere que façam um debate para que as pessoas as conheçam melhor e possam decidir, em consciência, em quem votar. Dolores gosta da ideia.

Vânia vai a casa dos Silva, buscar a sua roupa, e reclama com Toni por não a ter ido levar ao Hotel. Toni mostra-lhe como vai fazer com o café e diz-lhe que este negócio será o futuro do bebé. Vânia olha para ele, num misto de nojo e espanto, enquanto Toni dá grãos de café ao peru para que este coma e, mais tarde, se possam recolher os dejetos.

No Lar, Bernardo está visivelmente nervoso e não consegue tirar da cabeça a possibilidade de Nuno o denunciar e fazer com que seja expulso da PJ. Olívia tenta descansá-lo e garante que Nuno não vai fazer isso. João aprecia os lucros da noite em que Ismael deu o concerto e, juntamente com os amigos, começa logo com grandes planos de onde gastar o dinheiro. Matilde, já a perder a cabeça, tira-lhe o dinheiro e avisa-os que estão em altura de poupar.

Na cozinha do Hotel, Nuno conta a Júlia que Bernardo lhe entrou no quarto com o intuito de buscar provas. Júlia fica surpresa e diz a Nuno que vai fazer queixa de Bernardo. Nuno explica-lhe que Bernardo é uma pessoa especial e Júlia diz-lhe que não lhe interessa e que quer que Nuno lhe garanta que ele vai ser responsabilizado.

Duarte e Nazaré acabaram de voltar do hospital. Duarte está distante e Nazaré pergunta-lhe o que se passa. Duarte é sincero e diz-lhe que o melhor é que ela se afaste dele. Nazaré nem está a acreditar no que está a ouvir mas Duarte não quer continuar a magoá-la e não ficou com grande esperança de recuperação, depois daquilo que o médico lhe disse. Nazaré diz-lhe que isso não vai acontecer e que juntos vão ultrapassar o que for preciso.

Na receção, Ana diz a Gil que ele devia pensar em entrar em competições de surf. Gil fica nervoso com a conversa e tenta desviar o assunto. De repente, Gil tenta beijar Ana, mas ela empurra-o e sai a correr.

Ana entra na cozinha, muito nervosa, começa a chorar e vomita para o lava loiças. Senta-se no chão e permanece ali, imóvel, num choro compulsivo.

Sónia embala Yara quando Cris vem ver delas. Sónia convida-o para sair e Cris diz que já passou essa fase e que não é muito a onda dele. Ela desvaloriza e diz que vai na mesma e Cris acaba por ceder pois tem medo de a deixar ir sozinha.

Toni e Vânia seguem atentamente o peru à espera que faça algo. Toni tenta convencer Vânia que este negócio vai dar lucro e que vai conseguir dar uma vida digna ao jaquinzinho. Quando o peru finalmente defeca, Vânia sai a correr, enojada.

No Restaurante, Adolfo está determinado e diz a Amélia que vai mesmo por baratas na Geliré e que vai chamar a ASAE. Amélia acha que este plano é descabido. Entretanto Júlia aparece e Amélia diz-lhe que está disposta a ser sua advogada e a ajudá-la no caso do desaparecimento do marido mas que, para isso, Júlia terá de se afastar de Nuno.

Natália vai até à Geliré saber dos resultados do exame de Duarte. Nazaré conta-lhe e Natália fica, de certa forma, aliviada. Nazaré desabafa que Duarte a quer afastar e Natália tenta fazê-la ver que pode ser um ato de amor e que, por vezes, temos de ceder e fazer o que os outros nos pedem.

Duarte, no seu gabinete, está muito perturbado e pesquisa na internet sobre a sua doença e por testemunhos de outras pessoas com o mesmo problema.

Ana vai ter com Érica a casa dos Soares e conta à amiga que ficou com nojo quando Gil a tentou beijar. Érica fá-la ver que o problema não é Gil e que Ana tem de tentar ultrapassar o que lhe aconteceu e acreditar que pode ser feliz. Ana teme nunca ser capaz disso.