Resumo: 23º Episódio - 11 de agosto (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Natália vai até ao Mercado comprar uma compota para oferecer à sua vizinha de Lisboa. Dolores não está e quem a atende é Joaquim, que tenta redimir-se, dizendo que lhe oferece a compota e que avise a vizinha que vai da parte dele. Natália acaba por baixar a guarda e aceita a compota.

Nazaré pousa uns queijos e tostas em cima da mesa enquanto Rui comenta a coincidência de Érica ser sua prima e de trabalhar com ele. Érica nem consegue conceber que estava interessada pelo seu próprio primo. Todos riem e Duarte, que acaba de chegar a casa, é atraído para a sala quando ouve a conversa animada.

Duarte é desagradável e expulsa Rui de casa sob o olhar estupefacto de todos. Rui está de saída, Nazaré segue atrás dele e Duarte, de cabeça perdida, começa a discutir com o irmão, atira-o para o chão e desata a pontapeá-lo, cego de raiva.

Nazaré mete-se à frente de Duarte, tentando fazer com que pare, e grita-lhe que olhe à volta com todos em pânico a pedir-lhe que pare com aquele espetáculo. Duarte ganha consciência e, sem conseguir dizer nada, sai para o quarto.

Duarte, já sozinho no seu quarto, olha-se ao espelho e chora desesperado por não se reconhecer.

Bernardo, já muito agitado por toda esta situação, recebe uma chamada que o deixa ainda mais nervoso. O seu orientador de estágio descobriu que utilizou a sua identificação da PJ para ir ao banco consultar os registo das contas de Roberto. Olívia tenta travar Bernardo, mas ele diz que não vai desistir até descobrir o que se passou.

Duarte pede desculpa a Nazaré pelo que fez a Rui. Nazaré diz que já não sabe quem ele é e que as coisas não podem continuar assim, por isso, antecipou a TAC para ver se conseguem ter alguma pista do que se possa estar a passar.

Toni entra em casa com a música alta e com um carrinho de mão que tem 6 perus escondidos. Glória estranha toda a situação, mas Toni disfarça e diz que é para preparar uma surpresa para Vânia. Glória tenta ligar a Ismael que, mais uma vez, não lhe atende o telemóvel e continua sem aparecer em casa.

João avisa Ismael que Glória lhe está a ligar novamente, mas Ismael não quer saber e continua a ensaiar. Ismael avisa-os que só faz o concerto com a condição de que Toni e Glória não estejam presentes.

Na receção do Hotel, Júlia avisa Nuno que vai jantar fora pois está farta de estar ali enfiada. Diz que não vai sair da Nazaré enquanto não descobrir tudo aquilo que aconteceu com o marido. Mal Júlia sai, Olívia e Bernardo sobem para o quarto, sem serem vistos.

Duarte diz a Nazaré que, qualquer dia, se farta dele. Nazaré diz que isso não vai acontecer, tem pena de Duarte. Ele percebe que também ela está com medo do que ele possa ter, mas sabe que juntos vão conseguir ultrapassar seja o que for.

Olívia está tensa enquanto Bernardo vasculha o quarto de Júlia. Nuno, que passa e estranha ouvir barulho, bate à porta e Bernardo e Olívia são obrigados a fugir.

No Lar, Ismael dá o seu concerto quando Glória chega e João e Josué lhe dizem que não pode estar ali, a pedido de Ismael. Glória sente-se triste e excluída e acaba por ir para a sala de pessoal. Ismael faz um intervalo e segue atrás dela.

Matilde confessa que foi ela quem chamou Glória. Glória pede desculpa a Ismael, que cede, e a deixa ficar a assistir ao seu concerto. Ismael retoma e canta uma música que dedica à sua amada.

Vânia vai a casa dos Silva e diz a Toni que traz roupa para lavar porque no Hotel não há esse serviço. Toni começa a tentar seduzi-la, mas são interrompidos pelo barulho do peru. Toni acaba por contar a Vânia que pretende fazer café com os perus numa tentativa de imitar a receita do melhor café do mundo.

Rui conta à mãe o que se passou com Duarte. Natália tenta perceber se o filho não terá feito nada para irritar o irmão, de propósito. Rui passa-se com a mãe e diz-lhe que não entende porque insiste em defender sempre Duarte.

Na receção, Natália fica incomodada quando percebe que Nazaré foi até ali para saber como é que Rui está e pede-lhe que não se preocupe, pois, Rui tem-na a ela e não precisa de mais ninguém. Nazaré não gosta dos seus modos e deixa Natália bastante preocupada quando lhe diz que Duarte vai fazer uma TAC.

Bernardo e Olívia entram em casa ofegantes e este confessa à namorada que tem medo que Nuno o denuncie na PJ e que o faça perder o estágio. Olívia diz-lhe que se calhar devia ir falar com Nuno e tentar inventar uma desculpa.

Rui acorda e vê um tabuleiro com o pequeno-almoço e um bilhete da mãe a dizer que teve de sair mais cedo. Natália aparece na Quinta, quer saber como está Duarte e aproveita para pedir desculpa a Nazaré pela forma como falou com ela. A tensão entre as duas é evidente.