Resumo: 22º Episódio - 10 de agosto (segunda-feira)

Rui chega ao Hotel e Natália aguarda-o. Rui diz que teve de ficar a trabalhar até mais tarde e, quando Natália repara nas suas mãos sujas, ele disfarça. Descem os dois para jantar.

A noite de karaoke decorre no Lar quando Júlia chega e pergunta se se pode juntar à festa. Olívia vai logo ter com ela e trata de lhe arranjar um lugar. Bernardo junta-se e começa a encher Júlia de perguntas incómodas sobre Roberto insinuando que ela está envolvida no seu desaparecimento. Júlia fica em pânico e vai-se embora a chorar.

Nazaré prepara-se para sair para o mar quando Adolfo vem ao seu encontro, aos gritos, e a acusa de ter sabotado os seus barcos. Nazaré está confusa e não faz ideia do que é que ele está a falar, mas fica sem resposta quando Adolfo lhe mostra o bocado da parka da Geliré que ficou presa numa das embarcações. Amélia, que vem com ele, apresenta-se como sua advogada.

Nazaré continua a dizer a Adolfo que não lhe fez nada aos barcos e, quando vai ver a parka, dá pela falta de tecido. Amélia tira uma fotografia à prova e aconselha Nazaré a arranjar um advogado.

Já no Mercado, Amélia pede a Adolfo que controle as suas emoções e promete que o vai ajudar a acabar com a empresa de Nazaré. Em troca, Adolfo compromete-se a ajudar Amélia a acabar com Nuno.

Já de volta ao seu quarto, e desesperada, Júlia deixa uma mensagem de voz ao marido a suplicar que lhe ligue e que explique o que se está a passar.

Toni está em casa, muito choroso, quando Glória vai para perto dele e tenta consolá-lo. De repente começa a dar um documentário sobre café na televisão que deixa Toni colado ao ecrã.

No bar do Hotel, Vânia fala com Cris e pede-lhe que ele leve a irmã à próxima palestra. Cris não entende, mas Vânia explica-lhe que acha que Sónia anda a tomar comprimidos e que precisa de ajuda, ainda que a própria negue.

Duarte vai à Geliré ter com a mulher que lhe conta, muito contente, que a pesca correu bem. Conta-lhe também o que aconteceu com Adolfo e Duarte fica preocupado. Rui envia uma SMS a Nazaré e Duarte tem de se controlar, pois, fica cheio de ciúmes.

Nuno vai até ao quarto de Rui e fica a saber que Nazaré já tem peixe outra vez. Nuno comenta com Rui que prefere fazer negócio com a Nazaré, mas que não sabe se vai ser fácil pois Adolfo anda a difamá-la, alegando que lhe estragou os motores dos barcos de propósito. Rui pergunta por provas e Nuno diz-lhe que ficou um bocado de uma parka da Geliré presa numa das embarcações.

No Mercado, Adolfo andou a espalhar cartazes com uma quadra a pedir às pessoas que não comprassem na Geliré. Joaquim, ao ver aquilo, começa a arrancar os cartazes sob o olhar indignado de Adolfo. Amélia intervém e tenta acalmar os ânimos mas, quando Nazaré chega, tudo descamba novamente. Amélia consegue tirar Adolfo do Mercado enquanto Nazaré promete a Dolores e a Joaquim que não teve nada a ver com o que aconteceu aos barcos de Adolfo.

Adolfo vai até ao Hotel entregar a encomenda de peixe a Nuno quando o apanha a falar com Júlia. Adolfo mete-se na conversa e começa a perguntar a Júlia se já há mais algum avanço na investigação do desaparecimento do marido. Júlia nega e diz que agora até paira no ar a hipótese de ela ser uma das suspeitas.

Amélia e Adolfo falam nas traseiras do Mercado e este diz-lhe que acha que Júlia precisa de um advogado pois Bernardo anda a acusá-la de ser umas das suspeitas no caso do desaparecimento do marido.

No consultório veterinário, Érica repara que Rui está alheado e tenta falar com ele. Rui conta-lhe que, ao querer ajudar uma amiga, acabou por a prejudicar mais do que propriamente o contrário.

Nazaré fala com Duarte bastante irritada por tudo aquilo que Adolfo lhe anda a fazer numa tentativa desesperada de a eliminar do seu caminho. Duarte pede-lhe que tenha calma e sugere que, nessa noite, façam o jantar os dois.