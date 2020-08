Resumo: 21º Episódio - 7 de agosto (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Amélia encontra-se com Adolfo e pede-lhe que vá arranjar um estore na casa que lhe alugou. Amélia pede também a Adolfo que, em troca de uma boa quantia, vigie Nuno. Adolfo aceita.

Duarte vai ter com Natália, que fica muito feliz por ver o filho. Duarte diz-lhe que quer saber mais sobre a sua relação com António e sobre os comportamentos agressivos do pai. Natália acede e diz que lhe vai contar tudo.

Nuno diz a Nazaré que não conseguiu esperar mais por ela e teve de fazer a encomenda de peixe a Adolfo. Nisto, Rui aparece e Nazaré pede-lhe desculpa por o ter deixado pendurado no dia anterior.

Na Loja de surf, Gil comenta com Cris a atitude de Ana no dia anterior. Sónia vem, aproxima-se deles, e Ana olha-a desagradada com tanta proximidade. Gil pergunta a Ana se está tudo bem entre eles, mas fica muito desconfiado com a abordagem dela.

A conversa entre Natália e Duarte decorre e este confessa-lhe que tem medo de ser igual ao pai. Natália nega e diz que isso não é possível, mas Duarte diz-lhe que tem tido algumas atitudes que não consegue explicar. Não lhe diz quais e sai, bastante perturbado.

Rui e Nazaré conversam no bar do Hotel e este fica a saber que ela e Duarte vão acolher Alice. Natália desce e, ao vê-los juntos, vai muito aflita buscar Rui reclamando que precisa mesmo de falar com ele. Nazaré despede-se e segue para a Geliré.

Em casa dos Silva, Sónia tenta parecer bem e saudável para que a irmã não lhe dê na cabeça. Toni aparece e diz-lhe que fique para tomar o pequeno-almoço, mas Sónia não tem fome e não quer comer. Quando acaba de dizer isto, desmaia.

Natália e Rui discutem e a mãe diz-lhe que teve sorte de não ter sido Duarte a encontrá-los. Natália pede ao filho que seja sincero e que lhe diga se gosta de Nazaré. Rui admite à mãe que está apaixonado por ela.

Natália diz-lhe que tem de se afastar de Nazaré, mas Rui recusa-se e diz à mãe que também tem direito a ser feliz e que já começa a ficar cansado que Natália só defenda Duarte.

Toni está aflito a tentar que Sónia acorde. Vânia vem do quarto e pergunta o que lhe fez. Sónia ganha consciência e diz que foi apenas uma quebra de tensão e que tem de comer qualquer coisa.

Duarte vai ao encontro de Nazaré à Geliré. Aguarda que ela termine de trabalhar e pede-lhe desculpa, afirmando que tem medo de ser um homem violento como o pai. Nazaré diz que o ama, mas com as suas atitudes recentes está mesmo a estragar tudo.