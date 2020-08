Resumo: 20º Episódio - 6 de agosto (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Amélia está a fechar negócio com Adolfo para ficar alojada em sua casa quando Nazaré se mete na conversa e começa a discutir com Adolfo devido às suas atitudes machistas. Vânia mete-se na conversa e defende Adolfo e Toni mete-se também e defende Nazaré.

No Lar, Matilde tenta consolar Josué. Ele diz que está bem, mas que prefere não tomar nada pois quer estar lúcido e no seu perfeito juízo. Matilde acredita que Nazaré e Duarte vão fazer tudo o que estiver ao seu alcance para trazer Alice de volta.

Júlia vai ter com Nuno à receção e diz-lhe que não deviam falar do que aconteceu na noite passada. Nuno está envergonhado e pede-lhe desculpa, dizendo que vai continuar a ajudá-la na investigação do desaparecimento de Roberto.

No bar, Natália conta a Rui que foi à Atlântida e deu uma carta a Duarte. Adolfo aparece com uma proposta indecente para que Nuno escolha a frisado em detrimento da Geliré. Rui passa-se e começa a ofender Adolfo e os dois quase se pegam à pancada. Natália, em choque, diz ao filho que não acha normal a atitude que acabou de ter.

No Mercado, Dolores comenta com Joaquim que a campanha não está a correr nada bem enquanto Glória não podia estar mais feliz. Ismael queixa-se que já lhe dói o braço de tanto autografo que deu e aproveita para relembrar Glória do jantar romântico que lhe prometeu. Glória avisa-o que só vão fazer programas românticos, quando ela ganhar as eleições.

Nazaré está irritada pois acabou de perder mais um cliente. Rui entra, nesse instante, e conta-lhe que Adolfo também foi ao Hotel oferecer o seu peixe a Nuno. Rui convida-a para um gelado como forma de esquecer, por uns instantes, os problemas.

Nazaré está de saída da Geliré quando é surpreendida por Alice. Duarte conta que foi ele que a trouxe e, caso Nazaré concorde, Alice a partir daquele momento fará parte da família.

Na Geliré, Duarte diz que podem perfeitamente ser os tutores legais de Alice, a única coisa que precisam é que Josué aceite. Nazaré não cabe em si de contente.

No Hotel, Natália vai convidar o filho para irem lanchar juntos quando Rui lhe diz que não pode pois já tem coisas combinadas com Nazaré. Natália fica muito perturbada e desagradada com tanta proximidade.

No Lar, e depois de receber a notícia, Josué fica muito feliz e agradece a Duarte e Nazaré pois tem a certeza que vão cuidar muito bem de Alice. Duarte garante que, mal Josué recupere, Alice voltará para casa com ele. Duarte oferece um jantar na Quinta para comemorarem.

Toni fala com Sónia e pede-lhe, por favor, que o ajude a encontrar uma solução para tirar Vânia daquele quarto e fazer com que volte para casa. Sónia, depois de pensar um pouco, diz-lhe que só há uma coisa que faz a irmã sair seja de onde for- ratos. Ficamos em Toni pensativo.

Na Loja de surf, Gil oferece-se para ajudar Ana, mas esta não lhe dá muita corda. Gil insiste e convida-a para um copo, mas Ana acaba por recusar. Perante tanta nega, Gil pergunta a Ana quem foi o rapaz que a deixou assim, tão amargurada. Ana perde a cabeça e grita-lhe para que a deixe em paz.

Rui aguarda por Nazaré no bar do Hotel enquanto Nuno fala com Cris, na receção, e lhe diz que o peixe está a acabar e que não vão conseguir esperar por uma nova encomenda de Nazaré.

Amélia vai até à loja de surf visitar Ana. Ana, não é muito simpática, pergunta-lhe se decidiu ficar na Nazaré para infernizar a vida de Nuno. Amélia nega e diz-lhe que se preocupa com ela. Ana admite repensar a relação das duas caso Amélia lhe prometa que deixa Gil e Nuno em paz.

Ermelinda e Floriano chegam à Quinta e pedem desculpa por terem entrado, mas a porta estava aberta. Duarte fica desagradado ao perceber que vem muita gente lá para casa para jantar.

Nazaré, da cozinha, percebe a reação de Duarte. Este diz, à mulher e à sogra, que o deviam ter consultado antes de pensarem em encher a casa de velhos. Todos petrificam com esta observação de Duarte. Ermelinda e Floriano vão-se embora, magoados.

Amélia vai ao Restaurante e Glória comenta com Ismael que, se calhar, vão ter de considerar ter pratos vegan. Gil entra da rua, esbaforido, e vai ter com Amélia perguntando como é que teve acesso ao seu contacto. Amélia propõe-lhe um trabalho como instrutor de surf, fora da Nazaré e longe de Ana. Gil fica ofendido, diz que não quer a sua ajuda, e muito menos vai permitir que o afaste de Ana.

Vânia dá na cabeça da irmã pois acha que esta anda a tomar anfetaminas. Sónia nega e diz à irmã que se vai permanecer com aquela atitude controladora, que se vai embora e não volta mais. Vânia sobe para o quarto e Sónia avisa Toni.

Vânia entra no quarto e fica em pânico ao ver um rato. Toni entra, de rompante, finge que luta com o rato, pega em Vânia ao colo e sai heroicamente com ela dizendo que vai levá-la de volta para casa.

Já no quarto, Nazaré e Duarte discutem e Nazaré diz-lhe que não consegue aceitar a forma como ele fala com as pessoas e os seus comportamentos desagradáveis que já se tornam recorrentes. Duarte volta a pedir-lhe desculpa e diz que já está a fazer terapia e que espera melhorar, muito em breve.

Natália dá com Rui na cozinha do Hotel, já tarde, e pergunta ao filho se ficou esse tempo todo com Nazaré. Rui confessa-lhe que Nazaré não apareceu e comenta que deve ter tido alguma coisa a ver com Duarte.