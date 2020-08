Resumo: 18º Episódio - 4 de agosto (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Natália acaba por já não se cruzar com Duarte e Nazaré e segue até casa dos Soares para confrontar Joaquim. Este confessa que o fez por proteção e pede-lhe que entenda que não os conhecem de lado nenhum e que não sabem quais as suas verdadeiras intenções. Natália, fora de si, avisa-o que fique longe dela e do filho. Dolores dá-lhe razão e diz a Joaquim que, desta vez, foi longe demais.

No bar do Hotel, Nuno, Júlia e Bernardo analisam o extrato das contas de Roberto. Júlia percebe que foi levantado grande parte do dinheiro e Bernardo observa-a desconfiado.

Rui vai até à Quinta e pede a Nazaré e a Duarte, um pouco alterado, que não voltem a colocar Natália em situações desconfortáveis. Duarte não faz ideia do que ele está a falar. Nazaré confirma que Joaquim foi a Lisboa na tentativa de obter informações sobre a vida de Natália e Rui.

Na Geliré, Alice tenta esconder-se de Joanes e acaba por conseguir escapar. O funcionário vê a menina e liga a Nazaré a contar o que se passou e a dizer que vai atrás dela.

Nazaré recebe a chamada de Joanes e diz a Rui e Duarte que tem de sair. Estes ficam os dois e Rui avisa Duarte que deixe Natália em paz uma vez que ele também se afastou de Nazaré quando Duarte assim lhe pediu.

No Lar, Josué está muito feliz pois já há novidades de Alice. Ermelinda diz-lhe que, se ela foi para a mata, Nazaré vai atrás dela e a traz de volta, de certeza. Josué tem medo que a segurança social lhe fique com a neta.

Amélia vai ter com Nuno e diz-lhe que a escritura da quinta está marcada para essa mesma tarde. Nuno vê um vídeo de Joana e chora quando Cris entra e repara na sua tristeza. Cris acha que Nuno não devia ceder em passar a quinta a Amélia.

No Mercado, Toni faz campanha para Glória. Dolores, perante aquele cenário, começa em despique com Glória. As duas vão trocando acusações até que Toni tira o megafone a Glória e diz-lhe que não é dessa forma que vai ganhar as eleições.

Érica está muito atrapalhada a tentar ajudar um cliente pelo telefone. Rui, que acaba de entrar na clínica, apercebe-se da sua atrapalhação e apressa-se a ajudá-la.

Nazaré descobre Alice, mas ela está com medo de descer da árvore. Nazaré sobe para a ajudar mas, o ramo cede, e acabam por cair. Com o intuito de a proteger, Nazaré vira-se a acaba por embater no chão ficando inanimada.

Duarte não se consegue concentrar. Lembra-se de Nazaré e das suas atitudes e deixa-lhe uma mensagem a dizer que a ama muito e que vai fazer tudo o que esteja ao seu alcance para mudar.

Nazaré continua inconsciente quando Alice chega puxando Rui pela mão. Rui, que fica em pânico quando percebe que é Nazaré, tenta falar com ela para ver se reage. Nazaré fala e Rui pede que não se mexa, pois, vai chamar uma ambulância.

No Lar, Matilde e Olívia estão a comunicar ao grupo que vão passar a usar uniforme pois sai mais barato. Todos se alegram quando Alice chega, principalmente Josué.

Na clínica veterinária, Érica está atrapalhada enquanto tenta dar um comprimido a um cão. Ana tenta ajudar a amiga, mas Érica está interessada em que Ana lhe conte coisas sobre Gil.

Nazaré reclama por causa do colar cervical. Matilde diz que tem de aguentar enquanto agradece a Rui toda a sua ajuda. Rui confessa a Nazaré que só se afastou porque Duarte lhe pediu.

Natália e Duarte estão no bar do Hotel enquanto Natália lhe fala do sonho que viveu e jura que nunca traiu António. Pede-lhe desculpas e diz-lhe que dava tudo para voltas atrás. Duarte emociona-se.

Na receção do hotel, Amélia aguarda impaciente por Nuno e quando este chega, ela pergunta se repensou a sua decisão. Nuno diz-lhe que não o faria pois é um homem de palavra e que a sua decisão está tomada.

No Lar, Olívia desabafa com Ermelinda sobre Bernardo e a sua falta de interesse. Ermelinda diz-lhe que tem a solução perfeita para ela mas, em troca, quer que Olívia convença Matilde a desistir dos uniformes.

Dolores pede ajuda a Joaquim para escolher o vestido para levar ao baile. Joaquim está alheado enquanto verifica a conta bancária de Natália. Quando Dolores se apercebe do que se passa, fica furiosa, discute com Joaquim e vai-se embora.

Na Quinta, Duarte chega e vê Nazaré naquele estado. Fica preocupado e tenta aproximar-se, mas Nazaré nem lhe dá hipótese e confronta-o, quer saber porque ordenou a Rui que se afastasse dela. Duarte tenta justificar-se, mas Nazaré não compreende e avisa-o que não vai ser capaz de viver assim.

Natália partilha com Rui a conversa que teve com Duarte. Rui também partilha com a mãe que contou a Nazaré que Duarte lhe ordenou que ficasse longe dela e que ela não gostou nada de saber. Rui diz ainda que está a pensar ir ao baile, no lar, essa noite.