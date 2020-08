Resumo: 17º Episódio - 3 de agosto (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Natália está no seu quarto e procura por um batom que lhe desapareceu. Rui brinca com a mãe e diz-lhe que pode ter sido aspirado. Natália insiste no assunto e diz que vai perguntar a Nuno, enquanto continua a procurar.

Nazaré fala com Nuno na receção e diz-lhe que, com a pouca sorte que tem tido na faina, não sabe quando lhe poderá trazer uma nova encomenda. Rui cruza-se com ela e tenta passar despercebido, mas Nazaré chama-o e pergunta porque é que a anda a evitar. Rui tenta fugir à questão e acaba por inventar uma desculpa que não convence Nazaré.

No Lar, Matilde repara que Olívia está tristonha e esta acaba por desabafar com Matilde revelando que não consegue fazer com que Bernardo se envolva fisicamente com ela. Os três amigos chegam e todos discutem a ideia de se fazer um baile para angariar dinheiro. Josué entra, para grande alegria de todos, e decidem que o mar será o tema do baile.

Rui está meio desorientado por causa do encontro com Nazaré. Érica chega para a entrevista, mas Rui mal se consegue concentrar, contudo simpatiza com ela e está decidido a dar-lhe uma oportunidade.

De volta ao Lar, Olívia avisa Josué de que está lá uma funcionária da segurança social para falar com ele. A funcionária diz que Alice não pode viver num sítio daqueles pois não é o ambiente indicado para uma criança. Nazaré exalta-se com a funcionária e avisa-a que pode até levar Alice, mas que nem um dia vai ficar com ela. Quando vão, as duas, à procura da menina percebem que Alice não está em lado nenhum e concluem que deve ter fugido.

Josué está aflito e diz que Alice fugiu pois deve ter ouvido a conversa e ficou com medo. A funcionária acha que a estão a tentar enganar e dá-lhes até ao final do dia para entregarem Alice.

Nazaré vai à Quinta e diz a Duarte que vai falar com ele apenas porque é estritamente necessário. Conta-lhe que Alice fugiu e pergunta se ele não a viu. Duarte nega e saem os dois à procura dela.

Na loja de surf, Ana mostra a Gil os panfletos que fez para publicitar as suas aulas de surf e diz-lhe que, juntando o trabalho no hotel, se vai endireitar num instante. Gil agradece-lhe pelo facto de ter uma cama para dormir. Olívia entra, aflita, e diz-lhes que Alice desapareceu.

Em casa dos Soares, Dolores desabafa que Glória contestou a sua nomeação e que agora vão ter de ir a eleições. Joaquim promete ajudá-la, bem como Érica, que conta ter arranjado um trabalho. Dolores não gosta do que ouve e as duas começam a discutir.

No Restaurante, Glória partilha a sua felicidade com Ismael, por causa das eleições, e diz-lhe que vai ter de cantar. Ismael tenta dizer que preferia não se meter, mas nem tem oportunidade. Toni atende Sónia e, só passado algum tempo, é que percebe que ela é irmã de Vânia.

Duarte e Nazaré regressam a casa. Estão visivelmente cansados e desanimados sem notícias de Alice. Duarte pede desculpa a Nazaré e diz-lhe que já está a fazer terapia e que tudo vai voltar ao normal. Nazaré fica emocionada.

Toni leva Sónia até ao Hotel. Vânia está no seu quarto, deprimida, e só abre a porta quando percebe que Toni traz Sónia consigo. Toni pede-lhes que fiquem lá em casa mas Vânia, farta da sua conversa, finge que está a ter um ataque e expulsa-o dali.

No Lar, João propõe que façam o baile em honra de Josué que continua no quarto e muito triste sem notícias da neta. Josué aparece e desabafa com os amigos que tem muito medo que não encontrem Alice.

Na Geliré, vemos Alice a esperar que Joanes se distraia para entrar e procurar um cantinho onde se possa aninhar e passar a noite.

Nazaré aguarda que Duarte se despache quando Joaquim chega e lhe conta o que descobriu na sua ida a Lisboa. Diz que Natália vive num bairro caro, mas que está desempregada. Nazaré fica a pensar que talvez o interesse deles seja mesmo o dinheiro e Joaquim promete continuar a ajudá-la a encontrar respostas.

Cris vai a casa dos Soares buscar Yara. Érica, nervosa, dá-lhe uma série de indicações e Cris pede-lhe que não se preocupe que sabe muito bem cuidar da filha e que pode ficar sempre com ela sem que Érica necessite de lhe dar justificações de nada.

Duarte chega ao Hotel à procura de Alice. Nuno fica preocupado com o desaparecimento da menina e dá-lhe algumas pistas de como proceder e onde procurar. De repente, a conversa é interrompida pelos gritos de Amélia.

Nuno chega ao bar e dá com Amélia aos gritos com Gil acusando-o de estar a roubar. Nuno diz-lhe que Gil trabalha ali e que foi a pedido de Ana que o empregaram. Amélia avisa Nuno que devia ter mais cuidado com as pessoas que contrata.

Rui chega ao quarto e encontra a mãe perturbada com a chamada da vizinha de Lisboa a dizer que Joaquim lá esteve a fazer perguntas sobre a vida deles. Rui comenta que Duarte e Nazaré estão lá em baixo na receção e Natália sai disparada.

Vânia desabafa com a irmã que se sente muito gorda e que já não aguenta mais aquela barriga. Sónia descobre-lhe a caixa de bombons e brinca com a irmã. Cris chega ao quarto, traz-lhes o jantar, e Sónia fica automaticamente agradada com ele.