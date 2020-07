Resumo: 16º Episódio - 31 de julho (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Nazaré chega à Quinta e Duarte espera-a com uma surpresa, bilhetes para irem de viagem a Paris. Nazaré diz-lhe que iria com ele para todo o lado, mas noutra altura pois agora tem de pensar na Geliré e ir para o mar.

Joaquim está na receção do Hotel, aproveita que não está ninguém e rouba a chave do quarto de Natália. Joaquim entra e começa a vasculhar à procura de alguma pista sobre Natália quando é interrompido por alguém a bater à porta. É Dolores que, muito desconfiada, lhe pergunta o que é que está ali a fazer.

Joaquim continua a vasculhar nas coisas de Natália enquanto explica a Dolores que está a tentar arranjar alguma prova para ajudar Nazaré e Duarte. Conta ainda que foi jantar com Natália para tentar uma aproximação e que só não lhe contou porque sabia que Dolores não ia gostar.

No Mercado, Dolores enfrenta Glória e chama-a de mentirosa por ter difamado Joaquim dizendo que tem uma amante. As duas pegam-se e começam a trocar acusações sobre a presidência da Associação dos vendedores.

Ana fala com Nuno e pede-lhe que dê uma oportunidade a Gil dando-lhe trabalho em troca de um quarto. Nuno acaba por ceder mas avisa-a que, caso Gil pise o risco, será despedido e entregue à polícia.

Gil acaba de saber da novidade, por Ana, e nem sabe como lhe agradecer o que fez por ele. Gil acaba por tocar em Ana que fica visivelmente incomodada com o toque.

Duarte está ao telemóvel a marcar uma consulta com o psicólogo quando Alice aparece de surpresa e lhe pede para comer gelado. Duarte cede e acabam por comer gelado os dois enquanto pedem, em uníssono, que o avô Josué melhore rápido.

Bernardo põe um filme para ver com Olívia mas a jovem tem outros planos. Vai buscar um óleo e diz a Bernardo que lhe vai fazer uma massagem. Olívia tenta ser sexy mas Bernardo fica cheio de cócegas e só se consegue rir. No meio da conversa, Bernardo lembra-se de Roberto e tem “uma luz” sobre a investigação. Fica tão entusiasmado que se veste rápido e sai, deixando Olívia pendurada.

No bar do hotel, Nuno faz uma série de perguntas a Júlia, que a deixam bastante tensa. Nuno diz-lhe que não precisa de responder e Júlia pergunta-lhe se acha possível que o marido estivesse metido em algum negócio ilegal. Nuno diz-lhe que, neste momento, todas as hipóteses estão em cima da mesa.

Em casa dos Soares vemos Joaquim a ligar a Roberto. O telemóvel está desligado e Joaquim apressa-se a tirar, de trás da máquina de lavar, a arma que Roberto lhe deu. Ficamos na tensão de Joaquim a olhar para a arma.

No Mercado, Nazaré está cheia de sono, a faina não correu bem e ela pouco dormiu. Toni aproxima-se e Nazaré comenta que tem um novo cliente interessado, mas que não está a ter sorte no mar. Toni está interessado em saber se Nazaré o vai ajudar com as vendas de ar da Nazaré. A jovem diz-lhe que não vai enganar as pessoas, mas Toni diz que não vai enganar ninguém e fá-la prometer que vai pensar no assunto.

No Restaurante, Toni prepara os rótulos do “Air from Nazaré” quando Nazaré entra e, contrariada, acede a ajudá-lo. Toni faz um esforço enorme para não a chamar de mor mas Vânia não aguenta o seu comportamento e acaba por sair, chateada.

Dolores está de saída e diz a Érica que acha boa ideia que ela fique em casa com a filha. Érica recebe uma proposta para uma entrevista e apressa-se a ligar a Cris pedindo que fique com Yara.

Nazaré vai até ao Hotel falar com Vânia sobre Toni. Nazaré explica-lhe que Toni a ama mais que tudo mas tem medo de casar pois acha que não está preparado para assumir um compromisso tão importante. Vânia confessa a Nazaré que a nega que Toni lhe deu foi a gota de água e que não pensa voltar atrás.

Duarte vai até ao Restaurante e Toni pergunta-lhe como correu a consulta. Duarte confessa que estava nervoso e que ainda sente que está a falar com um estranho. Comenta com Toni que trancou Nazaré no quarto para a impedir de ir para o mar. Toni aconselha-o a tentar ter calma com Nazaré porque, caso mantenha essas atitudes, ela vai-se passar de vez.