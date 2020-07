Resumo: 15º Episódio - 30 de julho (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Chove e troveja lá fora. No Lar, Ermelinda está sobressaltada com o temporal e Floriano, românico, vem para perto dela com um chá de camomila para lhe acalmar os nervos.

No Hotel, Vânia está nervosa com a tempestade e a falta de eletricidade. Recebe uma chamada de Ismael, a perguntar se está tudo bem, e conta-lhe que Nazaré e Toni estão no mar. Rui, que ouve conversa, fica em pânico. Cris, por seu lado também está bastante preocupado pois Ana não apareceu no Hotel e sai à procura da irmã.

Ana está à porta do Mercado, abrigada da chuva, enquanto olha para o telemóvel e percebe que está sem bateria e impedida de avisar que está tudo bem. De repente, Ana ouve um barulho dentro do Mercado e, quando se apercebe, vê Gil. A princípio Gil é brusco e tenta fugir ao confronto mas logo pede desculpa e conta a Ana que tem passado ali as noites pois não tem casa.

Rui está no seu quarto, visivelmente agitado, por saber que Nazaré está no mar com o mau tempo que se pôs. Natália vai ter com o filho e pergunta-lhe como se sente. Rui acusa a mãe de ter tomado partido de Duarte, mas Natália confronta-o e pede que lhe diga a verdade. Rui, mentindo mais uma vez, diz à mãe que não sente nada por Nazaré e que isso são coisas da sua cabeça.

Em casa dos Silva, Glória reza enquanto Ismael canta para se acalmar. Vânia chega e Glória abraça-se a ela a chorar. Ficam as duas a rezar, em silêncio, para que Toni volte para casa são e salvo.

Na Quinta. Duarte e Matilde estão cada vez mais preocupados ao verem que a tempestade está cada vez mais forte. Olívia e Bernardo estão juntos deles, mas ainda os põem mais nervosos.

É muito cedo quando Ana acorda no Mercado e fica constrangida ao perceber que passou ali a noite com Gil. Cris chega, acompanhado de Amélia, e repreendem Ana. Ana tenta justificar-se e explicar o que aconteceu enquanto sai em defesa de Gil perante Amélia e Cris.

Duarte está muito cansado, recebe chamada a dizer que encontraram o barco de Nazaré. O empresário chora e ficamos sem perceber o que lhe aconteceu.

Toni entra em casa, muito cansado, e Glória corre na sua direção e abraça-o com força. O abraço pouco dura pois Glória, revoltada com a sua atitude começa a bater-lhe. Vânia vem de dentro, e quando vê Toni fica muito aliviada, mas começa também a bater-lhe por se ter posto em risco. Toni, emocionado, confessa à mãe que tem medo de casar.

Na cozinha do Hotel, Amélia prepara o pequeno almoço para Ana enquanto falam sobre Gil. Ana confessa que se precipitou a julgá-lo e que afinal ele não é a pessoa que ela pensava. Falam também da agressão de Amélia a Nuno e esta pede a Ana que não mude o seu comportamento com ela por causa desse ato isolado.

Na Quinta todos respiram de alívio quando Nazaré regressa a casa. Matilde discute com a filha e Duarte diz-lhe que teve muito medo de a perder. Nazaré pede desculpa a todos pelo susto que lhes pregou, mas diz que tinha de defender, a todo o custo, aquilo que é seu e que lhe custou a construir.

Já no quarto, Nazaré pede desculpa a Duarte e diz que sabe que arriscou muito, mas que foi mais forte que ela. Duarte olha para a mulher apaixonado e a tensão entre os dois é evidente. Percebemos que vão fazer amor.

No bar do Hotel, Nuno fala para Júlia mas percebe que esta está alheia. Júlia, quando volta a si, confessa a Nuno que não consegue esquecer o que Prata lhe contou … que Roberto já se tinha despedido há mais de 1 ano.

Júlia diz a Nuno que se sente perdida e que não sabe o que pensar porque Roberto raramente lhe falava de trabalho. Nuno tenta acalmá-la e diz-lhe que se calhar Roberto não era bem a pessoa que ela pensava que era.

No Lar, Olívia apresenta espetáculo e Floriano e Ermelinda entram para fazer seu número. O número de magia corre mal mas, no final, Glória levanta-se a aplaude os amigos demonstrando o seu apoio.

No Restaurante, Vânia procura casas para alugar quando Toni intervém e diz que não percebe a sua atitude pois lá em casa há mais que espaço para todos. Vânia garante-lhe que não vai voltar.

Em casa dos Soares, Érica está de saída para ir entregar uns currículos enquanto diz a Bernardo, que vai ficar a tomar conta da sobrinha, que deixe Verónica em paz pois ela vai voltar quando achar melhor. Joaquim chega a casa e avisa os dois que mudou de número de telemóvel.