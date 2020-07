Resumo: 13º Episódio - 28 de julho (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na Geliré, Adolfo discute furioso com Nazaré por Duarte ter cancelado o contrato com a frisado. Nazaré diz a Adolfo que devia pensar no que fez a Duarte antes de estranhar esta atitude da parte dele. Adolfo diz-lhe que não sabe com quem se meteu.

Duarte fica em choque quando Érica e Bernardo lhe contam que falaram com Verónica. Bernardo conta ainda ao primo sobre Nuno e Duarte, muito nervoso, comenta que, se fosse hoje em dia, talvez também ele tivesse vontade de matar Verónica. Duarte quer falar com ela e pede aos primos que lhe prometam que, caso Verónica os volte a contactar, o avisam.

Ana e Cris estão a abrir a loja quando Gil entra e pergunta a Ana porque é que mandou a amiga avisá-lo para não se aproximar dela. Cris comenta com a irmã que deve ter sido Amélia.

No Mercado, Joaquim conta a Nazaré do jantar que marcou com Natália quando Adolfo aparece e acusa Nazaré de ter ganho o contrato da Atlântida por ter usado o seu corpo. Rui, que está próximo, tenta impedir que Nazaré perca a cabeça, mas sem sucesso.

No Restaurante, Nazaré coloca gelo no joelho enquanto dá na cabeça de Toni por ser cobarde e não pedir Vânia em casamento. Duarte, que já está com ela, quer ir atrás de Adolfo, mas Nazaré impede-o. Os dois forçam Toni a tomar uma atitude.

Toni vai até ao hotel e bate à porta do quarto onde Vânia está hospedada. Vânia resiste a abrir, mas acaba por fazê-lo, ainda que se arrependa logo. Toni pede, encarecidamente, que volte para casa, mas Vânia ameaça-o e diz que caso não a deixe em paz, vai contratar um gigolô.

Na Quinta, Ermelinda e Floriano treinam os seus números de magia quando Duarte chega. Duarte não gosta de os ver ali e é desagradável deixando o grupo bastante desconfortável e Matilde, em particular, bastante ofendida. Nazaré pede desculpa pelo marido e diz que ele não está bem.

No Restaurante, enquanto jantam, Natália conta a Joaquim que pensou ir-se embora mas que agora ganhou esperança de se entender com Duarte. Glória, ao ver aquele cenário, mete-se na conversa mas Joaquim pede-lhe que não conte nada a Dolores.

Na cozinha do Hotel, Ana confronta Amélia sobre Gil e esta diz que não o ameaçou apenas o aconselhou a afastar-se. Nuno diz a Ana que não confie em Amélia e que siga o seu coração.

Já na receção, Nuno diz a Amélia que lhe dá a quinta que recebeu de herança da falecida mulher, caso Amélia prometa que se vai embora e não volta nunca mais.

No seu quarto, Rui grava uma mensagem de voz para Nazaré mas fica indeciso sem saber se envia ou não.

Na Quinta, Duarte está muito tenso e Nazaré traz-lhe um copo de vinho quando recebe a SMS de Rui e ouve. Duarte fica com ciúmes, mas acaba por pedir desculpa. Matilde diz a Nazaré e a Duarte que vai voltar para sua casa pois sente que ali não é bem-vinda.

Duarte e Nazaré tentam demovê-la, mas Matilde diz que ficou muito sentida com a atitude de Duarte e acha melhor voltar para sua casa. Duarte pede-lhe desculpas e diz-lhe que fique com eles. Matilde acaba por ceder.

Rui está ansioso e não para de olhar para o telemóvel enquanto a mãe lhe conta o episódio com Glória em que esta fez questão de lhe dizer que Joaquim é casado com Dolores para deixar tudo em pratos limpos.

No Hotel, Nuno entrega a quinta a Amélia e diz-lhe que Joana sabia bem quem a irmã era e por isso é que se afastou. Amélia perde a cabeça e bate-lhe. Ana, Cris e Júlia assistem a tudo em choque.

Amélia entra no quarto furiosa, começa a atirar tudo ao chão, olha para uma fotografia da irmã Joana e chora copiosamente.

No Lar, Ermelinda recusa-se a participar no número das facas enquanto João treina o seu malabarismo, mas deixa cair as bolas todas. João comenta com os amigos que Matilde ficou preocupada depois de os mandar embora da Quinta.