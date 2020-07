Resumo: 12º Episódio - 27 de julho (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

De manhã, no quarto, Duarte pede ajuda a Nazaré para escolher a camisa. Nazaré não responde e Duarte diz que sabe que errou, pede desculpa, mas diz que não gosta de a ver com Rui. Nazaré sai do quarto sem lhe dirigir a palavra.

No bar do Hotel, Nuno está a recordar o seu encontro com Verónica quando Júlia lhe vem perguntar se tem novidades de Roberto. Nuno, absorto nos seus pensamentos, nem percebeu que Júlia ali estava e pede-lhe desculpa.

Ana fala com Cris sobre Gil e demonstra a sua preocupação. Cris não entende porque é que Ana antes não o suportava e agora já está preocupada e, entretanto, comenta que os pais já ficaram a saber do desaparecimento de Roberto do Hotel.

Érica fala com Bernardo sobre Verónica e diz que teme que Verónica se tente aproximar de Yara novamente e que a leve com ela. Bernardo aproveita e conta à irmã do falhanço da noite passada com Olívia.

Toni vai ter com Nazaré à Geliré e pede a sua ajuda pois quer começar a vender ar da Nazaré aos turistas. A jovem acha que aquela ideia é descabida mas, para não ter de o aturar mais, acede a ajudá-lo.

Natália vai até à Atlântida, ao encontro de Duarte. Tenta falar com o filho e mostrar-lhe que as suas intenções são síceras. Duarte quebra quando a vê chorar mas, ainda assim, não dá o braço a torcer.

No Restaurante, Toni entra quando Vânia põe a tocar a marcha nupcial e se ajoelha, pedindo-o em casamento. Vânia diz-lhe que sabe que foi ele que comprou o anel. Nazaré entra neste preciso momento. Toni não consegue dizer nada e Nazaré, constrangida, pergunta se querem que saia. Vânia insiste com o pedido, em frente a Nazaré, mas Toni finge que fica sem fala. Vânia sai, muito chateada.

Duarte fala com a secretária para lhe dar conta de que o contrato que tinham com a frisado acabou. Alice chega, nesse momento, muito triste enquanto diz a Duarte que não quer que o avô morra. Duarte agarra-se a ela e diz que ninguém lhe está a esconder nada e que não se tem de preocupar porque nunca vai ficar sozinha.

Em casa dos Silva, Nazaré e Glória dão na cabeça de Toni enquanto este tenta justificar-se a Vânia mas só se enterra mais. De rastos, Vânia acaba por sair de casa.

Floriano e Ermelinda ensaiam o número de magia para angariar dinheiro no espetáculo que organizaram no Lar. O número não corre assim tão bem e João comenta que também não tem jeito para grande coisa. De qualquer forma, os amigos prometem não desistir e não se deixar levar por pensamentos negativos.

Duarte vai ter com Nazaré à empresa e propõe-lhe que a Geliré comece a fornecer a Atlântida. Nazaré diz-lhe que não quer favores de ninguém, muito menos dele. Duarte pede desculpa, diz que está arrependido, e que precisa da ajuda dela para ser melhor. Duarte diz ainda que está disposto a pedir desculpa a Rui pessoalmente.

Na cozinha do Hotel, Natália acaba de desligar uma chamada de Joaquim depois de aceitar o seu convite para jantar. Rui chega e questiona a mãe perguntando porque foi falar com Duarte e porque insiste em ir-se embora. Natália pergunta ao filho se ele sente alguma coisa por Nazaré e Rui, tentando disfarçar o que sente, nega.

Júlia vai para falar com Nuno, mas sente que ele está desorientado por toda esta história de Verónica. Júlia, solidária, oferece-se para o ajudar no que necessitar como forma de retribuir toda a ajuda que lhe tem dado.

Amélia está a comer no Restaurante enquanto Toni, atrás do balcão, deixa cair umas lágrimas. Glória aproxima-se do filho e aconselha-o a lutar por Vânia, se é ela a pessoa que ele ama. Gil vem ao encontro de Toni e pergunta se precisam de alguém ali no restaurante pois anda à procura de trabalho e faz qualquer coisa. Toni não o consegue ajudar e, quando Gil está de saída, Amélia chama-o e diz-lhe que se mantenha afastado de Ana. Gil não entende aquela conversa, Amélia também não se estende muito, mas avisa-o que se mantenha longe da rapariga pois, caso contrário, irá sofrer as consequências.

No Mercado, Adolfo está furioso ao telemóvel e quer falar com Duarte para perceber porque terminou o contrato. Joaquim mete-se na conversa e Adolfo diz-lhe que não vai deixar que a filha dele lhe roube o melhor cliente que tem.