Resumo: 11º Episódio - 24 de julho (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Nuno está na receção quando recebe uma SMS, com umas coordenadas GPS, a dizer “A Verónica está à tua espera aqui”. Nuno pega no casaco e sai apressado.

Rui e Nazaré falam sobre Gaspar e discutem o que lhe possa ter acontecido quando, de repente, Gaspar vem a correr na direção de Nazaré. Atrás de Gaspar vem Duarte que fica bastante desagradado ao observar a proximidade de Rui e Nazaré.

Bernardo vem ter com Érica, muito nervoso. Érica pergunta ao irmão o que se passa e Bernardo conta que foi falar com o pescador, dono do bote, e que o mesmo confirmou que quem alugou o bote há um ano foi Nuno.

Nuno para o carro no local onde supostamente Verónica o espera. Olha à sua volta quando, de repente, sente o cano de uma arma apontado à sua nuca. Verónica começa a falar e Nuno não desarma, provoca-a, para perceber até onde está disposta a ir. Verónica ameaça Nuno enquanto este lhe diz que os filhos precisam dela e que devia voltar à Nazaré. Quando Nuno chega ao limite, e grita para que Verónica o mate, a vilã já tinha desaparecido.

Na esplanada da loja de surf, Duarte discute com Nazaré pois não quer que ela ande com Rui. Rui, por sua vez, defende Nazaré e diz a Duarte que ele devia agradecer a mulher que tem e o clima de tensão torna-se evidente entre os dois. Nazaré pede a Rui que se vá embora e diz a Duarte que não pense que vai mandar nela.

Bernardo e Érica ainda estão juntos quando Bernardo recebe uma videochamada de um número desconhecido. Bernardo atende e, para espanto dos dois, é Verónica. Os irmãos começam a fazer perguntas, mas Verónica diz que só quer que saibam que os ama muito e que tem muitas saudades deles e da neta.

Na casa Silva, Toni pensa rapidamente numa desculpa e acaba por dizer que o anel pertencia à sua avó. Vânia fica desiludida e triste pois queria muito casar antes de nascer o bebé. Toni fica abatido por não ter coragem para fazer o pedido.

Na receção do Hotel, Amélia fala com Bernardo e diz-lhe que percebe a sua situação e que entende que ande nervoso e alterado pois quer encontrar a mãe. Bernardo, pela conversa de Amélia, consegue perceber que a SMS anónima foi dela.

Nuno chega ao Hotel. Bernardo diz que já sabe que a mãe está viva, que falou com ela, e quer saber o que Nuno lhe fez para ela ter tanto medo de voltar. Nuno promete que lhe conta tudo após ajudar Júlia a perceber o que aconteceu com o marido.

Ismael chama a atenção de Toni e diz-lhe que devia ajudar mais em casa para aliviar algum peso de cima de Glória. Toni, sem paciência, diz-lhe que deixe de se fazer de seu pai e sai.

Já no Hotel, Rui conta a Natália da discussão. Natália pede ao filho que não se meta entre Nazaré e Duarte e Rui garante à mãe que não tem qualquer interesse em Nazaré, mas diz que Duarte precisa de pessoas que o confrontem.

Matilde avisa Duarte que nem ela nem Nazaré jantam. Bernardo acha que Duarte está estranho e que se passa algo de errado com ele. Duarte confessa ao primo que sente o mesmo e que tem medo de ter alguma coisa grave.

Nazaré chega ao Restaurante sozinha para jantar. Mal Toni chega, vai logo sentar-se ao pé dela, deixando Vânia cheia de ciúmes e insegura.

No seu quarto, Bernardo tenta ser sexy para Olívia, que fica bastante entusiasmada e começa a envolver-se com ele. Bernardo fica nervoso e acaba por não conseguir fazer nada.

No Lar estão todos desanimados pois a venda das rifas não correu como queriam. Alice oferece-se para comprar algumas enquanto João sugere, para se distraírem, que vão todos jantar à Quinta.

Duarte está a descontrair na sala quando, de repente, lhe entram todos pela casa a dentro a fazer barulho. Duarte fica visivelmente incomodado, é desagradável, e sai para o quarto. Os amigos ficam constrangidos, mas logo iniciam os preparativos do jantar.

Toni está a fazer uma massagem nas costas de Vânia quando Rui entra e se dirige a Nazaré. Nazaré diz-lhe que se sente, mas Toni vem a correr e ordena-lhe que se levante. Nazaré e Toni entram em despique e Toni diz-lhe que Duarte não gosta de a ver com Rui e que ela está a fazer de propósito para o provocar. Toni volta, revoltado, para trás do balcão.

No quarto, Duarte está pensativo e revoltado consigo próprio. Pensa em ligar a Nazaré, mas desiste e começa a pesquisar por psicólogos.

Bernardo liga para Érica e conta-lhe a conversa que teve com Nuno. Érica não entende o que se poderá ter passado, Bernardo muito menos, mas confessa que não consegue deixar de estar preocupado com a mãe.

No Mercado, Gil rouba um queijo da banca de Dolores, mas é apanhado. Ana, que chega nesse preciso momento, salva a situação e acaba por pagar o queijo dizendo a Gil que foi a retribuição pelo dia em que a safou daquele cliente mal-intencionado.