Resumo: 10º Episódio - 23 de julho (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Duarte Nazaré já estão prontos para se ir deitar quando Duarte, sugestivo, diz à mulher que preferia que ela não usasse calções de dormir. Nazaré ri e agradece-lhe por ter “voltado” para ela.

Érica inicia um discurso emotivo em que promete à filha que fará de tudo para ser uma boa mãe. Ficamos na estranheza de Dolores com aquela conversa.

Bernardo chega a casa, ainda bastante afetado pela conversa com Érica. Olívia, ainda sem perceber o que se passa, confessa que viu mais um episódio da série sem ele. Bernardo olha para Olívia e só lhe pede que o abrace, pois é a única coisa que precisa.

No seu quarto, Nuno acorda visivelmente cansado com uma série de fotografias espalhadas pelo quarto. Nas fotografias vemos uma mulher loira, de cabelo apanhado, a deitar o lixo, de costas. Nuno fica com a impressão de ser a mesma mulher que apareceu no hotel e pergunta, a si próprio, se será Verónica.

Bernardo está a tomar o pequeno-almoço quando recebe uma SMS de um número desconhecido a dizer “Investiga o bote que apareceu nas notícias. Pode estar relacionado com a tua mãe”.

No bar do Hotel, vemos Amélia a olhar para o seu telemóvel onde lê a SMS que acabou de enviar a Bernardo. Ficamos no ar satisfeito de Amélia enquanto observa Nuno.

Nuno dirige-se à cozinha e faz um telefonema, nervoso. Nuno diz ao dono do restaurante chinês que lhe paga o que for preciso para conseguir um encontro com a tal mulher loira que lá trabalha.

Toni e Ismael tomam o pequeno-almoço quando Ismael pergunta a Toni quando está a pensar pedir Vânia em casamento. Toni gagueja e pede que fale baixo para que ela não oiça. Ismael insiste, dizendo que já tem o anel, só falta fazer o pedido. Nisto, Vânia entra e Toni finge estar afónico quando esta pergunta se estavam a falar dela.

Ana está a abrir a loja de surf e já tem um cliente à porta. O rapaz começa a meter conversa com Ana, o que a deixa visivelmente incomodada. Gil chega e finge ser seu namorado, na tentativa de a salvar da situação. Quando o rapaz sai, Ana diz a Gil que não precisa que ele a defenda e que consegue safar-se sozinha.

Júlia conversa com Nuno sobre o desaparecimento de Roberto. Sente-se frustrada e, por mais voltas que dê, não consegue arranjar pistas nem perceber o que terá acontecido. Nuno diz que Toni comentou que, quando foram jantar ao Restaurante, Roberto não parava de mexer no telemóvel. Júlia confirma, mas diz que o telemóvel também desapareceu e Nuno, tentando obter alguma pista, pede a Prata que lhe arranje a lista de chamadas e mensagens de Roberto.

Nazaré acorda, feliz com a noite passada, e pede a Duarte que fique um pouco mais na cama. Duarte, distante, diz que não pode pois tem uma reunião na empresa. Nazaré, confusa, pergunta se não vão procurar Gaspar e Duarte acusa-a de ter sido ela a perdê-lo. Nazaré fica sentida e diz que se assim é, é ela que o vai encontrar.

Érica desabafa com o irmão que não conseguiu pregar olho. Bernardo mostra-lhe a mensagem que recebeu e Érica ainda fica mais ansiosa. Bernardo concluiu que o bote, que agora apareceu, tinha desaparecido precisamente no mesmo dia em que desapareceu Verónica. Bernardo está determinado em perceber o que aconteceu e qual o paradeiro da mãe.

No Lar, Matilde fala com Ermelinda, Floriano, João e Olívia e diz que há orçamento para pagar as obras de canalização, mas que o Lar vai ficar em bancarrota. Ermelinda tem uma ideia para ganharem dinheiro e propõe que “rifem” João a senhoras de idade, viúvas ou solteiras, para um jantar, um pé de dança. Ao início, todos acham que Ermelinda está a brincar mas, no final, acabam todos por concordar que é uma boa ideia.

Vânia está no Mercado a observar os queijos de Dolores. Dolores pergunta-lhe que queijo quer, e ela diz que está apenas a observar, mas que não vai comprar. Dolores acha aquilo estranho mas, de repente, Vânia pede que lhe dê um, mas rápido. Toni surge e apanha Vânia em flagrante e diz a Dolores que ela não vai levar queijo nenhum pois não pode comer, por ordens do médico. Toni puxa Vânia e diz-lhe que, caso Glória a tivesse apanhado, estava feita.

Rui vai ao encontro de Nazaré à Geliré para se oferecer para ir à procura de Gaspar. Ao início, Nazaré não está muito convencida, mas acaba por aceder pois, mais dois olhos, dão sempre jeito. Saem os dois.

Bernardo vai ter com o primo à Atlântida e pergunta-lhe se está muito ocupado. Duarte diz que sim, num tom distante e impaciente. Bernardo tenta começar a falar, mas não consegue pois Duarte começa a falar-lhe alto e a pressioná-lo. Bernardo acaba por ir embora, muito nervoso. Ficamos em Duarte, à beira das lágrimas, sem conseguir perceber porque teve aquele comportamento.

Olívia já está no Mercado enquanto fala com Ermelinda e João por videochamada. Ermelinda pede-lhe que se foque em arranjar mulheres que queiram sair com João, assim mulheres já maduras e que estejam sozinhas. João não acredita no que lhe está a acontecer, enquanto Olívia se ri e garante que vai dar o seu melhor.

Nazaré e Rui estão no Mercado a distribuir os panfletos quando são interrompidos por Adolfo que, mais uma vez, tenta irritar Nazaré. Rui olha-o com desagrado depois de Nazaré lhe dizer que foi ele quem mandou Duarte para o hospital. Ainda assim, Adolfo continua a provocar Nazaré que, de cabeça perdida, começa a correr atrás dele. Enquanto foge, Adolfo magoa-se e fica cheio de dores. Nazaré e Rui olham-no, satisfeitos.

Adolfo entra na loja de surf, com um saco de gelo entre as pernas, e pergunta a Cris se vende coquilhas. Cris pensa que ele está à procura de conquilhas e diz-lhe que deveria ter isso na Frisado. Adolfo, cheio de dores, tenta ser mais específico, mas Cris não tem o que ele procura.

Dolores vai até ao Restaurante levar um pratinho com queijos para Vânia. Esta fica atrapalhada e agradece, mas diz que não pode aceitar. Dolores começa a pressionar Vânia para perceber o que se passa e Vânia acaba por contar que Glória não ficou nada satisfeita quando soube que ofereceram a Dolores a presidência da Associação de Vendedores, pois achava que devia ser ela.

Glória passa a ferro quando Ismael chega com a proposta de comprarem um novo colchão. A conversa desenrola-se e Ismael deixa escapar que está a ponderar ir de digressão outra vez. Glória, estupefacta, diz-lhe que pode ir, mas sem ela pois enquanto o neto não nascer e o Mercado não voltar para as suas mãos, ela não vai a lado nenhum. A conversa é interrompida por Dolores, que toca à campainha. Dolores pergunta a Glória porque é que acha que ela não é boa para o cargo no Mercado. Glória diz-lhe que se aproveitou da sua ausência para ganhar influência e pede a Ismael que devolva a Dolores a sua caixa de costura. Ismael acede e pede a Dolores que saia.

Nazaré e Rui falam com Ana, no Hotel, e pedem que distribua os flyers pelos hóspedes. Júlia aparece para perguntar a Nuno se há novidades da lista de chamadas que a PJ ficou de enviar. Nuno diz que Prata aguarda que a operadora disponibilize os dados. Nuno comenta com Ana a teoria de Bernardo sobre Verónica, diz que Bernardo, pelas imagens das câmaras de vigilância, concluiu que foi Verónica que esteve lá no hotel. Ana diz que os irmãos já esqueceram essa teoria pois Érica lhe ligou e, no meio da conversa, disse que essa teoria tinha caído por terra.

Gil vai até à Atlântida e entrega Gaspar a Duarte, que fica bastante feliz por ver o seu companheiro. Duarte dá a recompensa a Gil e este agradece e sai. Duarte liga a Nazaré e quem atende é Ana dizendo que Nazaré deixou ali o telemóvel, mas que foi até à praia à procura de Gaspar.

Toni e Vânia estão a treinar as respirações para o parto quando Dolores vem e entrega a Toni o anel de noivado que estava dentro da caixa de costura. Toni fica em pânico e diz que o anel não é dele, mas Dolores pede que o guarde pois, pelo estado em que está a relação dela com Glória, ainda é acusada de roubo. Quando Dolores sai, Vânia olha para Toni e pergunta que anel é aquele.