Resumo: 9º Episódio - 22 de julho (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Duarte, ao balcão do Restaurante, olha para Toni, alheado, enquanto este pousa duas cervejas à sua frente. Duarte desabafa com Toni, diz que não se reconhece e que a relação dele com a Nazaré não está bem por causa disso. Toni confessa que Nazaré desabafou com ele e Duarte, depois de reter a informação, diz que não sabe porque se sente assim, mas que anda violento e a tratar mal toda a gente. Toni pergunta-lhe se não poderá ter a ver com o acidente e com os possíveis danos provocados por isso.

Nazaré já está no veterinário com Gaspar, que está visivelmente agitado. Nazaré tenta acalmar o cão enquanto espreita pela porta para ver se Duarte chega. Rui, que acabou de terminar uma consulta, vem de dentro e fica surpreso ao vê-la ali. Nazaré também não sabia que Rui trabalhava na Clínica e comenta que Duarte vai querer outro veterinário. Enquanto falam, Gaspar assusta-se com um gato que está na sala de espera e foge.

Joaquim vai ao Hotel, ao encontro de Natália, e entrega-lhe um queijo como desculpa para meter conversa. Diz-lhe que já sabe o que se passou com Duarte e Natália, chorosa, confessa que sempre soube que esta reaproximação seria difícil, mas que nunca pensou que o Duarte reagisse com tanta indiferença. Joaquim deixa-lhe o seu contacto e diz que pode ligar-lhe sempre que quiser desabafar.

À saída do Hotel, Joaquim olha para as escadas que dão acesso aos quartos e relembra-se da conversa que teve com Roberto na rulote em que Roberto lhe disse que precisava da ajuda dele e que garantiu que o assunto era complicado, mas nada tinha a ver com o Cortez. Joaquim tira o telemóvel do bolso e começa a fazer uma chamada enquanto sai do Hotel.

Dolores regressa ao Mercado e vê a sua banca com uma placa que diz “volto já”. Dolores, irónica, agradece a Ismael a ajuda, mas Glória vem logo em sua defesa e fica bastante irritada quando Dolores lhe conta que a reunião da Associação dos Vendedores foi bastante produtiva e até deu uma série de ideias para dinamizar o Mercado. Glória tenta conter a sua raiva e confessa a Ismael que acha que não foi convocada para a reunião pois Dolores não queria que ela a ofuscasse com as suas ideias.

Nuno aproxima-se de Ana, que está na receção a confirmar as reservas. Nuno começa por meter conversa para chegar ao ponto em que diz a Ana que tem uma história do passado que quer partilhar com ela embora saiba que não vai ser fácil. Nuno conta a Ana o caso que teve com Amélia em tribunal, há alguns anos, em que testemunhou contra uma vítima de abusos sexuais. Ana fica super revoltada, não consegue entender como foi capaz e vira costas a Nuno sem lhe dar oportunidade de se justificar. Nuno ainda tenta ir atrás dela, mas é interrompido por Júlia, que chega da PJ destroçada, sem notícias do marido. Júlia pede a ajuda de Nuno apesar de pensar que ele desconfia dela. Nuno diz-lhe que não é verdade e pede que se comecem a tratar por tu.

Duarte vai ao Mercado fazer compras para preparar o jantar para Nazaré. Joaquim cruza-se com ele e Duarte acaba por lhe pedir desculpa pois sabe que não tem sido nem o melhor marido nem o melhor genro. Joaquim aceita as desculpas e diz-lhe que não quer favores, apenas que Duarte seja justo.

Adolfo vai até ao Lar e avalia a situação da canalização sob o olhar desconfiado de Matilde. Adolfo, ao seu estilo gabarolas, diz que é uma situação fácil de se resolver até começar a mexer num cano, que acaba por rebentar. Ficam todos em pânico e Adolfo diz que afinal o problema é maior do que ele imaginava e que vão ter de contratar um canalizador.

Em casa dos Soares, Érica e Bernardo falam sobre quais as intenções de Verónica em voltar e tentar levar Yara consigo. Érica está determinada e acha que a mãe queria mesmo levar a bebé pois nunca achou que ela tivesse capacidade para cuidar da sua filha sozinha. Bernardo sugere, perante a ansiedade da irmã, que tentem traçar um plano que os faça chegar primeiro a Verónica, antes que ela chegue até eles.

Na cozinha da Quinta, Matilde e Olívia ajudam Duarte com os preparativos do jantar romântico para Nazaré, enquanto Bernardo está alheado nos seus pensamentos. Duarte está visivelmente nervoso e a fazer de tudo para garantir que as coisas estão prontas a tempo. Entretanto, no meio da conversa, Matilde diz uma frase que faz despertar Bernardo, como por milagre, e este sai a correr sem que ninguém chegue a perceber porquê.

Rui e Nazaré estão na Geliré e Nazaré mostra-se preocupada pelo desaparecimento de Gaspar, comentando que não sabe como vai dizer a Duarte que deixou escapar o cão. Rui começa a criticar Duarte e Nazaré defende-o, com unhas e dentes, e Rui só lhe diz que gostava que alguém, um dia, falasse dele da forma que ela fala de Duarte. Nazaré afasta-se e decide ir para casa ainda que Rui lhe diga que quer assumir as culpas pelo desaparecimento de Gaspar.

Nazaré chega a casa e todos se preparam para a receber. Gritam surpresa e Duarte inicia um discurso emotivo em que pede desculpa pelos seus comportamentos recentes e diz que se vai esforçar por ser o marido que Nazaré merece. Nazaré, visivelmente constrangida, interrompe o momento e confessa a Duarte que perdeu Gaspar.

Érica entra no Restaurante e vai ter com Bernardo, que lhe diz que já sabe como podem apanhar Verónica. Bernardo explica que o ponto fraco da mãe é a família, a neta, e que será por aí que a vão conseguir apanhar, fazendo de Yara um isco.

No Hotel, Júlia come sozinha quando Amélia chega e pergunta se lhe pode fazer companhia. Júlia acede e Amélia começa a conversar com ela sobre o desaparecimento de Roberto e sobre o envolvimento de Nuno. Nuno, ao balcão, aumenta o som da televisão quando ouve uma notícia dando conta de que a polícia marítima encontrou um bote em alto mar, mas que não tinha nenhum corpo. Nuno, falando para si, conclui que Verónica está viva.

Duarte diz a Nazaré que não sabia de consulta nenhuma no veterinário enquanto Matilde e Olívia lhe dizem que tinham estado a comentar isso ainda há pouco. Duarte fica confuso e diz não se lembrar de nada disso. Tenta conter a sua irritação quando percebe que Nazaré e Rui estiveram à procura do cão juntos mas, deixa passar o assunto, e segue para ir à procura de Gaspar.

No bar do Hotel, Nuno está visivelmente nervoso com a notícia que acabou de ver e faz um telefonema sem reparar que Amélia vem e se senta atrás dele. Nuno liga a um ex-colega da polícia e começa a perguntar se encontraram vestígios de ADN no barco ou alguma coisa que indique que possa ter sido um crime. O colega nega e, quando Nuno se vira, dá de caras com Amélia. Nuno pergunta-lhe o que quer e Amélia questiona a que se deve tanto nervosismo. Nuno despacha-a sem dar aso a mais conversa.

No Restaurante, Bernardo já explicou a Érica o seu plano. Érica fica muito revoltada com o irmão por considerar utilizar Yara como isco para apanhar Verónica e diz-lhe que não vai fazer isso nunca. Bernardo fica em pânico, à beira de ter um surto, e sai do Restaurante a correr.

Rui e Natália conversam no quarto, enquanto Rui se veste. Este pergunta à mãe o que Joaquim foi lá fazer e ela conta que foi dar-lhe um queijo. Comentam a simpatia de Joaquim e de Nazaré e concluem que foram as únicas pessoas que os receberam bem. Natália nota o entusiasmo com que Rui fala de Nazaré e pede ao filho que não se envolva demasiado e que não dê ainda mais razões ao irmão para não gostar deles.

Duarte e Nazaré estão sentados à mesa, no balcão vemos panfletos com uma fotografia de Gaspar e o valor da recompensa. Nazaré mal come e Duarte, tentando animá-la, diz que lhe vai contar um segredo, que não foi ele que fez a caldeirada, mas sim Matilde. Nazaré força um sorriso e pede-lhe desculpa, uma vez mais, por ter perdido Gaspar. Duarte diz que o cão tem chip e que vão encontrá-lo e pede-lhe desculpa pelas atitudes que tem tido recentemente. Diz que, ultimamente, tem tido atitudes que lhe são estranhas e que não consegue perceber o que se passa. Nazaré pede-lhe que procure ajuda, seja dela, seja de um profissional. Olham-se e dizem que se amam.