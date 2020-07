Resumo: 7º Episódio - 20 de julho (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Nazaré e Bernardo vêm com caixas velhas do sótão. Nazaré vasculha tudo. Bernardo não entende porque Nazaré precisa de mais provas se já vai fazer os testes de ADN com o cabelo de Duarte. Nazaré tira um pequeno porta-moedas de uma das caixas e abre-o.

Rui diz que falou com amigo médico e que mal tenha o resultado dos testes avisa. Natália acha que não faz sentido Rui mudar de cidade e de vida por este motivo. Mas Rui diz que faz todo sentido. Trata-se de um irmão que a mãe escondeu e que ele quer conhecer. Natália acha que há mais motivos do que esse, que percebeu a maneira como ele olha para Nazaré e pede-lhe que não se esqueça que ela é a mulher do seu irmão. Rui desmente.

Nazaré liga a pedir para irem lá a casa.

Duarte entra em casa e fica irritado ao ver Rui e Natália na sala. Nazaré tira do porta-moedas um fio com um pendente com metade de um coração e mostra-o. É igual ao de Natália, que se sobressalta. Duarte não entende do que se trata e Nazaré explica-lhe que era dele quando era pequeno e Natália tira o seu fio do pescoço e mostra a outra metade a Duarte. Nazaré pega nas duas metades do coração e junta-as e diz que já não há dúvidas que Natália seja a sua mãe. Duarte fica em choque.

Olívia preparou uma surpresa para Bernardo, mas quando vê que Alice está com Bernardo, disfarça. Alice pergunta a Bernardo se sabe porque é que não a deixam ver o avô e ele diz-lhe que o que o avô tem é muito grave. Mas Olívia pede a Bernardo para não contar mais nada. Alice percebe a surpresa de Olívia e diz a Bernardo que ele é muito esperto para umas coisas, mas muito tótó para outras.

Duarte continua muito irritado, diz a Nazaré que um fio não prova nada. Natália conta que quando Duarte era pequeno ela lhe pôs ao pescoço o fio de forma a que nunca fossem separados. Duarte diz que se a tentativa foi emocionar que lhe correu mal. Não quer que eles estejam ali. Rui não entende, diz que mal soube que podia ter um irmão veio a correr conhecê-lo, já o Duarte… Duarte diz que está farto que o tentem roubar.

Duarte está furioso com Nazaré. Não tem o direito de andar a mexer nas coisas do pai sem a sua autorização, pensava que ela era mais inteligente, mas pelos vistos a cabeça de uma pescadora não dá para mais. Nazaré diz que não vai responder a essa provocação porque sabe que ele está traumatizado. Duarte diz que sem provas não acredita em nada. Nazaré acaba por dizer que Duarte vai ter essas provas e diz-lhe que pediu testes ADN. Duarte fica furioso.

Ana choca com Gil e entra em pânico. Gil foge. Rui reconhece-o, achava que ele trabalhava no bar. Pela descrição Ana percebe que é Gil. Nuno tenta acalmar Ana.

Gil dorme debaixo de uma das bancas do mercado, quando ouve o barulho do portão a abrir acorda sobressaltado. Glória quase que o apanha.

Cris espera a irmã para o treino, está preocupado com ela, e pergunta-lhe se quer que ele vá falar com o rapaz que esteve na véspera no hotel. Ela diz que não e fá-lo prometer que não vai fazer isso, já chega o que os pais fizeram. Cris diz-lhe que não se pode culpar pelo que os pais fizeram.

Nazaré toma o pequeno almoço quando Duarte entra na cozinha, diz-lhe que esperava um pedido de desculpas. Ele diz que não vai ter esse pedido de desculpas. Nazaré diz que só o perdoa porque sabe que ele estava zangado. Duarte procura o cinto na gaveta errada e Nazaré ajuda-o. Diz que médico lhe pediu para descansar que era melhor não ir trabalhar, mas Duarte diz que a empresa não funciona sozinha. Nazaré percebe que ele não está bem.

Glória reconhece Júlia. Joaquim pergunta se aquela é que é a mulher do desaparecido. Aborda-a por sentir remorsos e pergunta-lhe se quer ir beber um café ao quiosque. Dolores diz a Glória que aceitou o convite para ser presidente, Glória está furiosa, mas disfarça. Pede a Ismael para ficar a tomar conta da banca que tem um problema para resolver.

Toni fala sobre o filho com Vânia quando Glória entra e conta que Dolores aceitou a presidência. Quer abrir guerra com ela e a partir desse momento não compram mais produtos na banca de Dolores.

Cris e Ana veem o vídeo que ele fez de Ana a surfar. Ana vê Gil e vai tirar satisfações de ter ido ao hotel. Ele diz que não era ele. Cris ameaça-o e diz que só lhe diz uma vez para ficar longe da irmã.

Olívia desabafa com Érica, diz que nunca teve nada com Bernardo e já não sabe o que fazer mais. Érica diz que para a ajudar vai falar com ele e tentar perceber o que é que Bernardo sente por ela.

Amélia fica surpreendida ao saber que os pais de Ana estão presos por terem morto o violador da filha. Amélia diz a Nuno que está preocupada com Ana, acha que ela é frágil e precisa de ajuda. Nuno diz para ela não se meter, que Ana não é um dos casos que ela defende e que também não é a Joana.

Toni encontra Duarte no mercado. Pergunta-lhe se ele veio falar com Joaquim, mas Duarte não sabe bem o que foi ali fazer, está confuso.

Bernardo pede ajuda à irmã, diz que não consegue ter relações sexuais com Olívia porque fica nervoso. Érica diz que ele tem de usar a imaginação, que o pode ajudar, conhece algumas lojas… Bernardo fica sem perceber que lojas são aquelas.