Resumo: 5º Episódio - 16 de julho (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Nazaré arruma umas roupas quado Alice entra disparada no quarto e chama-a dando conta que se está a passar algo na sala. Nazaré depara-se com Natália a contar a Duarte que é mãe dele e que ele tem um irmão. Duarte não acredita e Nazaré coloca-se defensiva ao lado do marido, enquanto Natália recorda o momento, vinte e sete anos atrás, em que Natália tenta fugir a meio da noite com Duarte mas é apanhada por António e obrigada a escolher entre o filho de que ela estava grávida, que ele achava ser bastardo, e Duarte. António ameaça-a que acaba com ela se ela levar Duarte. Duarte não acredita em Natália, acha que é uma interesseira que quer dinheiro, e não percebe como Nazaré pode acreditar, que tenta que Duarte entenda que ela pode estar a dizer a verdade, lembrando-o que o pai era um mentiroso. Já no hotel, Natália chora, muito nervosa, arrependida de ter ido falar com Duarte. Rui mostra-se carinhoso e apoia-a.

No dia seguinte, Duarte não dormiu nada de noite e rejeita todas as chamadas de Nazaré. Matilde acredita que não seja fácil para Duarte saber que Natália é sua mãe e que tem um irmão. Nazaré quer falar com essa mulher. Bernardo comenta que viu uma mulher no hotel que lhe chamou a atenção e mostra o álbum de família onde ela está, reconhecendo-a como sua tia.

Nuno diz que já encaminharam o caso do desaparecimento de Roberto para a judiciária. Júlia sem esperança que o encontrem vivo. Nuno fica desconfiado quando ela diz que ele insistiu para irem para Nazaré.

No restaurante, Toni desdobra-se em cuidados com Vânia para que ela não faça esforços enquanto põe as mesas. Ismael entra a cantar, todos aplaudem. Toni ouve de seguida a voz da sua mãe e vai de encontro a ela. Acaba por mandar Ismael embora, sem que Glória repare. Todos brindam a Glória e Ismael. Toni vai à caixa e mostra o dinheiro à mãe. Vânia diz que vai descansar, deixando Toni preocupado.

Cris fala com a mãe, Ana também quer falar. Nuno chega e Cris diz que Amélia visitou a mãe, propôs ajudá-los na libertação, mas Nuno tinha de sair do hotel. Nuno conta o que ela quer dele.

No bar do hotel, Natália conversa com Nazaré. Ela começa a sentir compaixão por ela, acredita que se a história dela é verdade, que Natália deve prová-la e Duarte vai compreender pois é um homem justo. Natália fala do sonho de ver os filhos juntos, mostra-lhe a foto de Rui. Nazaré nem acredita quando reconhece Rui.

No mesmo momento, Rui aparece no gabinete de Duarte e apresenta-se como seu irmão. Duarte perde a paciência, não acredita neles, acha que só querem dinheiro e acaba por agredir Rui, com um soco e feri-lo no sobrolho.

Ana vem do Surf, Cris pergunta como correu, Gil antecipa-se e dá-lhe um conselho que a deixa irritada. Cris pergunta se está assim por causa dos pais. Ana diz que não. Cris diz-lhe que Amélia é uma advogada de topo. Ana não acha justo que descartem Nuno depois de tudo o que ele fez por eles. Nuno confronta Amélia sobre o que fez, ela provoca-o e continua a ameaçá-lo. Nuno não tem argumentos e tenta controlar-se para não fazer nada contra ela.

Vânia está furiosa com Toni, apareceram uns chineses para visitar a casa que lhe falaram da lenda que Toni conta sobre Nazaré, ele tenta explicar-se. Vânia não quer saber do que ele inventa, desagrada-lhe que Toni esteja sempre a colocar Nazaré num pedestal.

No hotel, Natália quer desistir e partir. Rui quer provar a Duarte que são irmãos. Nazaré desinfeta a ferida de Rui e prontifica-se a ajudá-los.

Em casa, Nazaré diz a Duarte que ele devia fazer o teste de ADN. Este fica furioso porque entende que a sua mulher está do lado deles e não dele. Nazaré diz que não existem partidos e que não o reconhece. Está magoada. Mais tarde desabafa com a mãe sobre as atitudes de Duarte, que a aconselha a falar com o médico de Duarte.

Nuno prepara-se para o pior. Cris pede desculpas, e conta que Ana chamou-lhe a atenção. Ele fica, a mãe já tomou a decisão. Nuno fica emocionado. Dizem que têm de estar de olho em Amélia. Esta reconhece Bernardo da sua investigação, mete conversa com ele. Bernardo confirma que é filho de Verónica, mas não lhe conta nada. Vai procurar Nuno.

Nazaré está nervosa, insiste com o Dr. Figueiredo que tem de haver algo de errado com o Duarte para andar tão agressivo.