Resumo: 2º Episódio - 13 de julho (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Nazaré, completamente desesperada, aproxima a cara de Duarte para lhe sentir a respiração. Não sentido nada, continua com as manobras de reanimação enquanto pede ao marido que não a deixe. Duarte acaba por ganhar pulsação e Nazaré corre a chamar a ambulância para o levarem para o hospital.

O ambiente é muito tenso e de grande emoção. Rui pergunta à mãe porque lhe escondeu que tinha pai e um irmão durante 27 anos. Natália tenta justificar-se, explica que António era violento e que no dia em que ela fugiu teve de deixar Duarte para trás. Rui não aceita que a mãe o tenha impedido de ter uma família, não aceita que tenha guardado este segredo só para si e diz ser incapaz de a perdoar.

João chega ao Hotel para beber café e cruza-se com Adolfo que bebe uma cerveja de um só gole. João comenta com Adolfo a tragédia que aconteceu a Duarte e Adolfo tenta perceber o que é que se sabe e o estado em que está Duarte. João diz que Duarte se safou, por enquanto, e que ainda não sabem o que provocou o acidente, mas que Nazaré está de rastos.

Toni e Vânia chegam à Quinta onde já está Joaquim, Matilde e Érica de volta de Nazaré. Toni comenta serem boas notícias Duarte estar no hospital mas Nazaré diz, desanimada, que ele ainda não acordou e conta a todos que foi Adolfo o culpado pelo acidente.

Nuno entra na receção seguido de Bernardo que lhe continua a fazer perguntas. Nuno diz-lhe que foi uma mera coincidência tê-lo encontrado no restaurante chinês, mas Bernardo não se dá por vencido e acha estranho que Nuno tenha ido precisamente ao local onde supostamente Verónica está. Nuno tenta desviar a conversa quando João chega e acaba por contar a Bernardo do acidente de Duarte. Bernardo sai a correr.

No seu quarto, Nuno escuta a gravação da sua conversa com o dono do restaurante chinês sobre Verónica e promete a si mesmo que a vai encontrar.

No escritório de advogados, vemos Amélia sentada à secretária a fixar uma fotografia de Joana, comovida. A advogada recorda o dia em que recebeu um telefonema da polícia a dar conta do acidente trágico da irmã. A secretária entra e Amélia pergunta-lhe se está tudo pronto pois quer ir o mais rápido possível para a Nazaré, já esperou demasiado tempo para este reencontro com o cunhado.

Júlia e Roberto vão até ao Restaurante jantar e são recebidos, com grande entusiasmo, por Vânia e Toni. Júlia faz conversa com o casal, pergunta pela gravidez, enquanto Roberto fixa o seu telemóvel. Roberto recebe uma SMS onde se lê “Na rulote do Sítio, às 22h”.

Ana e Cris petiscam na zona do Bar da loja de surf enquanto comentam a inauguração e o acidente de Duarte. De repente, Cris vê uma sombra dentro da loja e os dois apressam-se a ir ver o que se passa. Um homem encapuzado passa por Ana, empurrando-a. Quando os irmãos vão tentar perceber se lhes falta alguma coisa, percebem que a única coisa que o homem levou foi comida.

No Mercado, vemos o mesmo homem encapuzado a tentar forçar a fechadura. Quando a porta acaba por abrir e ele entra, percebemos que é a mesma pessoa que estava na loja de surf. Pousa a mochila no chão e senta-se junto ao quiosque a abrir as caixas de comida. Uma das tampas, com a etiqueta do Barbatanas rebola para baixo do quiosque. Só agora vemos que é Gil, que começa a comer, sôfrego.

Bernardo entra apressado em casa e cheio de perguntas acerca do acidente de Duarte. Nazaré começa a ficar cada vez mais nervosa com o discurso científico de Bernardo sobre as possíveis lesões provenientes da perda de oxigénio. Nazaré quer ir para o hospital, mas Matilde faz-lhe ver que, enquanto o Duarte estiver em coma induzido, não há nada que ela possa fazer se não ter esperança.

No Lar, Ermelinda e Floriano tentam, sem sucesso, ligar a consola de jogos para que os utentes possam jogar FIFA e cantar no karaoke. Vão ter com Olívia na esperança de que a jovem os possa ajudar e levam uma descompostura de todo o tamanho pelos gastos exorbitantes que andam a fazer no Lar. Olívia alerta Ermelinda que, se as coisas continuarem assim, não vão ter dinheiro para nada e que eles não podem andar a gastar as receitas do Lar em coisas supérfluas.

Já de volta ao Hotel, e depois de tomar um banho, Júlia está a sair da casa de banho enquanto fala com o marido. Chega ao quarto e não vê Roberto, apenas um bilhete em cima da cama que diz “Tive de sair. Não demoro”.

Roberto caminha na direção da rulote, aproxima-se de um homem e só nesse instante percebemos que é Joaquim. Roberto agradece que ele tenha vindo e Joaquim pergunta-lhe em que é que lhe pode ser útil, uma vez que disse que era um caso de vida ou de morte.

Matilde vai aconchegar Nazaré, que continua inconsolável. Matilde tenta acalmar a filha e fazê-la ver que os médicos disseram que Duarte estava estável e que ele vai recuperar pois o amor dos dois dar-lhe-á a força necessária. De repente, começam a bater na janela. É Alice que vem saber novidades de Duarte e que acaba por perguntar a Nazaré se não pode ficar ali com ela.

Natália, de telemóvel no ouvido, deixa uma mensagem de voice-mail ao filho a pedir desculpa por ter mentido e a implorar que não lhe volte as costas e que tente entender que tudo o que fez foi por amor. Natália recorda a altura em que planeou fugir com os filhos.

Vânia e Toni tomam o pequeno almoço, mas a conversa começa a correr mal quando Vânia diz que não acha bem ter o bebé sem ser casada com Toni. Toni quase se engasga e tenta desvalorizar o assunto, mas Vânia aperta cada vez mais o cerco.

Na receção do Hotel, Nuno chama a atenção a Cris por não ter preenchido a ficha de check in de uma hóspede. Quando Cris se começa a justificar, Amélia entra na receção e diz olá a Nuno. Nuno fica em choque ao perceber que a cunhada ali está hospedada.

Júlia acorda de manhã e procura por Roberto na cama. Vai até à casa de banho e percebe que o marido não está. Tenta ligar-lhe, mas o telemóvel está desligado.

Nuno e Amélia já conversam a sós e a conversa não é amigável. Amélia acusa Nuno da morte de Joana enquanto Nuno tenta explicar que foram apanhados no meio do fogo e que fez de tudo para salvar Joana. Amélia termina a conversa avisando Nuno de que só irá embora quando Nuno lhe der parte da quinta que herdou de Joana.

Cris vai até ao Quiosque do Mercado e pede um café a Joaquim. Joaquim serve-lhe o café e vemos que tem a mão magoada, com vários arranhões. Cris olha para o chão e encontra lá uma das caixas do Barbatanas. Cris começa a pensar que a caixa que ali estava só podia ser uma das que lhe foi roubada no dia anterior da loja de surf.

Nazaré vai ao hospital. Senta-se ao lado de Duarte e olha-o com uma tristeza profunda enquanto lhe diz que tem saudades dele.

Dolores bebe um café à pressa antes de sair de casa enquanto Érica, frustrada, tenta dar a papa a Yara. Érica queixa-se a Dolores, diz que está exausta e farta que a sua vida não passa de fraldas e papas. Dolores tenta acalmar Érica e disponibilizasse para ficar com a neta durante o fim de semana para que Érica possa arejar. Ainda assim, Érica está tão desmotivada que nem consegue ficar contente com a proposta de Dolores.

Nuno está na receção, bastante agitado após o seu confronto com Amélia. Rui chega para fazer o check in e pede a Nuno indicações de onde fica a Atlântida. Júlia chega também nesse momento e pergunta a Nuno, visivelmente agitada, se viu Roberto. Nuno diz-lhe que não e Júlia começa a ficar bastante assustada e conta a Nuno o episódio da noite passada terminando a dizer que Roberto nunca fez nada deste género.

Ana, já na loja de surf, vai atender os pedidos da esplanada quando se cruza com Gil que está sentado numa das mesas a tocar. Ana manda Gil embora, mas este estende-lhe uma moeda e pede um sumo. Ana vai para dentro visivelmente irritada.

Nazaré vai até à Geliré numa tentativa de se tentar distrair e ver como estão a andar as coisas. Quando está de saída, cruza-se com Adolfo, e não resiste em fazer-lhe frente. Adolfo tenta explicar-lhe que apenas estava a tentar assustá-los e que nunca achou que ia ser aquele o desfecho. Nazaré, de cabeça perdida, atira Adolfo para dentro de uma arca frigorífica e vira costas. Nesse instante recebe uma chamada de Matilde a dizer que ligaram do hospital.

Já instalado no seu quarto, Rui pesquisa coisas sobre a Atlântida quando lhe batem à porta. Rui vai abrir e fica surpreso quando vê a mãe, que lhe diz que não se pode apresentar ao irmão pois ela não vai permitir que isso aconteça.