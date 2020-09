Resumo: 51º Episódio - 18 de setembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na Loja de surf, Érica conta a Ana que Cris apareceu com Sónia lá em casa quando foi levar o xarope para Yara. Ana comenta com a amiga que ela só quer voltar para Cris porque Luís a traiu.

Em casa dos Silva, Vânia diz a Toni, bastante irritada, que não vai chamar o filho de Nazaré ou Nazareno. Toni sai apressado e diz-lhe que dê o nome que ela quiser à criança.

Toni chega ao Mercado e diz a Dolores que agora que Joaquim está preso, ele gostava de explorar o quiosque e vender o seu café. Diz que dá a Dolores 5% dos lucros e esta acaba por aceitar.

No Restaurante, Glória e Ismael usam t-shirts alusivas ao Kafecu e Ismael, revoltado, reclama dizendo que não quer vestir aquilo. Glória ameaça-o, caso não vista vai dormir para o sofá.

Na Quinta, todos estão reunidos, em família, pois Bernardo enviou uma SMS a pedir que se juntassem a eles para festejar o casamento. Dançam e brindam à felicidade de Bernardo e Olívia.

Nazaré fala com a mãe e quer perceber porque está tão desanimada. Matilde conta que acha que João já não gosta dela e que devia mudar para o agradar. Nazaré diz à mãe que caso mude terá de ser por ela e por mais ninguém.

No bar do Hotel, Nuno diz a Júlia que fez a salada preferida dela, mas Júlia diz que só isso não chega. Nuno confessa que se está a tentar redimir, mas Júlia avisa-o que se está nas tintas para o que ele quer fazer ou não e que não quer nada com ele.

Natália vai ao encontro de Joaquim. Quer saber como ele está e pergunta se vai continuar a trabalhar para a Atlântida. Joaquim fica pensativo e Natália diz-lhe que pode sempre trabalhar a partir de casa.

Gil comenta com Ana que tem uma ideia para fazer com que Rui seja obrigado a recuar e a utilizar bioplástico. Ana quer ajudar, mas ele diz que é algo ilegal e que é melhor Ana ficar de fora.

Gil entra na Atlântida e, com um camarão, algema-se ao chão e ali fica até que Rui decida mudar de opinião em relação ao uso de plástico. Ana junta-se a ele e algema-se também. Amélia fica tensa ao ver toda a situação e Rui furioso.