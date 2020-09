Resumo: 44º Episódio - 9 de setembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

João comenta que já não tinha uma noite assim desde os 17 anos. Está tão bem que lhe apetece morrer. Josué e Floriano riem.

Matilde queixa-se das dores por causa da noite que teve com João. Ermelinda fica com vontade de rir. Ela pede-lhe que vá ver se João ainda está na sala. Não quer que ele a veja assim.

Júlia tenta decorar os peixes. Não entende nada de peixes. Duarte acha-lhe graça. Júlia confessa a Nazaré que não sabe de nada. Duarte recebe uma mensagem de Natália.

Natália fala com Amélia das heranças. Amélia acha que não deve dividir com os filhos. Acaba por lhe dizer que faça o que for melhor para ela. Natália diz que vai pensar sobre a solução e assim que chegar a uma conclusão avisa Amélia.

Gil vê a cumplicidade de Cris e Sónia. Cris diz que são só amigos coloridos. Recebe a notificação do estado civil de Ana e sai a correr. Entra disparado a dizer que viu a mudança de perfil. Ana faz-se desentendida, mas diz que mudou porque namoram, se ele ainda quiser.

Toni faz aviso a Sónia. Sabe muito bem que continua a mentir à irmã e quer garantir que ela não prejudica as pessoas que ele ama. Sónia sai furiosa. Vânia vai atrás, mas Toni trava-a, disfarça.

Glória está irritada e culpa Joaquim pela banca estar fechada. Ele diz que ela é que se meteu onde não era chamada. Dolores está com cada vez mais certeza que fez bem em mandá-lo embora.

Nazaré está chateada com Toni por ter prejudicado o pai. Diz que Dolores expulsou o pai de casa por causa das fotografias que ele andou a espalhar. Rui entra, diz que não anda a perseguir Nazaré, mas aproveita para lhe pedir desculpa. Duarte entra no restaurante e fica furioso. Nazaré pede a Toni para resolver o assunto ou acabam todos na esquadra. Duarte mede forças com Rui. Toni despeja-lhe comida para cima e diz que foi sem querer. Rui sai furioso.

Rui conta a Natália que foi humilhado e que a vontade dele era contar a Duarte que ia ficar com a parte dele. Natália nervosa, recebe sms de Duarte a dizer que que já tem os papéis para a renuncia. Rui fica contente, diz que lhe parece que vão resolver as coisas mais rápido do que ele pensava.

Bernardo entrega os documentos para que os utentes leiam e respondam. Eles reclamam, mas respondem a tudo.

Olívia está orgulhosa de Bernardo, ele pede-lhe que não misture as coisas.

Nuno vem trocar as toalhas, Júlia diz que sai do quarto. Afinal não tem motivos nenhuns para estar no mesmo quarto que Nuno. Ele repara na farda, Júlia diz que Nazaré não pensa como ele e deu-lhe trabalho, e que quando receber o primeiro ordenado, sai dali.

Natália, muito nervosa, diz à Secretária que Duarte está à sua espera. Ela manda-a entrar. Natália diz para Rui esperar por ela como combinaram.

Duarte mostra-se simpático, Natália tenta interrompê-lo. Rui entra na sala com Amélia. Diz que a mãe mudou de ideias e que não vai renunciar a nada. A ideia de Natália é os três ficarem com aquilo a que têm direito. Rui fica surpreendido, não estava a contar dividir nada com Duarte. Natália quer ficar a gerir tudo com os dois. A Atlântida e o pomar são e vão continuar a ser da família. Têm de aprender a estar e a trabalhar juntos!

Duarte não acredita na proposta que Natália está a fazer. Rui não a desculpa, não foi isso que combinaram. Natália diz que ainda lhe vão dar razão.

Joaquim tem esboços para Duarte ver. Duarte conta-lhe que Natália quer ficar com a parte dela e ele tem de ir falar com o Advogado.

Rui discute com a mãe, insulta-a, diz que está a ser ingénua se acha que pode resultar. Joaquim diz a Natália que acabou de abrir um fosso maior com esta decisão.