Resumo: 30º Episódio - 20 de agosto (quinta-feira)

Bernardo vai à Atlântida ter com Duarte e conta-lhe do episódio com a funcionária da Segurança Social, dizendo que pensa que falou demais quando lhe disse que Duarte e Nazaré estavam separados. Duarte fica tenso, liga a Nazaré, mas esta não atende. Duarte sai, apressado, para a Quinta.

Rui para na estrada após ver um carro a abandonar um cão. Está revoltado, vai ter com o animal quando Nazaré passa, na carrinha da Geliré, e se oferece para ajudar. Já na clínica veterinária, Rui diz que o cão está bem, mas que têm de arranjar alguém que fique com ele ou então vai parar ao canil. Rui pede a Érica que, no dia seguinte, entre mais cedo e Érica acede mas, para aguentar o cansaço, acaba por tomar mais um comprimido.

Já na Quinta, Duarte tentar desculpar-se perante a funcionária da Segurança Social, dizendo que Bernardo tem uma doença e que, por vezes, não entende as coisas como elas são. A funcionária é seca e Duarte tenta, insistentemente, ligar a Nazaré mas sem sucesso.

Joaquim está no quiosque quando se sente mal e se encosta ao balcão, a respirar fundo. Dolores repara e aproxima-se dele. Joaquim mente-lhe, diz que almoçou num restaurante da zona e que alguma coisa lhe deve ter caído mal. Sai para ir à farmácia.

Nuno está a receção do Hotel, a chamar o INEM, quando Natália vem e diz que também se está a sentir mal. Nuno diz que também não está bem e que muitos hóspedes se queixam de estarem nauseados. Nuno pede a Ana que fique a tomar conta da receção.

A funcionária da Segurança Social está farta de esperar por Nazaré e por Alice e Duarte já não consegue arranjar mais desculpas para a manter ocupada. De repente, Nazaré liga e Duarte conta-lhe o que se está a passar enquanto Nazaré se apressa a ir buscar Alice e seguir para a Quinta.

No Hotel, Júlia avisa Nuno que o INEM já chegou, Nuno pede que o vão buscar pois não se consegue mexer. Ana está assustada e diz que o mais prudente é fecharem o hotel até se perceber o que se passa.

Em casa dos Soares, Érica está visivelmente agitada quando Yara começa a ter um ataque de choro. Érica, ao não conseguir acalmar a filha, tem um ataque de pânico e liga a Cris, a pedir ajuda, mas este não atende.

Nazaré entra em casa da mãe, muito aflita, à procura de Alice. Matilde diz-lhe que foi para casa de uma amiga e Nazaré conta que a Segurança Social foi à Quinta fazer uma visita surpresa e que tem medo que este atraso os possa prejudicar a eles e a Alice.

A funcionária diz que não vai aguardar mais e levanta-se para sair enquanto refere que vai reportar toda aquela situação. Duarte, num ato impulsivo, agarra-a com força impedindo-a de sair. Nesse momento, Alice e Nazaré chegam e Alice consegue safar-se bem às perguntas que a funcionária lhe fez. Quando esta sai, Nazaré avisa Duarte que ela e Alice vão voltar para casa pois o lugar delas é ali junto com ele.

Duarte tem medo, mas Nazaré diz-lhe que não podem por Alice em risco desta maneira. Que, se ele preferir, podem dormir noutro quarto, mas que vão ficar ali em casa com ele. Bernardo chega e diz a Duarte que tem de ir à Atlântida pois os funcionários estão todos com uma intoxicação alimentar.

Joaquim chega a casa, ainda muito maldisposto, e dá com Érica também estranha. Joaquim pergunta-lhe se está tudo bem e Érica confirma. Sai para o quarto e olha, com estranheza, para a lamela de comprimidos que Sónia lhe deu.

Adolfo vai até ao Hotel ver como estão as coisas e fica satisfeito por ver que o seu plano surtiu efeito. Amélia olha-o desconfiado, Júlia vai ajudando no que pode, enquanto Gil pega nas receitas para as ir levantar à farmácia quando repara que Miguel Cristo tem uma reserva feita.

Júlia cuida de Nuno, que está muito debilitado, e preocupado com o Hotel e com os hóspedes. Júlia tenta acalmá-lo e fica ao seu lado até ele adormecer.

Sónia cuida de Cris quando este deita a cabeça sobre o balcão da receção e diz que está sem forças para ir até ao quarto. Sónia prontifica-se a ficar ali e a ajudá-lo e diz-lhe que gosta muito dele.

No bar do Hotel, Natália está muito indisposta enquanto Rui, pelo contrário, está muito feliz e diz que ele e Nazaré salvaram um cão juntos. Natália chama a atenção do filho e pede que ele se afaste de Nazaré, mas Rui recusa e diz que acha que aquele salvamento foi um sinal.

Duarte chega a casa da Atlântida e diz que tiveram de fechar o refeitório e que levaram amostras para análise. Nazaré ainda tenta sugerir que durmam no mesmo quarto, mas Duarte acha melhor não e vai para outro quarto.

No Restaurante, Toni e Vânia estão muito contentes com o que venderam de café e Toni até acha que deviam aumentar o preço. Adolfo chega e conta-lhes, com um certo prazer, que a Atlântida e o Hotel fecharam pois está tudo com uma intoxicação alimentar que dizem ser do peixe. Adolfo insinua que a culpa é de Nazaré e Toni sai em sua defesa. Vânia aborrece-se e vai-se embora.

Érica vai ao encontro de Sónia ao bar do Hotel e pergunta-lhe que comprimidos são aqueles que ela lhe deu para tomar. Sónia confessa-lhe que são anfetaminas e Érica, de cabeça perdida, dá-lhe um sermão. Sónia pede-lhe, por favor, que não comente nada com Vânia.

Ismael e Glória limpam a casa quando Toni chega e percebe que aspiraram os dejetos do peru. Toni, em pânico, pergunta-lhes onde puseram o lixo e Glória e Ismael ficam sem perceber o que é que se passa com ele. Glória insiste para que compre a máquina fotográfica e para que arranje as fotos de Joaquim e Natália o mais rapidamente possível.