Resumo: 210º Episódio - 3 de julho (sexta-feira) - Penúltimo Episódio

Laura conta a Gonçalo que engendrou um plano para incriminar Verónica pela morte de Mike. Colocou os cabelos da vilã no corpo e fez uma denúncia anónima.

Matias, de repente, vê Heitor a arrastar Sofia. Tenta não fazer barulho, mas Heitor acaba por o ver. Heitor ameaça-o e ordena-lhe que se vá embora ou Sofia morre. Sofia solta-se de Heitor e, com todas as suas forças, bate em Heitor com uma pedra.

Heitor fica inanimado enquanto Matias e Sofia ficam na dúvida se está morto ou não.

No hospital, e depois de falar com o Dr. Murilo, Nazaré chega-se à cama da amiga e promete-lhe que vai descobrir o que lhe aconteceu e que vai vingá-la. Cláudia desperta, nesse momento, e diz a Nazaré que sabe quem matou Félix, foi Bárbara. Nazaré fica em choque enquanto a amiga lhe relata o que aconteceu e lhe diz que tem provas…

Bárbara, desconhecendo a presença de Nazaré, vai até ao Hospital para averiguar o estado de Cláudia e, quando está prestes a entrar no quarto ouve a confissão da enfermeira.