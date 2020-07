Resumo: 208º Episódio - 1 de julho (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No Restaurante, Isabel mostra o contrato a Toni, Glória e Dolores. É aí que surge Joaquim mostrando a gravação. Isabel sente-se enganada e percebe que só tem uma solução, ou desiste do Mercado, ou vai parar à cadeia.

Depois de Bárbara já não estar na Quinta, uma noite Duarte acorda sobressaltado com a sua presença insinuando que está onde pertence, ao lado do seu marido. Duarte pede-lhe que saia, mas Bárbara recusa-se. Duarte sai e pede-lhe que, no dia seguinte, já não esteja lá quando ele voltar.

Duarte, depois deste episódio, vai a casa dos Soares e conta a Luís que Bárbara invadiu a Quinta na noite passada numa tentativa desesperada de salvar o casamento e que não pretende sair de lá. Dolores ouve tudo e diz que, desta vez, será ela resolver a situação.

Já na Quinta, Dolores, determinada, acorda e expulsa Bárbara do quarto de Duarte. Está farta de lhe aparar os golpes. Bárbara fica triste e com raiva e pede à mãe que a deixe ir buscar as roupas, não quer sair de lá em roupa interior. Dolores impede-a de voltar atrás e obriga-a a sair de casa assim.

Matias e Toni, já desconfiados das mentiras de Sofia, decidem ir a sua casa e confrontá-la. Sofia tenta fazer com que se vão embora, mas Toni entra, de rompante, à procura de Carol. Heitor aparece de arma em punho.

Heitor diz que vai sair dali com a sua família a bem ou a mal e que os irmãos deviam ir-se embora antes que as coisas comecem a correr mal. Sofia, em pânico, pede a Heitor que deixe Carol e diz-lhe que vai com ele. Heitor quer levar a filha e a mulher, mas Sofia é assertiva e diz-lhe que a única forma de a ter de volta, é deixar ficar Carol para trás.

Fora de si, Heitor sai com Sofia.

Gonçalo, depois de saber que Verónica foi detida, fica em pânico e não percebe como é que ela pode ser acusada de uma coisa que foi ele que fez. Laura pede-lhe que não diga nada e mantenha as coisas como estão.

Verónica é surpreendida pelo inspetor Santos, na Atlântida, com o intuito de a deter pela morte de Mike. Verónica reclama-se inocente, mas Santos insiste que tem de a levar para a esquadra.