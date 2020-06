Resumo: 207º Episódio - 30 de junho (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No Restaurante, Toni e Matias conversam quando Nuno chega e os interrompe perguntando a Matias se não era suposto estar com Sofia. Matias pensava que ele é que ia estar com Sofia. Percebem que algo de errado se passa e seguem para casa de Sofia.

Já em casa dos Carvalho, Matias e Nuno tocam à campainha quando Heitor ordena a Sofia que abra a porta e os despache e aponta a arma a Carol para que Sofia não pense sequer em vacilar. Sofia despacha Nuno e Matias o mais rápido que consegue.

A PJ localiza o corpo de Mike e informa Ana e a família.

Duarte desabafa com o primo e confessa que Nazaré é uma força da natureza e que não a consegue tirar da cabeça. Reforça que por mais que tente, parece que os seus caminhos estão destinados a cruzar-se seja de que forma for. Bernardo recorda Olívia e diz ao primo que sente a falta dela, mas que não sabe interpretar os seus sentimentos, mas que só vai tratar de perceber a situação com Olívia quando resolver o homicídio do pai pois acha que Ismael não é culpado.

Joaquim vai ter com Isabel ao Lar e entrega-lhe o contrato assinado. Isabel chama um notário que lhe valida o mesmo e, sorridente, paga e agradece a Joaquim. Durante este processo vemos que Joaquim mexe no telemóvel.

Isabel entra no Restaurante gloriosa, mostrando o contrato a Toni, Glória e Dolores.