Resumo: 205º Episódio - 26 de junho (sexta-feira)

Na casa Gomes, Duarte apressa Toni para que saiam à procura de Nazaré quando ela entra debilitada. Nazaré conta-lhes o que aconteceu e que encontrou Cláudia. No espanto de todos por descobrirem que Cláudia afinal está viva. Saem os três para o local onde ela está.

Heitor diz a Sofia e à filha que a culpa disto é delas e que, a partir dali, vão as duas fazer a vida normal, mas só sai uma de cada vez pois a outra servirá sempre como refém caso decidam abrir a boca para contar que ele lá está.

Bernardo analisa as fotos do acidente do pai, que pediu ao inspetor Santos, uma vez que não está certo de que tenha sido o tiro de Ismael a fazer explodir o carro. Verónica está pronta para sair e leva Yara consigo. Érica tenta pedir à mãe que lhe deixe a bebé, mas Verónica está irredutível. Quando Verónica sai, Érica e Bernardo vasculham o seu quarto com o objetivo de encontrar algo que a comprometa. Ao contrário do que estava à espera, Érica encontra o pedido de abertura do processo da guarda de Yara.

Nazaré, Duarte e Toni chegam ao local onde estava Cláudia, mas encontram apenas a cama de hospital vazia. Toni começa a olhar à volta, à procura de alguma pista, e encontra um batom debaixo da cama. Decidem chamar a polícia e indicar a prova que acabaram de descobrir.

Érica vai ao Hotel e conta a Laura o que Verónica está a planear. Laura, muito revoltada, compromete-se a ajudar Érica, mas diz-lhe que tem de fazer exatamente aquilo que ela disser.

Sofia prepara Carol para ir para a escola sob a ameaça constante de Heitor. Carol sai e Matias liga a Sofia, que o despacha o melhor que pode para evitar que Heitor faça ainda mais estragos.

Mais tarde, Laura vai até à Atlântida tirar satisfações com Verónica, as duas trocam acusações e Laura, perdendo as estribeiras, agarra os cabelos de Verónica e avisa-a que não a vai deixar ficar com Yara.

No Restaurante, Glória fica em choque por saber que Cláudia está viva. Joaquim diz ter a certeza que Verónica está por trás disto tudo. Dolores comenta que João, Ermelinda e Floriano saíram do lar pois Isabel apareceu com uma ordem judicial que os obrigou a abandonar as instalações.

Verónica, em casa, pede a Paula que vá passear um bocadinho com Yara. Nuno chega e diz que Sofia lhe deu uma “folga”. Nuno está visivelmente cansado, mas olha para Verónica com paixão e começa a beijá-la. Os dois, já envolvidos, cedem à paixão. Nuno vê Verónica num misto de paixão e raiva que não sabe bem como controlar. Verónica não desconfia das verdadeiras intenções de Nuno.