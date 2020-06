Resumo: 204º Episódio - 25 de junho (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA



Numa casa isolada, o/a encapuzado/a aponta uma arma a Nazaré, que está deitada numa cama e acaba de despertar. Nazaré consegue dar um pontapé no/a encapuzado/a e começa a fugir enquanto é perseguida pela pessoa que a raptou. Nazaré, em desespero, vai fugindo e tentando abrir todas as portas por onde passa até que consegue abrir uma das portas e fica em choque ao ver Cláudia deitada numa cama de hospital em coma.

Nazaré, sempre à escuta, confirma que não vem ninguém atrás dela e chega-se a Cláudia olhando para a amiga em choque. O/a encapuzado/a procura por Nazaré, em todas as divisões, de uma forma doentia.

Nazaré continua escondida quando, de repente, o/a encapuzado/a abre a porta. Nazaré consegue fugir. O/a encapuzado/a ainda faz mira e dispara. Nazaré corre, mas as dores no ombro da queda levam-na a abrandar e, quando se apercebe, está mesmo muito perto de quem a raptou.

À entrada do Lar, Isabel está muito exaltada e pede aos dois agentes que a acompanham que entrem e acabem com aquela parvoíce. Matilde chega, nesse momento, e pede a Isabel que a deixe falar com os amigos. Matilde tentam apelar ao bom senso de Ermelinda, Floriano e João mas estes não cedem e dizem que não pensam abandonar o Lar. Isabel, já fora de si, ordena aos agentes que avancem e os expulsem mas, perante a situação, estes são incapazes de o fazer. Matilde olha para os agentes e agradece-lhes o ato de bondade.

Mais tarde, e já em casa, Matilde está preocupada com a falta de notícias de Nazaré. Toni e Joaquim, que estão com ela, também estão inquietos por não saber o que lhe aconteceu. Toni liga a Duarte que confirma que Nazaré não está com ele.

De repente, Joaquim repara numa gota de sangue e aí a preocupação torna-se geral e saem em busca de Nazaré.

Duarte, que está de saída, é surpreendido por Dolores que vai ter com ele à Quinta para lhe falar sobre Bárbara e pedir desculpa por todo o mal que a filha lhe fez. Duarte agradece a atitude, mas confessa a Dolores que não vai alterar em nada a situação dele e de Bárbara. Duarte comenta com Dolores o que se passa com Nazaré.

Sofia agradece a Nuno ficar de vigia à porta de casa. Nuno tenta descansar Sofia e dizer que, caso Heitor regresse, o vão apanhar.

Duarte e Dolores chegam a casa dos Soares e confrontam Bárbara com o desaparecimento de Nazaré. Bárbara, de orgulho ferido, começa a atacar Duarte enquanto este tenta perceber se ela está a dizer a verdade ou não. Bárbara grita com Dolores completamente transtornada.

Nuno vai a casa tomar um banho e, sem que ninguém esperasse, Heitor entra para casa, sem ser visto, para surpresa de Sofia e Carol. Heitor tira-lhes os telemóveis e corta o fio do telefone para que não possam falar com ninguém. Sofia e Carol estão aterrorizadas.