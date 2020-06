Resumo: 203º Episódio - 24 de junho (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Nazaré pergunta a Duarte se é verdade que Bárbara não está grávida e Duarte confirma. Instala-se um clima constrangedor e Duarte pede que Nazaré o perdoe por não a “ter escolhido”. Nazaré nada diz e Duarte sai.

Nazaré surpreende Bárbara na Quinta. Instala-se uma troca de acusações graves e Nazaré esbofeteia Bárbara e avisa-a para que fique longe dela e de Duarte. Bárbara fica no chão, a chorar.

Isabel e Verónica conversam sobre a Atlântida. Verónica está determinada a recuperar a empresa, mas Isabel avisa-a para que tenha cuidado com o que faz não se vá virar o feitiço contra o feiticeiro.

Dolores abre a porta a Bárbara que está completamente destroçada e conta à mãe que Duarte já descobriu a sua mentira e que acabou tudo.

Duarte chega à Atlântida e é recebido por todos os colaboradores com um forte aplauso. Duarte agradece e dirige algumas palavras aos funcionários. A secretária Maria avisa-o que Bárbara está no gabinete à sua espera.

Duarte entra no seu gabinete quando encontra Bárbara a trabalhar como se nada se tivesse passado. Duarte chama-a à atenção e diz que não a quer em casa nem na empresa e pede que entenda, de uma vez por todas, que a quer fora da sua vida. De seguida, Duarte vai ao encontro de Verónica e diz-lhe que não a quer na empresa, mas Verónica argumenta que não a pode expulsar uma vez que é designer, para além de acionista. Duarte entrega-lhe a carta de demissão e avisa-a que, quando for necessário discutir algum assunto, a notifica tal como faz com a restante administração.

Em casa de Nazaré, Matilde está de saída para o Lar pois Ermelinda, Floriano e João estão barricados lá dentro em protesto contra Isabel. Nazaré diz à mãe que vá andando e que já lá vai ter. Um/a encapuzado/a entra em casa de Nazaré e, sem que esta tenha tempo de reação, deixa-a inanimada com um líquido que lhe coloca na boca. Nazaré desmaia, completamente indefesa.