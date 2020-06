Resumo: 202º Episódio - 23 de junho (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carol e Sofia fazem as malas para ir embora. Sofia está visivelmente nervosa e Carol pergunta à mãe se está arrependida e quer voltar atrás com a sua palavra. Sofia diz-lhe que não é uma decisão fácil para ela mas se é o que é preciso para fazer a filha feliz, não vai desistir.

Bárbara vai ao Hotel ter com Cris. Entra no seu quarto e propõem-lhe um acordo: em troca de um saco de heroína para lhe aliviar o sofrimento, Bárbara só precisa da ajuda de Cris para que consiga engravidar. Cris fica estupefacto com a proposta.

Cris, muito nervoso, olha para o saco de heroína e segue para o wc. Ficamos sem saber se vai ceder à tentação de consumir ou não.

Sofia e Carol aguardam ansiosamente a chegada de Heitor. Quando chega, Heitor olha feliz para a filha e para a mulher e diz a Sofia que tomou a decisão certa. Estão prestes a sair de casa quando são surpreendidos por Matias e pelo inspetor Santos. Heitor percebe que tudo não passou de uma armadilha.

Bárbara chega a casa, toda contente, e pede desculpas a Duarte pelo atraso. Avisa que se vai vestir num instante para irem jantar fora e comemorar a sua liberdade. Duarte, olha-a sério, e diz-lhe que não pretende ir com ela a lado nenhum sem antes perceber porque é que pediu a Cris que a ajudasse a engravidar.

Em casa dos Carvalho, o clima é de grande tensão. Heitor está fora de si por perceber que Sofia o traiu e lhe preparou uma armadilha. O Inspetor Santos vai para o deter, mas Heitor agarra em Carol e aponta-lhe uma arma à cabeça. Ficam todos em pânico enquanto Heitor sai arrastando a filha. Santos sai atrás de Heitor deixando Sofia arrasada.

Na Quinta, a conversa entre Duarte e Bárbara continua. Bárbara está sem palavras e chora, muito nervosa, enquanto Duarte a olha desiludido. Bárbara diz que fez tudo por amor, mas Duarte, irredutível, diz que o casamento deles acabou. Bárbara, fora de si, começa a fazer um escândalo e a implorar a Duarte que a perdoe. Duarte está irredutível e aproveita a chegada de Bernardo para se conseguir soltar dela.

Na cozinha do Hotel, Laura diz a Cris que já falou com Duarte sobre o que Bárbara fez e que ele não reagiu nada bem. Cris está visivelmente nervoso, mas Laura incentiva o filho a deitar a droga fora e a esquecer o assunto.

Matias tenta acalmar Sofia que está em pânico só de pensar que Heitor pode magoar Carol. De repente, Santos chega com Carol e diz que Heitor a largou pelo caminho e que lhe perdeu o rasto pois parou a perseguição para ajudar Carol. Sofia fica aliviada e abraça-se a Carol que está completamente aterrorizada. Carol, em lágrimas, pede desculpa à mãe e a Matias por nunca ter acreditado neles.

Bernardo e Duarte conversam sobre o que Bárbara fez enquanto se encaminham para o Restaurante para jantar. Duarte pede que parem de falar de Bárbara e fica comprometido quando o primo fala de Nazaré.

Nazaré e Toni jantam, à luz das velas, quando Duarte entra no Restaurante e Toni se apressa a dizer que estão fechados. Nazaré pede a Duarte que espere, mas Duarte sai e Bernardo, aproveitando a sua ausência, diz a Nazaré que a gravidez de Bárbara não passava de uma mentira. Nazaré sai a correr atrás de Duarte.