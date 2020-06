Resumo: 199º Episódio - 18 de junho (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Em casa dos Carvalho, Heitor toca à campainha e Carol deixa-o entrar. Heitor pergunta à filha o que se passa e esta conta-lhe da relação de Sofia com Matias e diz que se quer ir embora para longe com ele. Heitor tenta controlar a raiva que sente e avisa Carol que não se podem ir embora só os dois, que quando forem vão todos e que para isso precisa da sua ajuda.

Duarte liga a Nazaré. Com sinceridade, agradece-lhe todo o esforço e apoio que lhe tem dado e tudo o que está a fazer por ele. Nazaré conta a Duarte que já lhe tinha ligado, mas que foi Bárbara quem atendeu. Duarte regista a informação, revoltado. Nazaré diz-lhe ainda que sabe que ele é inocente e que o seu objetivo é conseguir provar isso e que, a partir desse momento, sai da vida dele e o deixa em paz.

No Restaurante, o ambiente está tenso entre Glória e Toni. Ismael chega, e decidido a lutar por Glória, diz que como prova do seu amor se deu como culpado do tráfico de meixão.

Na cozinha do Hotel, Sofia e Laura desabafam uma com a outra. Nuno aparece e estranha a presença de Sofia pois achava que esta estava com Matias. Sofia fica confusa e Nuno explica que Matias recebeu uma SMS de Sofia e saiu para ir ter com ela. Sofia, em pânico, sai a correr em direção a casa com Nuno atrás dela.

Heitor está de arma apontada a Matias. Ele fica com medo, mas mantém a sua postura e diz que só se vai afastar de Sofia se Heitor o matar. Heitor olha-o num tom ameaçador e avisa que, caso não se afaste de Sofia, será ela a morrer.

Matias enfrenta Heitor e diz que não pode obrigar Sofia a ficar com ele. Heitor, em tom de ameaça, volta a avisar Matias que, ou deixa Sofia, ou ela morre.

Nazaré e Bernardo analisam os bilhetes e a falha de impressão e chegam à conclusão que, se conseguirem descobrir a quem pertence a impressora, descobrem o assassino de Félix. A tensão é cada vez maior.

Já sem a presença de Heitor, Matias conta a Sofia e a Nuno do “seu encontro” e diz que Heitor o ameaçou que matava Sofia caso ele não se afastasse dela. Sofia não percebe como é que isto aconteceu, mas Carol admite que foi ela que avisou o pai e que quer Matias fora da vida delas.

Bárbara chega a casa e Duarte confronta-a com o telefonema de Nazaré e avisa a mulher que não tem o direito de lhe mentir nem de invadir a sua privacidade. Começam a discutir e Duarte pergunta a Bárbara pelos documentos da Atlântida. Bárbara diz que se esqueceu de os trazer para casa.

Sofia, ainda em choque com a atitude de Carol, tenta explicar à filha que Heitor é perigoso e que as colocou em perigo. Carol não consegue enfrentar a realidade e diz à mãe que, caso ela fique com Matias, vai embora com o pai.

Verónica, sedutora, pede a Nuno que lhe conte qual é o plano quando apanhar Heitor. Nuno, aproveitando para a testar, começa a contar-lhe pormenores sórdidos do que pretende fazer com Heitor até que Verónica o interrompe e diz que não quer saber nada apenas quer que ele trate do assunto o mais rápido possível.

Sofia vai ter com Matias e, ainda que muito contrariado, Matias cede à chantagem de Heitor e acaba tudo com Sofia numa tentativa frustrada de a tentar proteger contra a ira do ex-marido.