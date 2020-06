Resumo: 198º Episódio - 17 de junho (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carol está transtornada por ter visto a mãe aos beijos a Matias e a ter apanhado a mentir. Sofia chega, e mentindo à filha, diz que não encontrou nada na mercearia. Carol tenta, às escondidas de Sofia, ligar a Heitor que não atende. Sem saber como enfrentar a mãe, Carol diz que não quer jantar e sai para o quarto.

Na Quinta, Bárbara acorda Duarte aos beijos enquanto lhe mostra o DVD com a ecografia. Quando Duarte sai, Bárbara envia uma SMS desesperada a Toni a dizer que precisa de uma resposta urgente.

Na casa dos Silva, Toni lê a SMS de Bárbara quando Glória chega, junto dele e de Matias, para tomar o pequeno-almoço e falar com os dois. Os irmãos gozam com a situação de Ismael e Glória fica derrotada e chorosa.

No Hotel, Laura dá uma cópia dos bilhetes anónimos a Nazaré e Bernardo e implora-lhes que não estraguem a investigação policial em curso. Bernardo apressa-se a analisar os bilhetes.

Toni, chega ao Hotel, com uma série de cartazes para afixar com a fotografia de Ismael e a frase “Traidor. Perigo. Não se aproximem”. Toni estranha ver Nazaré, mas regista que ela está com Bernardo e que o jovem diz, no meio da conversa, que Duarte só está com Bárbara por causa do filho.

Matias vai ter com Sofia a casa e desabafa com ela sobre a situação de Glória e Ismael. Sofia acha que tanto Matias como Toni estão a ser preconceituosos e que Glória tem todo o direito a ser feliz. Carol está com raiva de Matias, mas tenta disfarçar.

Ismael vai ter com Glória a casa e diz-lhe que não vai desistir dela e que vai perceber o que é necessário fazer para que os filhos o aceitem. Glória manda-o embora mas Ismael, persistente, deixa-lhe mais uma carta.

Toni vai ter com Bárbara à Atlântida e diz-lhe que aceita a sua proposta e a vai ajudar a engravidar mas, em troca, quer que o pagamento seja generoso.

Em casa dos Soares, Érica ajuda Luís a subir para a prancha e a tentar equilibrar-se quando são surpreendidos por Verónica que ameaça Érica e lhe diz que, caso não deixe de ver Luís, lhe tira a filha. Érica fica cheia de raiva da mãe mas, por outro lado, teme as consequências.