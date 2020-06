Resumo: 197º Episódio - 16 de junho (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Duarte desabafa com Bárbara quando Verónica chega. Duarte pede-lhe que saia enquanto Verónica lhe diz que o mais sensato, visto que irá preso, é vender-lhe a Atlântida. Antes de sair, Verónica conta o que Bárbara tem andado a fazer na empresa, dizendo que despediu colaboradores e optou por fornecedores com produtos mais baratos e que podem comprometer a qualidade do mobiliário da Atlântida. Duarte fica em choque.

Já sozinhos, Duarte e Bárbara discutem. Ela tenta justificar que não tinha outra alternativa e que não lhe contou nada pois não queria preocupá-lo. Duarte relembra Bárbara que a empresa é dele e que é ele quem toma as decisões.

Grande alvoroço no Mercado quando chega um oficial de justiça a ordenar que o Mercado seja encerrado. Isabel assiste a tudo com uma satisfação tremenda. Glória e Dolores acusam Isabel de ter arranjado este esquema e ter culpado Toni para agora aproveitar e fechar-lhes as portas. Isabel, firme, diz-lhes que o Mercada estará encerrado e que esta é a oportunidade que têm para vender as bancas e ganhar algum dinheiro. Os vendedores, em fúria, expulsam Isabel do Mercado enquanto Toni, de sorriso amarelo, olha para toda a situação não sabendo como se justificar.

Bernardo e Nazaré vão ao Hotel pedir a Laura que lhe arranje uma cópia dos bilhetes anónimos que estão a chegar à PJ. Laura avisa-os que está uma investigação em curso e que eles não podem nem devem intrometer-se.

Bárbara apanha Nazaré a ligar a Duarte e atende a chamada. Duarte chega ao pé dela e Bárbara, vitimizando-se, diz que põe o seu lugar na Atlântida à disposição e que se Duarte assim entender arruma as suas coisas e sai de casa. Sem lhe dar hipótese de resposta, Bárbara finge sentir uma dor forte no abdómen e Duarte corre a socorrê-la.

Já deitada na cama, e a ser assistida por uma médica cúmplice, Bárbara faz com que Duarte se sinta culpado. Duarte acha que seria mais prudente irem ao hospital, mas Bárbara opõem-se e a médica diz não ser necessário. Quando esta sai, Duarte pergunta a Bárbara se se quer mesmo separar e ela nega enquanto o vai manipulando para manter a farsa da gravidez.

No Mercado, Matias arruma a banca visivelmente desanimado e angustiado com o fecho. Sofia aparece, tenta animá-lo, e dá-lhe um beijo. Vemos Carol que os observa, escondida.

Toni e Matias chegam ao Restaurante quando apanham Glória e Ismael a dançar. Furiosos, os irmãos tentam bater em Ismael, mas Glória afugenta-os com o seu facalhão.